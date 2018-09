Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04a42ef9-7426-4a41-acaf-e23fe5d09fa1","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180918_Marabu_FekNyuz_Fordulat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04a42ef9-7426-4a41-acaf-e23fe5d09fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3def1b23-8c0f-43e4-984f-87047397bd59","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Marabu_FekNyuz_Fordulat","timestamp":"2018. szeptember. 18. 19:30","title":"Marabu FékNyúz: Fordulat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"424118f9-f401-418b-b312-f6ceb82c7ce7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Annyi pénzt kértek el a klubtól az uszoda fenntartására, amennyit képtelenek voltak összeszedni, inkább az önkormányzat fizet majd közpénzből.","shortLead":"Annyi pénzt kértek el a klubtól az uszoda fenntartására, amennyit képtelenek voltak összeszedni, inkább az önkormányzat...","id":"20180918_Megszunik_a_szombathelyi_uszoklub_mert_tul_draga_a_taopenzbol_epult_uszoda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=424118f9-f401-418b-b312-f6ceb82c7ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0fda84-6f8d-497c-a6db-1aee530fcd06","keywords":null,"link":"/kkv/20180918_Megszunik_a_szombathelyi_uszoklub_mert_tul_draga_a_taopenzbol_epult_uszoda","timestamp":"2018. szeptember. 18. 13:21","title":"Megszűnik a szombathelyi úszóklub, mert túl drága a tao-pénzből épült uszoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigieknél sokkal több zeneszám letöltését teszi lehetővé előfizetőinek a Spotify, igaz, ehhez elegendő tárhelyre is szükség van az eszközön.","shortLead":"Az eddigieknél sokkal több zeneszám letöltését teszi lehetővé előfizetőinek a Spotify, igaz, ehhez elegendő tárhelyre...","id":"20180918_spotify_offline_zenehallgatas_letoltheto_zenek_podcastek_videok_szamanak_megnovelese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546b3ec3-da28-4367-9d88-3473765e9dad","keywords":null,"link":"/tudomany/20180918_spotify_offline_zenehallgatas_letoltheto_zenek_podcastek_videok_szamanak_megnovelese","timestamp":"2018. szeptember. 18. 07:02","title":"Már 5 x 10 000 zenét tölthet le a Spotifyról úgy, hogy aztán net nélkül is hallgathatja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a606bf27-c671-4c0c-be63-6a9331784436","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az viszont nem derült ki, miből hosszabbítják meg. 