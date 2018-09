Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"783df275-7997-4da0-b6ec-89e33afc0a2c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Édesanyjának sikerült kiszabadítania a kocsiból, de a babát később elragadta az ár. Hétfőn már 24 halálos áldozatról adtak hírt a hatóságok. ","shortLead":"Édesanyjának sikerült kiszabadítania a kocsiból, de a babát később elragadta az ár. Hétfőn már 24 halálos áldozatról...","id":"20180917_Emelkedett_a_Florence_hurrikan_aldozatainak_szama_egy_egyeves_kislanyt_elsodort_a_viz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=783df275-7997-4da0-b6ec-89e33afc0a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6cbf3a-1016-4d54-9fa1-5b4aacce9151","keywords":null,"link":"/vilag/20180917_Emelkedett_a_Florence_hurrikan_aldozatainak_szama_egy_egyeves_kislanyt_elsodort_a_viz","timestamp":"2018. szeptember. 17. 21:48","title":"Emelkedett a Florence hurrikán áldozatainak száma, egy egyéves kislányt elsodort a víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00106bd4-5cd5-4588-b7d4-c8cb7cd69a39","c_author":"Szántó Péter","category":"enesacegem","description":"A hazugság mint üzleti csalás évente közel 10 trillió dollárba kerül az Egyesült Államoknak. Kevesen tudják, de nem az a lényeg, hogy megfejtsük, mi az igazság, hanem az, hogy megértsük a hazugság okát.\r

\r

","shortLead":"A hazugság mint üzleti csalás évente közel 10 trillió dollárba kerül az Egyesült Államoknak. Kevesen tudják, de nem...","id":"20180918_Mindenki_hazudik_az_uzleti_eletben__a_kerdes_az_hogyan_kezeljuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00106bd4-5cd5-4588-b7d4-c8cb7cd69a39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"789dc1a0-ba5f-4b32-a388-923fd572b479","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180918_Mindenki_hazudik_az_uzleti_eletben__a_kerdes_az_hogyan_kezeljuk","timestamp":"2018. szeptember. 18. 09:59","title":"Mindenki hazudik az üzleti életben - a kérdés az, hogyan kezeljük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80678bc6-40c8-4040-a9f3-138546784654","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz védelmi minisztérium szerint akkor szakadt meg az orosz géppel a kapcsolat, amikor izraeli gépek szíriai létesítményeket bombáztak. Később kiderült, a szíriai légvédelem lőhette le az orosz gépet tévedésből.","shortLead":"Az orosz védelmi minisztérium szerint akkor szakadt meg az orosz géppel a kapcsolat, amikor izraeli gépek szíriai...","id":"20180918_Eltunt_egy_orosz_katonai_repulo_Szirianal_egy_izraeli_legicsapas_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80678bc6-40c8-4040-a9f3-138546784654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e860d98-427c-4a41-ab3c-67e5dea5783f","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_Eltunt_egy_orosz_katonai_repulo_Szirianal_egy_izraeli_legicsapas_utan","timestamp":"2018. szeptember. 18. 05:46","title":"A szír légvédelem lőhette le az izraeli légicsapás közben eltűnt orosz repülőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09799f6d-9142-4c77-bffe-7165a27a832e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség őrizetbe vette, a gyerek pedig bevallotta, hogy valóban tűket szurkált a szupermarketek által árusított eprekbe.","shortLead":"A rendőrség őrizetbe vette, a gyerek pedig bevallotta, hogy valóban tűket szurkált a szupermarketek által árusított...","id":"20180919_Megvan_az_ausztral_eperpanik_egyik_eloidezoje_egy_kisfiu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09799f6d-9142-4c77-bffe-7165a27a832e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c1290a-d9ba-4d40-a649-118b174d2fdd","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Megvan_az_ausztral_eperpanik_egyik_eloidezoje_egy_kisfiu","timestamp":"2018. szeptember. 19. 11:02","title":"Megvan az ausztrál eperpánik egyik előidézője, egy kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff4f66f0-f428-4eed-b0a7-b661b875b8b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A hazai ingatlanpiaci főbb mutatók vizsgálatából egyértelműen kirajzolódik a recesszió és később a visszazárkózás, fellendülés szakasza is. ","shortLead":"A hazai ingatlanpiaci főbb mutatók vizsgálatából egyértelműen kirajzolódik a recesszió és később a visszazárkózás...","id":"20180918_Egyetlen_abran_az_elmult_10_ev_ingatlanpiaci_valtozasai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff4f66f0-f428-4eed-b0a7-b661b875b8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4580760-e002-4dee-95ca-821ca41d85b2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180918_Egyetlen_abran_az_elmult_10_ev_ingatlanpiaci_valtozasai","timestamp":"2018. szeptember. 18. 09:27","title":"Egyetlen ábrán az elmúlt 10 év ingatlanpiaci változásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34113514-bfe8-40da-b451-485e5e9a382a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180917_65_meztelen_no_a_a_bicikliversenyen_negyven_eve_vettek_fol_a_Queen_botranyos_klipjet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34113514-bfe8-40da-b451-485e5e9a382a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cccc695-3638-4a4e-81d8-704524f46ac8","keywords":null,"link":"/elet/20180917_65_meztelen_no_a_a_bicikliversenyen_negyven_eve_vettek_fol_a_Queen_botranyos_klipjet","timestamp":"2018. szeptember. 17. 14:57","title":"65 meztelen nő a bicikliversenyen: negyven éve vették föl a Queen botrányos klipjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Miklós Edit hétfői bejelentése szerint a Fővárosi Törvényszék szeptember 11-i végzése alapján immár hivatalosan is ő az elnök, így újra elkezdődhet az érdemi munka a Magyar Sí Szövetségben.","shortLead":"Miklós Edit hétfői bejelentése szerint a Fővárosi Törvényszék szeptember 11-i végzése alapján immár hivatalosan is ő...","id":"20180917_Birosag_mondta_ki_hogy_Miklos_Edit_a_siszovetseg_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09ca7cb-d118-41f2-ae4d-987b92df0d7f","keywords":null,"link":"/sport/20180917_Birosag_mondta_ki_hogy_Miklos_Edit_a_siszovetseg_elnoke","timestamp":"2018. szeptember. 17. 12:44","title":"Bíróság mondta ki, hogy Miklós Edit a síszövetség elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b3a52b-11ce-4ecc-a39c-57528d1123a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A látogatókat és a környéken élőket zavarta, hogy a sörbiciklikkel közlekedők rendszeresen hangoskodnak és szemetelnek.","shortLead":"A látogatókat és a környéken élőket zavarta, hogy a sörbiciklikkel közlekedők rendszeresen hangoskodnak és szemetelnek.","id":"20180917_Kitiltottak_a_beerbikeokat_a_Nepszigetrol_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45b3a52b-11ce-4ecc-a39c-57528d1123a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3686a9-22e2-4137-881b-ec6c69379342","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Kitiltottak_a_beerbikeokat_a_Nepszigetrol_is","timestamp":"2018. szeptember. 17. 14:50","title":"Kitiltották a beerbike-okat a Népszigetről is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]