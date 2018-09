Sean Penn nagyon gyanúsnak tartja a Me Too mozgalmat, és úgy gondolja, hogy a lényege az, hogy szétválassza a nőket és a férfiakat. A színész az NBC Today című műsorában jelent meg, hogy promózza kicsit az új, The First című tévésorozat, itt került szóba a szexuális zaklatások témája és a Me Too mozgalom.

Penn kifogásolta, hogy sok esetben nem lehet tudni, hogy mik a tények, és pikánsnak nevezte azt, hogy mozgalomként kezdték el emlegetni az egyes vádak sorozatát, amelyek közül néhány ráadásul alaptalan volt. A színész azt állítja, hogy a nők szerint, akikkel beszélt, a médiában zajló közbeszéd a témában nem fedi a teljes sztorit.

Sean Penn néhány hónapja a Guardiannek beszélt arról, hogy szerinte a Me Too mozgalom intellektuálisan nem őszinte.