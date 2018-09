Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Miklós Edit hétfői bejelentése szerint a Fővárosi Törvényszék szeptember 11-i végzése alapján immár hivatalosan is ő az elnök, így újra elkezdődhet az érdemi munka a Magyar Sí Szövetségben.","shortLead":"Miklós Edit hétfői bejelentése szerint a Fővárosi Törvényszék szeptember 11-i végzése alapján immár hivatalosan is ő...","id":"20180917_Birosag_mondta_ki_hogy_Miklos_Edit_a_siszovetseg_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09ca7cb-d118-41f2-ae4d-987b92df0d7f","keywords":null,"link":"/sport/20180917_Birosag_mondta_ki_hogy_Miklos_Edit_a_siszovetseg_elnoke","timestamp":"2018. szeptember. 17. 12:44","title":"Bíróság mondta ki, hogy Miklós Edit a síszövetség elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b617a1-344e-4275-ab30-b9f057798739","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nikolics Nemanja két gólt szerzett a Chicago Fire csapatában az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS) alapszakaszának vasárnapi játéknapján.","shortLead":"Nikolics Nemanja két gólt szerzett a Chicago Fire csapatában az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS...","id":"20180917_Nikolics_ket_golt_lott_a_Chicago_julius_utan_nyert_ismet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03b617a1-344e-4275-ab30-b9f057798739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16f42dd-39bf-4033-a94e-59517b9d5a68","keywords":null,"link":"/sport/20180917_Nikolics_ket_golt_lott_a_Chicago_julius_utan_nyert_ismet","timestamp":"2018. szeptember. 17. 08:07","title":"Nikolics két gólt lőtt, a Chicago július után nyert ismét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Nemzeti Sport úgy tudja, távozik a fehérváriaktól Danko Lazovics.","shortLead":"A Nemzeti Sport úgy tudja, távozik a fehérváriaktól Danko Lazovics.","id":"20180917_danko_lazovics_elhagyhatja_a_vidit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc921aaf-76cc-4dae-ac19-437bfde20eba","keywords":null,"link":"/sport/20180917_danko_lazovics_elhagyhatja_a_vidit","timestamp":"2018. szeptember. 17. 21:35","title":"Szezon közben hagyja ott a Vidit egy kulcsembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be0c820-f4d0-4fd1-bca8-d9f6ea34f621","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány sem tagadta, hogy több magasrangú orosz állampolgár, vagy hozzátartozóik jutottak magyarországi letelepedési engedélyhez.","shortLead":"A kormány sem tagadta, hogy több magasrangú orosz állampolgár, vagy hozzátartozóik jutottak magyarországi letelepedési...","id":"20180917_Letelepedesi_kotveny_felulvizsgalhatjak_az_orosz_kemfonok_es_csaladja_ugyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1be0c820-f4d0-4fd1-bca8-d9f6ea34f621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f997de8-a253-4c72-8bd3-729fccfaee86","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Letelepedesi_kotveny_felulvizsgalhatjak_az_orosz_kemfonok_es_csaladja_ugyet","timestamp":"2018. szeptember. 17. 13:21","title":"Letelepedési kötvény: felülvizsgálhatják az orosz kémfőnök és családja ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edfd2983-7883-4323-8c0c-0b71c9c6f1c3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ vizeiben élő tengeri teknősök több mint fele eszik műanyagot, amelyből akár egyetlen darab is halálos lehet egy ausztrál kutatás szerint.","shortLead":"A világ vizeiben élő tengeri teknősök több mint fele eszik műanyagot, amelyből akár egyetlen darab is halálos lehet...","id":"20180917_tengeti_teknosok_muanyageves_csiro_muanyag_darabok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edfd2983-7883-4323-8c0c-0b71c9c6f1c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c43cf998-8af2-421a-8818-7a12907b65c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_tengeti_teknosok_muanyageves_csiro_muanyag_darabok","timestamp":"2018. szeptember. 17. 15:03","title":"A tengeri teknősök több mint fele eszik műanyagot, amelyből akár egyetlen darab is halálos lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc09ada-2564-413d-9bf7-dc04ea7b244f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az edinburgh-i állatkertben aggódnak a két óriáspandáért, mert a nőstény és a hím emlősök nem akarnak egymással szaporodni. Ezért radikális döntést hoztak az állatkert vezetői: a meghitt hangulat kedvéért kitiltották a rikító láthatósági mellényeket. ","shortLead":"Az edinburgh-i állatkertben aggódnak a két óriáspandáért, mert a nőstény és a hím emlősök nem akarnak egymással...","id":"20180917_Megoli_a_pandaromantikat_a_lathatosagi_melleny_hasznalata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbc09ada-2564-413d-9bf7-dc04ea7b244f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a92de25-ca16-49ea-b027-d69bc602637d","keywords":null,"link":"/elet/20180917_Megoli_a_pandaromantikat_a_lathatosagi_melleny_hasznalata","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:51","title":"Megöli a pandaromantikát a láthatósági mellény használata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"034760c5-5ad5-4bf3-8568-53d7758783e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fényűző divatbemutató a londoni galériában.","shortLead":"Fényűző divatbemutató a londoni galériában.","id":"20180916_Oriasi_divatbemutatoval_latogatott_haza_Victoria_Beckham","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=034760c5-5ad5-4bf3-8568-53d7758783e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a83c4f3-7bf2-4a52-bbb8-7b8539efefa8","keywords":null,"link":"/kkv/20180916_Oriasi_divatbemutatoval_latogatott_haza_Victoria_Beckham","timestamp":"2018. szeptember. 16. 15:29","title":"Óriási divatbemutatóval látogatott haza Victoria Beckham","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3ad7f3-c0d9-4a35-a234-062f35c549c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index.hu Zrt.-re és az Index.hu hírportálra a tulajdonosváltás állítólag sem közvetlenül, sem közvetve nem vonatkozik. Az egyik új tulaj KDNP-s megyei elnökségi tag.","shortLead":"Az Index.hu Zrt.-re és az Index.hu hírportálra a tulajdonosváltás állítólag sem közvetlenül, sem közvetve nem...","id":"20180917_speder_zoltan_eladta_minden_erdekeltseget_az_index_kornyeken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee3ad7f3-c0d9-4a35-a234-062f35c549c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba9d969c-66d6-4013-a50b-0bed1fc41992","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_speder_zoltan_eladta_minden_erdekeltseget_az_index_kornyeken","timestamp":"2018. szeptember. 17. 19:28","title":"Spéder Zoltán eladta minden érdekeltségét az Index környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]