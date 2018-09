Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A külgazdasági és külügyminiszter a francia Európa-ügyi miniszterre reagált.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter a francia Európa-ügyi miniszterre reagált.","id":"20180916_Szijjarto_teljesen_felhaborodott_a_francia_miniszteren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ee52f2-fadf-440f-a883-78e743dda597","keywords":null,"link":"/itthon/20180916_Szijjarto_teljesen_felhaborodott_a_francia_miniszteren","timestamp":"2018. szeptember. 16. 16:16","title":"Szijjártó teljesen felháborodott a francia miniszteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ff7cab-98ec-4174-898f-aacc43595239","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Marica Cross teljes titokban küzdött meg a betegséggel, arról most először beszélt rajongóinak.","shortLead":"Marica Cross teljes titokban küzdött meg a betegséggel, arról most először beszélt rajongóinak.","id":"20180917_Rakos_lett_a_Szuletett_felesegek_sztarja_de_legyozte_a_betegseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2ff7cab-98ec-4174-898f-aacc43595239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2aec55-efe3-4324-aaf7-7bd03cb761ef","keywords":null,"link":"/kultura/20180917_Rakos_lett_a_Szuletett_felesegek_sztarja_de_legyozte_a_betegseget","timestamp":"2018. szeptember. 17. 20:10","title":"Rákos lett a Született feleségek sztárja, de legyőzte a betegséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403e90d4-5154-4bf2-af04-093b7db65d87","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Argentínában korrupció miatt vádat emeltek Cristina Kirchner szenátor asszony ellen, aki 2007 és 2015 között az ország elnöke volt. Férjét váltotta.","shortLead":"Argentínában korrupció miatt vádat emeltek Cristina Kirchner szenátor asszony ellen, aki 2007 és 2015 között az ország...","id":"20180918_A_partnak_vagy_a_csaladnak_lopott_sulyos_dollarmilliokat_az_exelnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=403e90d4-5154-4bf2-af04-093b7db65d87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12731caf-2529-4854-9a03-443439a1b641","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_A_partnak_vagy_a_csaladnak_lopott_sulyos_dollarmilliokat_az_exelnok","timestamp":"2018. szeptember. 18. 11:28","title":"A pártnak vagy a családnak lopott súlyos dollármilliókat az exelnök?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80678bc6-40c8-4040-a9f3-138546784654","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz védelmi minisztérium szerint akkor szakadt meg az orosz géppel a kapcsolat, amikor izraeli gépek szíriai létesítményeket bombáztak. Később kiderült, a szíriai légvédelem lőhette le az orosz gépet tévedésből.","shortLead":"Az orosz védelmi minisztérium szerint akkor szakadt meg az orosz géppel a kapcsolat, amikor izraeli gépek szíriai...","id":"20180918_Eltunt_egy_orosz_katonai_repulo_Szirianal_egy_izraeli_legicsapas_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80678bc6-40c8-4040-a9f3-138546784654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e860d98-427c-4a41-ab3c-67e5dea5783f","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_Eltunt_egy_orosz_katonai_repulo_Szirianal_egy_izraeli_legicsapas_utan","timestamp":"2018. szeptember. 18. 05:46","title":"A szír légvédelem lőhette le az izraeli légicsapás közben eltűnt orosz repülőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02a9124-b97c-4da1-8778-78858e0d983b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Frankfurter Allgemeine szerint az EP \" lejáratta volna magát\", ha nem szavazza meg a Sargentini-jelentést.","shortLead":"A Frankfurter Allgemeine szerint az EP \" lejáratta volna magát\", ha nem szavazza meg a Sargentini-jelentést.","id":"20180916_Nemet_konzervativ_lap_ha_a_Fidesz_nem_akar_tavozni_ki_kell_zarni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d02a9124-b97c-4da1-8778-78858e0d983b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212294c3-8c80-4ece-80b7-72d123dd18e3","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Nemet_konzervativ_lap_ha_a_Fidesz_nem_akar_tavozni_ki_kell_zarni","timestamp":"2018. szeptember. 16. 15:07","title":"Német konzervatív lap: \"ha a Fidesz nem akar távozni, ki kell zárni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Nem tudott elutazni az elnök Bukarestbe, mert elromlott a repülőgép.","shortLead":"Nem tudott elutazni az elnök Bukarestbe, mert elromlott a repülőgép.","id":"20180918_Lerobbant_a_repulo_Ader_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37cc128a-86a7-47e7-86c1-41449412660b","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Lerobbant_a_repulo_Ader_alatt","timestamp":"2018. szeptember. 18. 09:11","title":"Lerobbant a repülő Áder alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a7aca1-75bb-4dc1-8cfe-7a96de49987e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Star Wars in Concert, avagy a Star Wars: Egy új remény október 16-án lesz Budapesten.\r

\r

","shortLead":"A Star Wars in Concert, avagy a Star Wars: Egy új remény október 16-án lesz Budapesten.\r

\r

","id":"20180917_Harom_emelet_magas_kivetiton_a_Star_Wars__koncert_es_filmshow_az_Arenaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02a7aca1-75bb-4dc1-8cfe-7a96de49987e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e35319-63da-4939-82d2-9ce2bc837459","keywords":null,"link":"/kultura/20180917_Harom_emelet_magas_kivetiton_a_Star_Wars__koncert_es_filmshow_az_Arenaban","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:17","title":"Három emelet magas kivetítőn a Star Wars – koncert és filmshow az Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31c7a6e-a6f7-4a51-b687-38eefe7b101f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A néppárti politikus kifogásolta, hogy európai vezetők nyilvánosan bírálják Orbánt, ugyanakkor nem vitatják meg egymással érveiket. ","shortLead":"A néppárti politikus kifogásolta, hogy európai vezetők nyilvánosan bírálják Orbánt, ugyanakkor nem vitatják meg...","id":"20180916_Weber_Europa_politikusainak_szembe_kell_nezniuk_Orbannal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c31c7a6e-a6f7-4a51-b687-38eefe7b101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef2edac1-8f52-4304-b767-2729efe05658","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Weber_Europa_politikusainak_szembe_kell_nezniuk_Orbannal","timestamp":"2018. szeptember. 16. 21:04","title":"Weber: Európa politikusainak szembe kell nézniük Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]