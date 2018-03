Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e576f71-4e2a-4ead-bb58-07445a5b029a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor sötét jövőképet vizionál arra az esetre, ha április 8-a után nem kezdheti meg harmadik ciklusát a mostani magyar kormány. Az ellenzék a korrupció miatt aggódik, és azért is, mert április 8-a után szerintük tovább csúszhat a lejtőn a magyar demokrácia.","shortLead":"Orbán Viktor sötét jövőképet vizionál arra az esetre, ha április 8-a után nem kezdheti meg harmadik ciklusát a mostani...","id":"20180330_a_remisztgetessel_kampanyolo_orbanrol_ir_a_financial_times","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e576f71-4e2a-4ead-bb58-07445a5b029a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64edd80a-fe80-4d41-92f6-51c51382a5bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_a_remisztgetessel_kampanyolo_orbanrol_ir_a_financial_times","timestamp":"2018. március. 30. 14:54","title":"A rémisztgetve kampányoló Orbánról ír a Financial Times","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fbee671-30df-4636-b320-1ab2f4c19849","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tető nélküli SUV-k. Most még majdnem mindenki nevet, de lehet, inkább gyorsan meg kellene csinálni.","shortLead":"Tető nélküli SUV-k. Most még majdnem mindenki nevet, de lehet, inkább gyorsan meg kellene csinálni.","id":"20180329_honda_crv_kabio_aprilisi_trefa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fbee671-30df-4636-b320-1ab2f4c19849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d769e807-47a6-4322-ac9e-f42d389c19d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180329_honda_crv_kabio_aprilisi_trefa","timestamp":"2018. március. 29. 18:43","title":"Áprilisi tréfa, pedig lehet ez lesz az új autóipari őrület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d41fe1c-abbc-4f77-bef0-0a7d5d921581","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy Los Angeles-i bíróság döntése értelmében a jövőben a Kaliforniában kávét értékesítő cégeknek figyelmeztetniük kell vásárlóikat, hogy az ital a rák kialakulásának veszélyét növelő anyagot tartalmaz.","shortLead":"Egy Los Angeles-i bíróság döntése értelmében a jövőben a Kaliforniában kávét értékesítő cégeknek figyelmeztetniük kell...","id":"20180330_Rakveszely_figyelmeztetest_kell_tenni_a_kavera_Kaliforniaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d41fe1c-abbc-4f77-bef0-0a7d5d921581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e539ef83-f7e7-4bfd-b70f-a492b7936c4a","keywords":null,"link":"/vilag/20180330_Rakveszely_figyelmeztetest_kell_tenni_a_kavera_Kaliforniaban","timestamp":"2018. március. 30. 17:29","title":"Rákveszély figyelmeztetést kell tenni a kávéra Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79769767-10ed-4094-9902-7a946da1837b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP és a Párbeszéd kormányfőjelöltje el tud képzelni egy korlátozott mandátumú szakértői kormányt.","shortLead":"Az MSZP és a Párbeszéd kormányfőjelöltje el tud képzelni egy korlátozott mandátumú szakértői kormányt.","id":"20180330_Latvanyos_visszalepeseket_nagy_bejelentesek_iger_husvet_utanra_Karacsony","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79769767-10ed-4094-9902-7a946da1837b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11df5765-baa0-4330-b58f-e4c9cc0840ae","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_Latvanyos_visszalepeseket_nagy_bejelentesek_iger_husvet_utanra_Karacsony","timestamp":"2018. március. 30. 22:21","title":"Látványos visszalépéseket, nagy bejelentések ígér húsvét utánra Karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6deb2a7-32cb-49c1-9aea-1ab4ab00b289","c_author":"nyüzsi","category":"elet","description":"Drotár Adrienn visszatért közénk. Az Új Magyar Front képviselőjelöltje 24 órából 20-at dolgozik, és közben még szociálisan is tud érzékeny lenni.","shortLead":"Drotár Adrienn visszatért közénk. Az Új Magyar Front képviselőjelöltje 24 órából 20-at dolgozik, és közben még...","id":"20180331_Video_Meghurcoltak_a_legnagyobb_magyar_politikust_de_husvetkor_visszatert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6deb2a7-32cb-49c1-9aea-1ab4ab00b289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d0ae6c6-5ed8-4185-a6af-5ab778c4ff54","keywords":null,"link":"/elet/20180331_Video_Meghurcoltak_a_legnagyobb_magyar_politikust_de_husvetkor_visszatert","timestamp":"2018. március. 31. 14:10","title":"Videó: Meghurcolták a legnagyobb magyar politikust, de húsvétkor visszatért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f0ea2f-d0c2-4c1e-8736-030538acfd91","c_author":"nyüzsi","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180331_Vajon_Orban_szerint_ra_is_vonatkoznak_a_szabalyok_Az_ovodas_videobol_kiderul","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36f0ea2f-d0c2-4c1e-8736-030538acfd91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a1867c-c16a-409b-95ab-41ce03a11019","keywords":null,"link":"/elet/20180331_Vajon_Orban_szerint_ra_is_vonatkoznak_a_szabalyok_Az_ovodas_videobol_kiderul","timestamp":"2018. március. 31. 10:51","title":"Vajon Orbán szerint rá is vonatkoznak a szabályok? Az óvodás videóból kiderül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6844ace7-20ef-40fd-9e63-d7eee707913b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hogy lesznek-e bikinis lányok 2030-ban a Balatonnál.","shortLead":"Hogy lesznek-e bikinis lányok 2030-ban a Balatonnál.","id":"20180331_jelen_tamas_valasztasok_tetje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6844ace7-20ef-40fd-9e63-d7eee707913b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e672365-89b6-4462-a1d9-f1b9e7e09163","keywords":null,"link":"/elet/20180331_jelen_tamas_valasztasok_tetje","timestamp":"2018. március. 31. 12:21","title":"A zuglói Fidesz-elnök szerint ez a választás igazi tétje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd69c74c-351c-4e9c-8a6a-292fb11799b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha az 50 millió felhasználót érintő adatgyűjtési botrány hatására sem törölte magát a Facebookról, érdemes feltelepítenie ezt az ingyenes Firefox-bővítményt, amely hatásos védelmet nyújt már az első használattól kezdve: általa jóval kevesebb adatunk kerül a Facebook kezébe.","shortLead":"Ha az 50 millió felhasználót érintő adatgyűjtési botrány hatására sem törölte magát a Facebookról, érdemes...","id":"20180330_mozilla_firefox_facebook_container_bovitmeny_adatvedelem_cambridge_analytica","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd69c74c-351c-4e9c-8a6a-292fb11799b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2790af2-b93b-4d96-aeb5-de49a9ebc7d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180330_mozilla_firefox_facebook_container_bovitmeny_adatvedelem_cambridge_analytica","timestamp":"2018. március. 30. 08:03","title":"Fent van a Facebookon? Akkor ezt a programot mielőbb telepítse fel a számítógépére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]