Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adótörvénynek több olyan pontja is van, amely gyakorlatilag kiüti egymást.","shortLead":"Az adótörvénynek több olyan pontja is van, amely gyakorlatilag kiüti egymást.","id":"20180918_Sajat_maganak_is_ellentmond_az_uj_adotorveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6151e9fa-07e9-4310-b9a9-ff51cc32658c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Sajat_maganak_is_ellentmond_az_uj_adotorveny","timestamp":"2018. szeptember. 18. 10:03","title":"Saját magának is ellentmond az új adótörvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a0a427-f0a4-4d01-b009-586a20ac2dfe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amikor pár hete Macron francia elnök Angela Merkellel találkozott, a közös sajtóértekezleten a francia elnök hangsúlyozottan láthatóvá tette a kamerák számára a karóráját. Ez, egy, a Lip cég által gyártott, 169 euróért kapható óra volt, amit bármelyik átlagosan kereső francia megvehet magának. ","shortLead":"Amikor pár hete Macron francia elnök Angela Merkellel találkozott, a közös sajtóértekezleten a francia elnök...","id":"20180918_Macron_55_ezer_forintos_oraval_a_csuklojan_paradezott_igy_gyujt_az_elnoki_palota_felujitasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36a0a427-f0a4-4d01-b009-586a20ac2dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571afd21-53f4-43a8-90a3-d1daec670b3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Macron_55_ezer_forintos_oraval_a_csuklojan_paradezott_igy_gyujt_az_elnoki_palota_felujitasara","timestamp":"2018. szeptember. 18. 12:04","title":"Macron 55 ezer forintos órával a csuklóján parádézott, így gyűjt az elnöki palota felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcbd224c-0ebf-462a-be8f-6d2728c77cd5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Magyarország Oroszország egyik kulcsfontosságú európai partnere – mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök az Orbán Viktorral folytatott moszkvai tárgyalások nyilvános részében.","shortLead":"Magyarország Oroszország egyik kulcsfontosságú európai partnere – mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök az Orbán...","id":"20180918_Putyin_Magyarorszagrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcbd224c-0ebf-462a-be8f-6d2728c77cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3d977f-34a1-44d1-af7b-a2d38a49959f","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_Putyin_Magyarorszagrol","timestamp":"2018. szeptember. 18. 13:49","title":"Megjöttek az első hírek a Putyin–Orbán-találkozóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9437566e-9472-4bc7-8248-26cb98816f33","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Közzétette a NAV a teljes listát az idei 1 százalékos felajánlásokról, ebből pedig kiderült, hogy a Soros-bérencnek kikiáltott szervezetek sokkal népszerűbbek a kormánypárti civileknél, de az is, hogy tudatosabbak lettek a magyarok, amikor döntenek a pénzük sorsáról. A legtöbben még mindig a kórházakat támogatják.","shortLead":"Közzétette a NAV a teljes listát az idei 1 százalékos felajánlásokról, ebből pedig kiderült, hogy a Soros-bérencnek...","id":"20180918_civil_szervezetek_tasz_helsinki_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9437566e-9472-4bc7-8248-26cb98816f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ad7701-6b27-4fe1-93f3-bb74e895bbf7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_civil_szervezetek_tasz_helsinki_bizottsag","timestamp":"2018. szeptember. 18. 14:40","title":"Nem jött be a lejáratás, sokkal többen adtak 1 százalékot a \"Soros-civileknek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950d1afe-c405-4538-ac20-1f166ee1fa2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrség lezárta az éttermet, ahol ketten rosszul lettek, de végül közölték, hogy nem Novicsokról van szó. ","shortLead":"A rendőrség lezárta az éttermet, ahol ketten rosszul lettek, de végül közölték, hogy nem Novicsokról van szó. ","id":"20180917_Rosszul_lett_ket_ember_Salisburyben_Novicsokra_gyanakodott_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=950d1afe-c405-4538-ac20-1f166ee1fa2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e32550-1b97-4884-a071-c35c98a94565","keywords":null,"link":"/vilag/20180917_Rosszul_lett_ket_ember_Salisburyben_Novicsokra_gyanakodott_a_rendorseg","timestamp":"2018. szeptember. 17. 05:25","title":"Rosszul lett két ember Salisburyben, Novicsokra gyanakodott a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be64140c-e633-4e90-956c-1964f8688cd9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a versenynek a szervezői a nézők biztonságával vélhetően egyetlen percig sem foglalkoztak.","shortLead":"Ennek a versenynek a szervezői a nézők biztonságával vélhetően egyetlen percig sem foglalkoztak.","id":"20180917_a_nap_videoja_need_for_speed_a_kozutakon_eletveszely_a_negyzeten_baleset_renault_seat_algeria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be64140c-e633-4e90-956c-1964f8688cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f072ef-c63a-4e0f-87d3-118d2c55c1e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180917_a_nap_videoja_need_for_speed_a_kozutakon_eletveszely_a_negyzeten_baleset_renault_seat_algeria","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:21","title":"A nap videója: Need for Speed a közutakon, életveszély a négyzeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41781a52-a281-43b6-8f03-22826ba9ac72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tartunk attól, hogy lopni lehetne ezekről a kártyákról.","shortLead":"Nem tartunk attól, hogy lopni lehetne ezekről a kártyákról.","id":"20180917_Tudja_a_kartyas_fizetesek_kozul_mennyi_az_egyerinteses","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41781a52-a281-43b6-8f03-22826ba9ac72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fe04bcf-ff9c-41c5-8011-3ef4d49b9537","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_Tudja_a_kartyas_fizetesek_kozul_mennyi_az_egyerinteses","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:11","title":"Tudja, a kártyás fizetések közül mennyi egyérintéses?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8c689d-4596-4459-b557-50ffc3306bb0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem bírta tovább a pártjában folyó hatalmi harcot.","shortLead":"Nem bírta tovább a pártjában folyó hatalmi harcot.","id":"20180918_Visszavonul_Christian_Kern_volt_osztrak_kancellar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c8c689d-4596-4459-b557-50ffc3306bb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf741bf-bff4-44de-9e18-4d53075196bf","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_Visszavonul_Christian_Kern_volt_osztrak_kancellar","timestamp":"2018. szeptember. 18. 18:22","title":"Visszavonul Christian Kern volt osztrák kancellár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]