Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f47e9ff-2817-4ce6-9dd0-99c768f43f7d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Túrázók és kerékpározók vehették birtokba a hétvégén azt az új amerikai vadvédelmi területet, amelyet egy volt atomfegyvergyár helyén alakítottak ki Colorado államban.","shortLead":"Túrázók és kerékpározók vehették birtokba a hétvégén azt az új amerikai vadvédelmi területet, amelyet egy volt...","id":"20180916_Igy_lesz_atomfegyvergyarbol_vadvedelmi_terulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f47e9ff-2817-4ce6-9dd0-99c768f43f7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb6a8a10-9d94-4a27-93df-2327921cdd02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180916_Igy_lesz_atomfegyvergyarbol_vadvedelmi_terulet","timestamp":"2018. szeptember. 16. 15:15","title":"Így lesz atomfegyvergyárból vadvédelmi terület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86c0ae2-4fd1-4cf9-b3c1-91dcea42bf93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyszín a kubai főváros, Havanna egyik szupermarketje, ahol államilag támogatott áron vásárolhatnak a fogyasztók alapvető termékeket, persze az örökké szűkös raktárkészlet függvényében.","shortLead":"A helyszín a kubai főváros, Havanna egyik szupermarketje, ahol államilag támogatott áron vásárolhatnak a fogyasztók...","id":"20180917_15_ezer_darab_alma_mint_a_hianygazdasag_es_a_feketezes_szimboluma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c86c0ae2-4fd1-4cf9-b3c1-91dcea42bf93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d759f2e-889b-4934-b6e9-e2300061cb55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_15_ezer_darab_alma_mint_a_hianygazdasag_es_a_feketezes_szimboluma","timestamp":"2018. szeptember. 17. 07:15","title":"Miért rúgták ki a boltost, aki eladott 15 ezer almát egy vevőnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaec65d2-d7ff-4675-b4a0-a10c013a127b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"26,7 milliárd forintért került az Opus tulajdonába az ország egyik legnagyobb keményítőgyárának fele.","shortLead":"26,7 milliárd forintért került az Opus tulajdonába az ország egyik legnagyobb keményítőgyárának fele.","id":"20180917_Kemenyitogyarral_hizlaljak_Meszaros_Lorinc_tozsdei_ceget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eaec65d2-d7ff-4675-b4a0-a10c013a127b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14990564-1be3-43cd-9723-5c55d96c1520","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Kemenyitogyarral_hizlaljak_Meszaros_Lorinc_tozsdei_ceget","timestamp":"2018. szeptember. 17. 09:33","title":"Keményítőgyárral hizlalják Mészáros Lőrinc tőzsdei cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f3a0df-e869-4463-ac40-775ee8de3cf2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Az Index most így általánosan ellenzékeset játszik, vagy lesz még belőle érdemi lap valaha?\" – kérdezte Oltyán József egy poszt alatt korábban az Index Facebookján. Nem nehéz kitalálni ez után, milyen jövőt szeretne a lapnak.","shortLead":"\"Az Index most így általánosan ellenzékeset játszik, vagy lesz még belőle érdemi lap valaha?\" – kérdezte Oltyán József...","id":"20180918_Nagy_elannal_kritizalta_az_ellenzeki_mediumokat_az_Index_moge_kerult_uj_KDNPs_tulajdonos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36f3a0df-e869-4463-ac40-775ee8de3cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e6eb47f-b16a-4588-86c9-49abd1a27cbf","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Nagy_elannal_kritizalta_az_ellenzeki_mediumokat_az_Index_moge_kerult_uj_KDNPs_tulajdonos","timestamp":"2018. szeptember. 18. 07:22","title":"Nagy elánnal kritizálta az ellenzéki médiumokat az Index mögé került új KDNP-s tulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e777335-9abe-4a31-87f3-7871fe933416","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megmozgathatja a világpiacot a Kínában megjelent afrikai sertéspestis. A szintén ASP-vel sújtott Romániába irányuló magyar élősertés-export felpörgése, a termelők és a feldolgozók költségeinek növekedése itthon az árak jelentős emelkedését tenné indokolttá.","shortLead":"Megmozgathatja a világpiacot a Kínában megjelent afrikai sertéspestis. A szintén ASP-vel sújtott Romániába irányuló...","id":"20180917_Muszaj_lesz_emelni_a_husarakon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e777335-9abe-4a31-87f3-7871fe933416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6010fd26-1997-4e4d-9f42-fe6590de035a","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Muszaj_lesz_emelni_a_husarakon","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:48","title":"Muszáj lesz emelni a húsárakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24567cde-788b-4fca-9649-0ff3933dabd4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20180916_Hatos_lotto_ha_nem_huzott_be_ot_14_alatti_szamot_felejtse_el_hogy_nyert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24567cde-788b-4fca-9649-0ff3933dabd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b897a0-2ba4-4c77-b7a5-131554184ff0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180916_Hatos_lotto_ha_nem_huzott_be_ot_14_alatti_szamot_felejtse_el_hogy_nyert","timestamp":"2018. szeptember. 16. 16:30","title":"Hatos lottó: ha nem húzott be öt 14 alatti számot, felejtse el, hogy nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9b751d-b36f-4a14-ae15-8547d9348eab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A MarketWatch szakírója négy olyan közgazdászt szólaltatott meg a következő krízisről, akik már a 2008-as válságra is figyelmeztettek.","shortLead":"A MarketWatch szakírója négy olyan közgazdászt szólaltatott meg a következő krízisről, akik már a 2008-as válságra is...","id":"20180918_Megjosoltak_a_2008as_valsagot__szerintuk_ez_lesz_a_kovetkezo_krizis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d9b751d-b36f-4a14-ae15-8547d9348eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5ebed3-18d4-4ad5-80ae-769f4d65d51a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Megjosoltak_a_2008as_valsagot__szerintuk_ez_lesz_a_kovetkezo_krizis","timestamp":"2018. szeptember. 18. 10:37","title":"Megjósolták a 2008-as válságot – szerintük ez lesz a következő krízis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26d84211-9302-48eb-973a-696b34f930a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Agrárgazdasági Kamara szerint jelentős drágulás jöhet a sertéshúsnál is.","shortLead":"Az Agrárgazdasági Kamara szerint jelentős drágulás jöhet a sertéshúsnál is.","id":"20180917_Nem_csak_a_csirkehus_ara_emelkedhet_a_kovetkezo_hetekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26d84211-9302-48eb-973a-696b34f930a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff4ac47-d55a-429f-abe6-6e2bce131d7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_Nem_csak_a_csirkehus_ara_emelkedhet_a_kovetkezo_hetekben","timestamp":"2018. szeptember. 17. 20:32","title":"Nem csak a csirkehús ára emelkedhet a következő hetekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]