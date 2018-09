Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab8f90ba-089e-41fe-95bd-0052842d52e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük természetes fluktuációról van szó, országos szintű pedagógushiányról pedig nem beszélhetünk. ","shortLead":"Szerintük természetes fluktuációról van szó, országos szintű pedagógushiányról pedig nem beszélhetünk. ","id":"20180919_Kelebelsberg_Kozpont_hazugsag_nem_igaz_nincs_is_orszagos_tanarhiany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab8f90ba-089e-41fe-95bd-0052842d52e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e41be4-5e29-4b54-835a-843907985c7c","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Kelebelsberg_Kozpont_hazugsag_nem_igaz_nincs_is_orszagos_tanarhiany","timestamp":"2018. szeptember. 19. 08:48","title":"Klebelsberg Központ: hazugság, nem igaz, nincs is országos tanárhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf96a88-d8a0-418c-bad3-eb6586ba1b69","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Világfalu lakói vagyunk, egyesítenünk kell az erőfeszítéseinket a mesterséges intelligencia terén- ezt hangsúlyozta Sanghajban a Mesterséges Intelligencia Világkonferenciájának megnyitóján Liu Ho miniszterelnök-helyettes. ","shortLead":"Világfalu lakói vagyunk, egyesítenünk kell az erőfeszítéseinket a mesterséges intelligencia terén- ezt hangsúlyozta...","id":"20180918_Mi_lesz_a_szerenyebb_kepessegu_politikusokkal_ha_oda_is_betor_a_mesterseges_intelligencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cf96a88-d8a0-418c-bad3-eb6586ba1b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a5a3a9a-bfdd-4481-989c-cd59c5eba8a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Mi_lesz_a_szerenyebb_kepessegu_politikusokkal_ha_oda_is_betor_a_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. szeptember. 18. 12:36","title":"Mi lesz a szerényebb képességű politikusokkal, ha oda is betör a mesterséges intelligencia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02c43717-c819-4c49-a3cd-acdd65c80e04","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lassan másfél éve nem hajt végre egy jogerős bírósági ítéletet a MÁV.","shortLead":"Lassan másfél éve nem hajt végre egy jogerős bírósági ítéletet a MÁV.","id":"20180919_Zajvedo_falat_kellene_visszaepitenie_a_MAVnak_megsem_teszi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02c43717-c819-4c49-a3cd-acdd65c80e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a31ea55-8788-43fb-9e85-52acbd683217","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Zajvedo_falat_kellene_visszaepitenie_a_MAVnak_megsem_teszi","timestamp":"2018. szeptember. 19. 17:24","title":"Zajvédő falat kellene visszaépítenie a MÁV-nak, mégsem teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f2f5f9-8579-4048-9ceb-3842a03432b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rudak valószínűleg évtizedek óta ott voltak a szekrényben. A város jutalmat ajánlott fel a megtalálónak. ","shortLead":"A rudak valószínűleg évtizedek óta ott voltak a szekrényben. A város jutalmat ajánlott fel a megtalálónak. ","id":"20180918_27_millio_forintot_ero_aranyrudakat_talalt_a_konyhaszekrenyeben_egy_nemet_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2f2f5f9-8579-4048-9ceb-3842a03432b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d62e93-ac11-4f92-a287-3d89a9f4b367","keywords":null,"link":"/elet/20180918_27_millio_forintot_ero_aranyrudakat_talalt_a_konyhaszekrenyeben_egy_nemet_ferfi","timestamp":"2018. szeptember. 18. 15:18","title":"27 millió forintot érő aranyrudakat talált a konyhaszekrényében egy német férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3ad7f3-c0d9-4a35-a234-062f35c549c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index.hu Zrt.-re és az Index.hu hírportálra a tulajdonosváltás állítólag sem közvetlenül, sem közvetve nem vonatkozik. Az egyik új tulaj KDNP-s megyei elnökségi tag.","shortLead":"Az Index.hu Zrt.-re és az Index.hu hírportálra a tulajdonosváltás állítólag sem közvetlenül, sem közvetve nem...","id":"20180917_speder_zoltan_eladta_minden_erdekeltseget_az_index_kornyeken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee3ad7f3-c0d9-4a35-a234-062f35c549c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba9d969c-66d6-4013-a50b-0bed1fc41992","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_speder_zoltan_eladta_minden_erdekeltseget_az_index_kornyeken","timestamp":"2018. szeptember. 17. 19:28","title":"Spéder Zoltán eladta minden érdekeltségét az Index környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2b8fdc-8ca4-4cc9-94c4-8b58468f83ad","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy ötödik páciensnél is daganatot találtak, rajta azonban segített a kezelés. Az esetet vizsgáló kutatók szerint az ilyesmi rendkívül ritka, mivel csak nagyon alapos vizsgálat után ültetik át egy donor szerveit.","shortLead":"Egy ötödik páciensnél is daganatot találtak, rajta azonban segített a kezelés. Az esetet vizsgáló kutatók szerint az ilyesmi rendkívül ritka, mivel csak nagyon alapos vizsgálat után ültetik át egy donor szerveit.","id":"20180917_szervatultetes_daganatos_betegseg_szervdonor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc2b8fdc-8ca4-4cc9-94c4-8b58468f83ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88125843-18a4-4cae-ba3f-799a847ccee0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180917_szervatultetes_daganatos_betegseg_szervdonor","timestamp":"2018. szeptember. 17. 21:27","title":"Négy transzplantált beteg lett rákos ugyanattól a szervdonortól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80cc1683-0ee3-4552-bdbc-75bfb75b4940","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Brüsszel egy jó ügy érdekében avatkozna be az életünkbe.","shortLead":"Brüsszel egy jó ügy érdekében avatkozna be az életünkbe.","id":"20180918_Az_Europai_Bizottsag_megmozgatna_a_magyarokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80cc1683-0ee3-4552-bdbc-75bfb75b4940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9874e3-1b2d-41b6-b14b-2af596f3ec53","keywords":null,"link":"/elet/20180918_Az_Europai_Bizottsag_megmozgatna_a_magyarokat","timestamp":"2018. szeptember. 18. 12:56","title":"Az Európai Bizottság megmozgatná a magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d25f34-64fa-4c24-adf7-2336d4c86b9b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először mutatott ki részecskenyomokat a világ legnagyobb folyékony argon neutrínó detektora. Az európai részecskefizikai kutatóközpontban (CERN) épített hatalmas szerkezet az egyik prototípusa egy sokkal nagyobb detektornak, amely majd az Egyesült Államokban valósul meg.","shortLead":"Először mutatott ki részecskenyomokat a világ legnagyobb folyékony argon neutrínó detektora. Az európai...","id":"20180919_cern_neutrinodetektor_dune_kiserlet_reszecskek_ionizacios_nyoma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46d25f34-64fa-4c24-adf7-2336d4c86b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e865e1ca-a56a-409c-8028-09b918a826d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_cern_neutrinodetektor_dune_kiserlet_reszecskek_ionizacios_nyoma","timestamp":"2018. szeptember. 19. 09:03","title":"Először mutatta ki a titokzatos részecskék nyomát a CERN új neutrínódetektora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]