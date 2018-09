Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ddb52466-a073-4809-86b9-34312ce4034e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van olyan falu, amelyik csak idén kapott kártérítést.","shortLead":"Van olyan falu, amelyik csak idén kapott kártérítést.","id":"20180917_Meg_iden_is_nyogik_az_adofizetok_a_roszkei_keritest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddb52466-a073-4809-86b9-34312ce4034e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"179dba8e-f336-4b11-90d8-f93e322fe5e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_Meg_iden_is_nyogik_az_adofizetok_a_roszkei_keritest","timestamp":"2018. szeptember. 17. 15:07","title":"Még idén is nyögik az adófizetők a röszkei kerítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8add93e-2a36-4315-9a6c-8d65502ceb59","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A felújításhoz használt elemek a hatodik emeletről zuhantak a mélybe. Egy munkás a helyszínen meghalt. ","shortLead":"A felújításhoz használt elemek a hatodik emeletről zuhantak a mélybe. Egy munkás a helyszínen meghalt. ","id":"20180918_Negy_embert_maga_ala_temetett_egy_hotel_leszakadt_allvanyzata_Madridban__videok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8add93e-2a36-4315-9a6c-8d65502ceb59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8361450f-ba55-4ba3-8f3f-530aca353b68","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_Negy_embert_maga_ala_temetett_egy_hotel_leszakadt_allvanyzata_Madridban__videok","timestamp":"2018. szeptember. 18. 20:35","title":"Négy embert maga alá temetett egy hotel leszakadt állványzata Madridban - videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7f481b-ba76-41e6-b406-ab1801beae45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Terror Háza főigazgató egy elég komoly összeesküvés-elmélettel állt elő. ","shortLead":"A Terror Háza főigazgató egy elég komoly összeesküvés-elmélettel állt elő. ","id":"20180917_Schmidt_Maria_Merkel_Hitler_tervet_akarja_megvalositani_az_o_muve_a_Sargentinijelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd7f481b-ba76-41e6-b406-ab1801beae45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a597cbe9-5564-436b-a003-64a011993cd0","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Schmidt_Maria_Merkel_Hitler_tervet_akarja_megvalositani_az_o_muve_a_Sargentinijelentes","timestamp":"2018. szeptember. 17. 13:02","title":"Schmidt Mária: Merkel Hitler tervét akarja megvalósítani, az ő műve a Sargentini-jelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26d84211-9302-48eb-973a-696b34f930a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Agrárgazdasági Kamara szerint jelentős drágulás jöhet a sertéshúsnál is.","shortLead":"Az Agrárgazdasági Kamara szerint jelentős drágulás jöhet a sertéshúsnál is.","id":"20180917_Nem_csak_a_csirkehus_ara_emelkedhet_a_kovetkezo_hetekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26d84211-9302-48eb-973a-696b34f930a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff4ac47-d55a-429f-abe6-6e2bce131d7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_Nem_csak_a_csirkehus_ara_emelkedhet_a_kovetkezo_hetekben","timestamp":"2018. szeptember. 17. 20:32","title":"Nem csak a csirkehús ára emelkedhet a következő hetekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33db0c06-6cbc-43c0-a50c-5985982f5fa1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalat munkatársai a kínai Sencsenben árulták az értékes adatokat, amelyek között bizalmas információk is lehettek.","shortLead":"A vállalat munkatársai a kínai Sencsenben árulták az értékes adatokat, amelyek között bizalmas információk is lehettek.","id":"20180917_Ceges_adatokkal_kereskedtek_az_Amazon_kinai_dolgozoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33db0c06-6cbc-43c0-a50c-5985982f5fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13edd41b-6711-4b32-8e7e-133137b9e3a1","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Ceges_adatokkal_kereskedtek_az_Amazon_kinai_dolgozoi","timestamp":"2018. szeptember. 17. 13:18","title":"Céges adatokkal kereskedtek az Amazon kínai dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a97942-7645-49e8-bff8-2acdc3a3c372","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A Nintendo után a Sony is újra forgalomba hozza legelső, még a kilencvenes évek közepén debütált PlayStationjét. Az új masina pontról pontra úgy néz ki, mint a több mint húsz évvel ezelőtti konzol, és természetesen játékok is vannak hozzá. ","shortLead":"A Nintendo után a Sony is újra forgalomba hozza legelső, még a kilencvenes évek közepén debütált PlayStationjét. Az új...","id":"20180919_sony_playstation_classic_konzol_videojatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45a97942-7645-49e8-bff8-2acdc3a3c372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e47fa4-1d60-427b-995f-11f692c8a32a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_sony_playstation_classic_konzol_videojatek","timestamp":"2018. szeptember. 19. 11:03","title":"Visszahozza a nagy klasszikust a Sony, 20 játékkal jön a régi-új PlayStation","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63cfc4b2-05bd-427c-b76e-36257ba08572","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180918_A_pillanat_amikor_mindenki_megdobbent_az_Emmygalan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63cfc4b2-05bd-427c-b76e-36257ba08572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7576b7e-0684-4584-9b02-f566e55d7001","keywords":null,"link":"/elet/20180918_A_pillanat_amikor_mindenki_megdobbent_az_Emmygalan","timestamp":"2018. szeptember. 18. 09:08","title":"A pillanat, amikor mindenki megdöbbent az Emmy-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a63e5884-385b-425e-aba7-25dc3ec723a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jön a BrewDog a helyére.","shortLead":"Jön a BrewDog a helyére.","id":"20180918_Bezar_az_Anker_Klub","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a63e5884-385b-425e-aba7-25dc3ec723a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"221891e0-966e-4481-b94f-54a394fc2c86","keywords":null,"link":"/elet/20180918_Bezar_az_Anker_Klub","timestamp":"2018. szeptember. 18. 15:11","title":"Bezár az Anker Klub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]