[{"available":true,"c_guid":"4b8cb6c6-3216-4f65-8534-5744d94d0cb5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott nyerte a Berlinben rendezett férfi vízilabda világkupát: Märcz Tamás szövetségi kapitány együttese a vasárnapi döntőben 10-4-re győzte le Ausztrália csapatát.A magyar válogatott 1999 után diadalmaskodott újra a világkupában.","shortLead":"A magyar válogatott nyerte a Berlinben rendezett férfi vízilabda világkupát: Märcz Tamás szövetségi kapitány együttese...","id":"20180916_Magyarorszag_nyerte_a_vizilabda_Vilagkupat_Berlinben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b8cb6c6-3216-4f65-8534-5744d94d0cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf1be5e-d951-4a82-ad93-6b877fa2ca4c","keywords":null,"link":"/sport/20180916_Magyarorszag_nyerte_a_vizilabda_Vilagkupat_Berlinben","timestamp":"2018. szeptember. 16. 15:46","title":"Magyarország nyerte a vízilabda Világkupát Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d829e8e-7fdf-4808-b9ce-7af5927f7899","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség korábbi vezetője egy falunapon próbált utánajárni, mi a jó foci titka.","shortLead":"A Miniszterelnökség korábbi vezetője egy falunapon próbált utánajárni, mi a jó foci titka.","id":"20180917_Megint_a_magyar_focin_elcelodott_Lazar_Janos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d829e8e-7fdf-4808-b9ce-7af5927f7899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c06d79-bb69-4e02-85ff-74f703faf7a3","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Megint_a_magyar_focin_elcelodott_Lazar_Janos","timestamp":"2018. szeptember. 17. 08:01","title":"Megint a magyar focistákon élcelődött Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b45a645f-9ed0-42b8-a8d7-1156744ee923","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába utaztak a zalai kisvárosból a fogyatékkal élők Veszprémig, hogy bemehessenek az állatkertbe, ott nem engedték be őket kedvezményes belépővel, mert csak hatósági igazolványuk volt. A teljes árú jegyeket nem tudtak kifizetni, így hazamentek.","shortLead":"Hiába utaztak a zalai kisvárosból a fogyatékkal élők Veszprémig, hogy bemehessenek az állatkertbe, ott nem engedték be...","id":"20180918_Kivulrol_nezhettek_az_Allatkertet_a_fogyatekkal_elok_mert_csak_hatosagi_igazolvanyuk_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b45a645f-9ed0-42b8-a8d7-1156744ee923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71519ad5-bfdd-4a24-8aa3-cf4053487b70","keywords":null,"link":"/kkv/20180918_Kivulrol_nezhettek_az_Allatkertet_a_fogyatekkal_elok_mert_csak_hatosagi_igazolvanyuk_volt","timestamp":"2018. szeptember. 18. 06:45","title":"Kívülről nézhették az állatkertet a fogyatékkal élők, mert „csak” hatósági igazolványuk volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f0cd32-2061-48b9-bf7d-1159746910cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rég nem volt akkora tétje, mit mond Orbán Viktor egy parlamenti szezonnyitón, mint most. A múlt héten a magyar kormányfő ellen fordult ugyanis az Európai Néppárt kétharmada, és a Sargentini-jelentés elfogadásával az ellenzék rátalált a kárörömre, ha a saját hangjára még nem is. Mit tervez ilyen helyzetben Orbán? És milyen hangot üt meg? Bónusz: Gyurcsány Ferenc is válaszolhat szavaira. Mi pedig közvetítjük, és kommentáljuk.","shortLead":"Rég nem volt akkora tétje, mit mond Orbán Viktor egy parlamenti szezonnyitón, mint most. A múlt héten a magyar...","id":"20180917_Orban_Viktor_visszavag_Sargentini_aldozata_nyitja_meg_a_magyar_parlamentet__ELO","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88f0cd32-2061-48b9-bf7d-1159746910cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0ef498-2df4-47e8-9014-d776ddf676ee","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Orban_Viktor_visszavag_Sargentini_aldozata_nyitja_meg_a_magyar_parlamentet__ELO","timestamp":"2018. szeptember. 17. 12:59","title":"Orbán már megint Brüsszelt és Merkelt szidalmazta, Gyurcsány diktátorozva válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c80ec45-338b-4017-a7e9-7bf50c0d9f0c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most a kolozsvári állami magyar színház melletti épület falára fújták fel a művet.","shortLead":"Most a kolozsvári állami magyar színház melletti épület falára fújták fel a művet.","id":"20180917_Megerkezett_Kolozsvarra_a_kisvonatozo_Orban__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c80ec45-338b-4017-a7e9-7bf50c0d9f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5552fc88-84ce-4679-a8ba-a1d82bce56b2","keywords":null,"link":"/elet/20180917_Megerkezett_Kolozsvarra_a_kisvonatozo_Orban__fotok","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:16","title":"Megérkezett Kolozsvárra a kisvonatozó Orbán – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35a6de9-4c94-4de2-8046-06d524d45218","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kimentek a meghívók, így vége a találgatásoknak: pontosan tudni, melyik nap jelenik meg a Razer újabb, elsősorban játékosoknak szánt okostelefonja.","shortLead":"Kimentek a meghívók, így vége a találgatásoknak: pontosan tudni, melyik nap jelenik meg a Razer újabb, elsősorban...","id":"20180917_razer_phone2_bemutato_gamer_mobil_android","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f35a6de9-4c94-4de2-8046-06d524d45218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d2a346-ff7f-4788-bfe7-42feaf8690c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_razer_phone2_bemutato_gamer_mobil_android","timestamp":"2018. szeptember. 17. 13:03","title":"Jegyezze fel a dátumot: jön az ütős androidos telefon még erősebb utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8e8e63-350f-4dc0-bc76-9f4df2a7b8ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Civilek írtak levelet Pintér Sándornak, hogy a minisztérium ne várja meg, amíg katasztrófa lesz, a tárca dolga éppen annak megelőzése volna. A hordók már tíz éve ott állnak a halasi udvarban, most a Greenpeace levele után, úgy tudjuk, hogy a katasztrófavédelem körülnézett ott.","shortLead":"Civilek írtak levelet Pintér Sándornak, hogy a minisztérium ne várja meg, amíg katasztrófa lesz, a tárca dolga éppen...","id":"20180918_A_belugyminisztert_surgetik_az_ezer_tonna_kiskunhalasi_veszelyes_hulladek_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa8e8e63-350f-4dc0-bc76-9f4df2a7b8ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3114a6a3-ed42-42f7-8993-3e6877b2d8f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_A_belugyminisztert_surgetik_az_ezer_tonna_kiskunhalasi_veszelyes_hulladek_ugyeben","timestamp":"2018. szeptember. 18. 06:15","title":"A belügyminisztert sürgetik az ezer tonna kiskunhalasi veszélyes hulladék ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5af64c1-14e4-456d-a6a5-3a854754e567","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szoros volt a verseny, de végül kormánypárti vezetése lesz Tiszavasvárinak.","shortLead":"Szoros volt a verseny, de végül kormánypárti vezetése lesz Tiszavasvárinak.","id":"20180916_A_fideszes_jelolt_nyert_a_Jobbik_fellegvaraban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5af64c1-14e4-456d-a6a5-3a854754e567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07ed081-89c8-4be1-92e3-4df9f2949ab2","keywords":null,"link":"/itthon/20180916_A_fideszes_jelolt_nyert_a_Jobbik_fellegvaraban","timestamp":"2018. szeptember. 16. 22:29","title":"A fideszes jelölt nyert a Jobbik fellegvárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]