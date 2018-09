Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4bc5169-928f-4c15-a1c8-a23089aac078","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Magyar idő szerint hétfőn késő este eltűnt egy orosz katonai gép, miközben Izrael szíriai helyszíneket bombázott. A jelenlegi információk szerint a szír légierő védekezés közben, tévedésből lőtte le a gépet, de az oroszok Izraelt hibáztatják, mert nem szólt nekik időben a támadás előtt.","shortLead":"Magyar idő szerint hétfőn késő este eltűnt egy orosz katonai gép, miközben Izrael szíriai helyszíneket bombázott...","id":"20180918_Oroszorszag_a_szir_legvedelem_lotte_le_a_katonai_gepet_de_Izrael_felelos_erte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4bc5169-928f-4c15-a1c8-a23089aac078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78332d27-6544-44c7-9543-c5239ff4974d","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_Oroszorszag_a_szir_legvedelem_lotte_le_a_katonai_gepet_de_Izrael_felelos_erte","timestamp":"2018. szeptember. 18. 11:25","title":"Oroszország: a szír légvédelem lőtte le a katonai gépet, de Izrael felelős érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950d1afe-c405-4538-ac20-1f166ee1fa2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrség lezárta az éttermet, ahol ketten rosszul lettek, de végül közölték, hogy nem Novicsokról van szó. ","shortLead":"A rendőrség lezárta az éttermet, ahol ketten rosszul lettek, de végül közölték, hogy nem Novicsokról van szó. ","id":"20180917_Rosszul_lett_ket_ember_Salisburyben_Novicsokra_gyanakodott_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=950d1afe-c405-4538-ac20-1f166ee1fa2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e32550-1b97-4884-a071-c35c98a94565","keywords":null,"link":"/vilag/20180917_Rosszul_lett_ket_ember_Salisburyben_Novicsokra_gyanakodott_a_rendorseg","timestamp":"2018. szeptember. 17. 05:25","title":"Rosszul lett két ember Salisburyben, Novicsokra gyanakodott a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétfőn benyújtott határozati javaslat címe: „a Magyarország szuverenitásának megvédéséről és a Magyarországgal szembeni rágalmak visszautasításáról”, Kocsis Máté és Gulyás Gergely nyújtották be.","shortLead":"A hétfőn benyújtott határozati javaslat címe: „a Magyarország szuverenitásának megvédéséről és a Magyarországgal...","id":"20180918_Orszaggyulesi_hatarozatban_menne_neki_a_Fidesz_a_Sargentinijelentesnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b73e3f-4cf5-4ad6-a89b-0ac2b8e9caf2","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Orszaggyulesi_hatarozatban_menne_neki_a_Fidesz_a_Sargentinijelentesnek","timestamp":"2018. szeptember. 18. 09:25","title":"Országgyűlési határozatban menne neki a Fidesz a Sargentini-jelentésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b45a645f-9ed0-42b8-a8d7-1156744ee923","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába utaztak a zalai kisvárosból a fogyatékkal élők Veszprémig, hogy bemehessenek az állatkertbe, ott nem engedték be őket kedvezményes belépővel, mert csak hatósági igazolványuk volt. A teljes árú jegyeket nem tudtak kifizetni, így hazamentek.","shortLead":"Hiába utaztak a zalai kisvárosból a fogyatékkal élők Veszprémig, hogy bemehessenek az állatkertbe, ott nem engedték be...","id":"20180918_Kivulrol_nezhettek_az_Allatkertet_a_fogyatekkal_elok_mert_csak_hatosagi_igazolvanyuk_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b45a645f-9ed0-42b8-a8d7-1156744ee923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71519ad5-bfdd-4a24-8aa3-cf4053487b70","keywords":null,"link":"/kkv/20180918_Kivulrol_nezhettek_az_Allatkertet_a_fogyatekkal_elok_mert_csak_hatosagi_igazolvanyuk_volt","timestamp":"2018. szeptember. 18. 06:45","title":"Kívülről nézhették az állatkertet a fogyatékkal élők, mert „csak” hatósági igazolványuk volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b6c05b-46b8-4de5-b504-f0178a156e5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Világ Év Autója címet mindig áprilisban osztja ki a zsűri, a bő keretet azonban már szeptember környékén meghirdetik. Most közzétették a 2019-es listát.","shortLead":"A Világ Év Autója címet mindig áprilisban osztja ki a zsűri, a bő keretet azonban már szeptember környékén meghirdetik...","id":"20180917_vilag_ev_autoja_wcoty_a_vilag_legjobb_autoja_jeloltek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71b6c05b-46b8-4de5-b504-f0178a156e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0caa88a2-e697-4ad4-85fe-2772fcfad867","keywords":null,"link":"/cegauto/20180917_vilag_ev_autoja_wcoty_a_vilag_legjobb_autoja_jeloltek","timestamp":"2018. szeptember. 17. 15:41","title":"Ezek az autók lehetnek a világ legjobb autói – ön melyiket választaná?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d49dbc24-7456-4e71-887b-c8b2c99c40cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ártándi rendőrök előállították a román férfit.","shortLead":"Az ártándi rendőrök előállították a román férfit.","id":"20180917_rendorseg_artandi_hataratkelo_mercedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d49dbc24-7456-4e71-887b-c8b2c99c40cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a722ceeb-6add-4404-bccf-3cf03989ccc8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180917_rendorseg_artandi_hataratkelo_mercedes","timestamp":"2018. szeptember. 17. 13:21","title":"Trükkös módszerrel akart átjutni a határon egy román sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az IKEA tervei szerint 7 év alatt a kiszállításhoz használt teljes járműflottájuk környezetbarát lesz, ennek első lépését jelentették be nemrég.","shortLead":"Az IKEA tervei szerint 7 év alatt a kiszállításhoz használt teljes járműflottájuk környezetbarát lesz, ennek első...","id":"20180917_ikea_elektromos_auto_kiszallitas_nagyvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f1d9a85-3a5d-494a-8326-c066490ce122","keywords":null,"link":"/cegauto/20180917_ikea_elektromos_auto_kiszallitas_nagyvaros","timestamp":"2018. szeptember. 17. 14:26","title":"Olyat lép az IKEA, amit minden cég követhetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3ad7f3-c0d9-4a35-a234-062f35c549c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index.hu Zrt.-re és az Index.hu hírportálra a tulajdonosváltás állítólag sem közvetlenül, sem közvetve nem vonatkozik. Az egyik új tulaj KDNP-s megyei elnökségi tag.","shortLead":"Az Index.hu Zrt.-re és az Index.hu hírportálra a tulajdonosváltás állítólag sem közvetlenül, sem közvetve nem...","id":"20180917_speder_zoltan_eladta_minden_erdekeltseget_az_index_kornyeken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee3ad7f3-c0d9-4a35-a234-062f35c549c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba9d969c-66d6-4013-a50b-0bed1fc41992","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_speder_zoltan_eladta_minden_erdekeltseget_az_index_kornyeken","timestamp":"2018. szeptember. 17. 19:28","title":"Spéder Zoltán eladta minden érdekeltségét az Index környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]