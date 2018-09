Úgynevezett KönyvMegállót alakítottak ki a III. kerületi Kaszásdűlő HÉV-megálló mellett, írja a We Love Budapest. Az itt kihelyezett szabadtéri könyvszekrényekben bárki elhelyezhet, illetve el is vehet könyveket. A KönyvMegálló mellé a hétvégén egy okospadot is elhelyeztek, amely vezeték nélküli internetkapcsolatot és töltési lehetőséget biztosít, illetve wifi hotspotként is működik.

© MTI / Mohai Balázs

A KUUBE névre hallgató intelligens utcabútor a HÉV-megálló melletti Pethe Ferenc téren található. A KönyvMegálllót napelemes energiaellátással, ledes világítással és biztonsági üvegajtókkal látták el. A 100 %-ban magyar tervezésű, fejlesztésű és gyártású padot szintén napenergia működteti, található benne USB- és vezeték nélküli töltő, levegőminőség mérő, páratartalom, UV- és légnyomásszenzor, és zajszennyezésmérő is.

© MTI / Mohai Balázs

