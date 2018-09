Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67ee6925-525c-48bf-8438-6adf93a70184","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Renault Clio sofőrje valószínűleg nem vette észre, hogy közelednek a rendőrautók, és az elsőt teljesen kiütötte.","shortLead":"A Renault Clio sofőrje valószínűleg nem vette észre, hogy közelednek a rendőrautók, és az elsőt teljesen kiütötte.","id":"20180918_renault_clio_rendorauto_baleset_video_lengyelorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67ee6925-525c-48bf-8438-6adf93a70184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc805632-e67a-45c5-b22d-5ebb87c0ef53","keywords":null,"link":"/cegauto/20180918_renault_clio_rendorauto_baleset_video_lengyelorszag","timestamp":"2018. szeptember. 18. 04:01","title":"Épp átment a kereszteződésen a rendőrségi konvoj, amikor jött a Renault Clio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcbd224c-0ebf-462a-be8f-6d2728c77cd5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Magyarország Oroszország egyik kulcsfontosságú európai partnere – mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök az Orbán Viktorral folytatott moszkvai tárgyalások nyilvános részében.","shortLead":"Magyarország Oroszország egyik kulcsfontosságú európai partnere – mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök az Orbán...","id":"20180918_Putyin_Magyarorszagrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcbd224c-0ebf-462a-be8f-6d2728c77cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3d977f-34a1-44d1-af7b-a2d38a49959f","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_Putyin_Magyarorszagrol","timestamp":"2018. szeptember. 18. 13:49","title":"Megjöttek az első hírek a Putyin–Orbán-találkozóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb28dc0-8b76-4c41-a5d6-5f708e807eb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyelvtanulási diákhitel, több feliratos film – íme két tétel a tervek közül. 