Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"edfd2983-7883-4323-8c0c-0b71c9c6f1c3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ vizeiben élő tengeri teknősök több mint fele eszik műanyagot, amelyből akár egyetlen darab is halálos lehet egy ausztrál kutatás szerint.","shortLead":"A világ vizeiben élő tengeri teknősök több mint fele eszik műanyagot, amelyből akár egyetlen darab is halálos lehet...","id":"20180917_tengeti_teknosok_muanyageves_csiro_muanyag_darabok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edfd2983-7883-4323-8c0c-0b71c9c6f1c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c43cf998-8af2-421a-8818-7a12907b65c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_tengeti_teknosok_muanyageves_csiro_muanyag_darabok","timestamp":"2018. szeptember. 17. 15:03","title":"A tengeri teknősök több mint fele eszik műanyagot, amelyből akár egyetlen darab is halálos lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f83c8fc-acbb-439b-bfd1-d3bebc666918","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Németország polgárai a migrációról évek óta folyó vita ellenére pozitívan tekintenek a multikulturális társdalomra – ez derült ki a 2015 óta végzett első átfogó felmérésből. ","shortLead":"Németország polgárai a migrációról évek óta folyó vita ellenére pozitívan tekintenek a multikulturális társdalomra –...","id":"20180917_A_nemetek_tobbsege_tamogatja_a_multikulturat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f83c8fc-acbb-439b-bfd1-d3bebc666918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf7d2025-a4bc-44ce-b4c9-7a46d64e5197","keywords":null,"link":"/vilag/20180917_A_nemetek_tobbsege_tamogatja_a_multikulturat","timestamp":"2018. szeptember. 17. 18:44","title":"A németek többsége támogatja a multikultúrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a45e2f3-a24d-4584-a5bd-7a1bfb636fe7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Kazincbarcika: a város, ahol bármiről lehetett beszélgetni” – írta ki Alföldi Róbert a Facebook-oldalára, miután pódiumbeszélgetésen vett részt a borsodi városban. Kiderül, hogy keménykezű rendező, ha kellet, még Törőcsik Marit is szigorúan csendre intette.\r

\r

","shortLead":"„Kazincbarcika: a város, ahol bármiről lehetett beszélgetni” – írta ki Alföldi Róbert a Facebook-oldalára, miután...","id":"20180917_Alfoldi_Robert_Nem_tudatosan_valtam_ellenallova","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a45e2f3-a24d-4584-a5bd-7a1bfb636fe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56b02a7-4bbb-4ce3-9d80-f76a920c20e0","keywords":null,"link":"/kultura/20180917_Alfoldi_Robert_Nem_tudatosan_valtam_ellenallova","timestamp":"2018. szeptember. 17. 09:08","title":"Alföldi Róbert: „Nem tudatosan váltam ellenállóvá”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46220bcb-fbe3-4448-b85f-ec3af49f7fb9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Emlékezetes, hogy a néppárti osztrák kancellár a Sargentini-jelentés megszavazását támogatta.","shortLead":"Emlékezetes, hogy a néppárti osztrák kancellár a Sargentini-jelentés megszavazását támogatta.","id":"20180916_Konfliktus_Becsben_Kurz_alkancellarja_kiall_Orban_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46220bcb-fbe3-4448-b85f-ec3af49f7fb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a8f62a6-9fab-4f08-ab07-ce49711256bb","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Konfliktus_Becsben_Kurz_alkancellarja_kiall_Orban_mellett","timestamp":"2018. szeptember. 16. 13:42","title":"Konfliktus Bécsben: Kurz alkancellárja kiáll Orbán mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93fdbfbb-fd84-43cd-affc-d87cd986c01f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem volt pénze a vállalatnak, ezért a vezetője a vád szerint hamis papírokkal vett fel 547 millió forint kölcsönt.","shortLead":"Nem volt pénze a vállalatnak, ezért a vezetője a vád szerint hamis papírokkal vett fel 547 millió forint kölcsönt.","id":"20180918_Evekre_bortonbe_kuldenek_az_egyik_tavkozlesi_ceg_vezetojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93fdbfbb-fd84-43cd-affc-d87cd986c01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1f06f9e-a6b7-4ce6-856c-670d327a7d48","keywords":null,"link":"/kkv/20180918_Evekre_bortonbe_kuldenek_az_egyik_tavkozlesi_ceg_vezetojet","timestamp":"2018. szeptember. 18. 09:52","title":"Évekre börtönbe küldenék az egyik távközlési cég vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6108e0-0539-4e11-83c7-64677c8c6650","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Hetvenhét másodperccel javította meg a hétvégén a kenyai Eliud Kipchoge a maratoni táv világcsúcsát. Cikkünkben Ed Caesar újságíró maratonfutás világával foglalkozó könyvéből szemlézzük a kenyai futócsodával kapcsolatos részt.","shortLead":"Hetvenhét másodperccel javította meg a hétvégén a kenyai Eliud Kipchoge a maratoni táv világcsúcsát. Cikkünkben Ed...","id":"20180917_Szenzacios_maratoncsucs_mi_teszi_a_kenyaiakat_ilyen_kulonleges_futokka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd6108e0-0539-4e11-83c7-64677c8c6650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cfb934d-7883-41b1-9675-8761f2260e72","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180917_Szenzacios_maratoncsucs_mi_teszi_a_kenyaiakat_ilyen_kulonleges_futokka","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:15","title":"Szenzációs maratoncsúcs: mi teszi a kenyaiakat ilyen különleges futókká?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7064b6-f8c9-4cd4-ae3c-39d57d40651a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak a miniszterelnök tárgyal a héten az oroszokkal, a külügyminiszter a 3-as metró felújított szerelvényeiről egyeztet a Magyar-Orosz Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság társelnökével.","shortLead":"Nem csak a miniszterelnök tárgyal a héten az oroszokkal, a külügyminiszter a 3-as metró felújított szerelvényeiről...","id":"20180917_Metrougyben_utazik_Moszkvaba_Szijjarto_Peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f7064b6-f8c9-4cd4-ae3c-39d57d40651a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce61d1d8-02c9-45e4-a808-7cfec0dc41e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_Metrougyben_utazik_Moszkvaba_Szijjarto_Peter","timestamp":"2018. szeptember. 17. 09:13","title":"Metróügyben utazik Moszkvába Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e479542-55a2-47f6-9fd1-ee9c400ab4c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi a Fő téren, illetve egy benzinkútnál mutogatta magát szeméremsértő módon Budakeszin.","shortLead":"A férfi a Fő téren, illetve egy benzinkútnál mutogatta magát szeméremsértő módon Budakeszin.","id":"20180918_Elfogtak_a_budakeszi_mutogatost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e479542-55a2-47f6-9fd1-ee9c400ab4c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e59fc6-3cab-43e0-a092-c327a3aa31b0","keywords":null,"link":"/elet/20180918_Elfogtak_a_budakeszi_mutogatost","timestamp":"2018. szeptember. 18. 12:02","title":"Elfogták a budakeszi mutogatóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]