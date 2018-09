Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa59c3d0-c42a-41d1-8be1-1d4a48d12ed4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brit anyák méhlepényében találtak rá a kutatók az apró szemcsékre, elsőként szolgáltatva közvetlen bizonyítékot arról, hogy a légszennyező részecskék képesek a várandós nők szervezetén áthaladva a méhlepényt is elérni.","shortLead":"Brit anyák méhlepényében találtak rá a kutatók az apró szemcsékre, elsőként szolgáltatva közvetlen bizonyítékot arról...","id":"20180917_legszennyezesbol_szarmazo_reszecskek_mehlepenyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa59c3d0-c42a-41d1-8be1-1d4a48d12ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a2283f-33b3-482b-a310-980d3076c52e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_legszennyezesbol_szarmazo_reszecskek_mehlepenyben","timestamp":"2018. szeptember. 17. 18:05","title":"Megdöbbentő helyről mutattak ki légszennyezésből származó részecskéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23657714-07a1-4477-9622-2c1e4ce21931","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP EP-képviselője levelet írt Antonio Tajaninak, az Európai Parlament elnökének, miután Sógor Csaba, az RMDSZ képviselője óvodás színvonalon gúnyolódott Sargentinin.","shortLead":"Az MSZP EP-képviselője levelet írt Antonio Tajaninak, az Európai Parlament elnökének, miután Sógor Csaba, az RMDSZ...","id":"20180918_Szanyi_az_EP_elnokenel_kezdemenyez_eljarast_a_Sargentinit_leszarozo_RMDSZpolitikus_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23657714-07a1-4477-9622-2c1e4ce21931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f070d825-98eb-415c-acd7-78072467d614","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Szanyi_az_EP_elnokenel_kezdemenyez_eljarast_a_Sargentinit_leszarozo_RMDSZpolitikus_ellen","timestamp":"2018. szeptember. 18. 17:25","title":"Szanyi az EP elnökénél kezdeményez eljárást a Sargentinit leszarozó RMDSZ-politikus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91535e54-c4ad-4b6c-a796-c21130ee9311","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A migráció viszont komoly téma lesz a holnap kezdődő EU-csúcson.","shortLead":"A migráció viszont komoly téma lesz a holnap kezdődő EU-csúcson.","id":"20180918_Egyelore_megussza_a_kormany_hogy_az_EUcsucs_ele_keruljon_a_Sargentinijelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91535e54-c4ad-4b6c-a796-c21130ee9311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35020f33-58ae-403b-97e4-cd2249a119fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Egyelore_megussza_a_kormany_hogy_az_EUcsucs_ele_keruljon_a_Sargentinijelentes","timestamp":"2018. szeptember. 18. 13:26","title":"Egyelőre megússza a kormány, hogy az EU-csúcs elé kerüljön a Sargentini-jelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8add93e-2a36-4315-9a6c-8d65502ceb59","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A felújításhoz használt elemek a hatodik emeletről zuhantak a mélybe. Egy munkás a helyszínen meghalt. ","shortLead":"A felújításhoz használt elemek a hatodik emeletről zuhantak a mélybe. Egy munkás a helyszínen meghalt. ","id":"20180918_Negy_embert_maga_ala_temetett_egy_hotel_leszakadt_allvanyzata_Madridban__videok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8add93e-2a36-4315-9a6c-8d65502ceb59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8361450f-ba55-4ba3-8f3f-530aca353b68","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_Negy_embert_maga_ala_temetett_egy_hotel_leszakadt_allvanyzata_Madridban__videok","timestamp":"2018. szeptember. 18. 20:35","title":"Négy embert maga alá temetett egy hotel leszakadt állványzata Madridban - videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d7b167-70db-4065-a52f-138c07b7ca33","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még videó is készült, ahogy az államfő tömi magát, miközben országában az emberek alapvető ellátása sem biztosított.","shortLead":"Még videó is készült, ahogy az államfő tömi magát, miközben országában az emberek alapvető ellátása sem biztosított.","id":"20180918_Orszaga_ehezik_de_Maduro_elnok_beugrott_a_szoszoro_YouTubesztar_nagyon_draga_ettermebe__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6d7b167-70db-4065-a52f-138c07b7ca33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c0cbb4-a917-4281-91d6-3843955e4196","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_Orszaga_ehezik_de_Maduro_elnok_beugrott_a_szoszoro_YouTubesztar_nagyon_draga_ettermebe__video","timestamp":"2018. szeptember. 18. 21:05","title":"Országa éhezik, de Maduro elnök beugrott a sószóró YouTube-sztár nagyon drága éttermébe - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 12 éve kiszivárgott őszödi beszédről készített felmérést a Nézőpont Intézet. Egyre több embernek tetszenek az akkor elmondott szavak.","shortLead":"A 12 éve kiszivárgott őszödi beszédről készített felmérést a Nézőpont Intézet. Egyre több embernek tetszenek az akkor...","id":"20180917_A_valasztok_otode_nem_tudja_ki_mondta_az_oszodi_beszedet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb5663b-95de-4d73-8757-0b3ab266e378","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_A_valasztok_otode_nem_tudja_ki_mondta_az_oszodi_beszedet","timestamp":"2018. szeptember. 17. 15:39","title":"A választók ötöde nem tudja, ki mondta az őszödi beszédet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa699b7a-1fe8-4ff9-94b1-601e182891db","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szervezésre is külön szerződést kötöttek, ez harmadával dobta meg a költségeket. ","shortLead":"A szervezésre is külön szerződést kötöttek, ez harmadával dobta meg a költségeket. ","id":"20180917_Ketmilliard_forintot_kolt_az_allam_a_Red_Bull_Air_Racere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa699b7a-1fe8-4ff9-94b1-601e182891db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1cf96d-024f-4ce4-b1cd-a1fa3f9b260c","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Ketmilliard_forintot_kolt_az_allam_a_Red_Bull_Air_Racere","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:55","title":"Kétmilliárd forintot költ az állam a Red Bull Air Race-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b58b8bba-1077-46fa-a43d-04cffa66e87b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megmagyarázta az Apple-vezér, hogy miért olyan drágák az idei iPhone-ok, no meg úgy egyáltalán az iPhone-ok.","shortLead":"Megmagyarázta az Apple-vezér, hogy miért olyan drágák az idei iPhone-ok, no meg úgy egyáltalán az iPhone-ok.","id":"20180918_tim_cook_apple_iphone_xs_ara_innovacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b58b8bba-1077-46fa-a43d-04cffa66e87b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c7999c-9f0b-4cce-9270-d98b816446b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180918_tim_cook_apple_iphone_xs_ara_innovacio","timestamp":"2018. szeptember. 18. 11:03","title":"Megszólalt Tim Cook az idei iPhone-ok áráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]