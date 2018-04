Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"beebd735-9326-43da-b06b-1accb8df0cf1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A húsvéti ünnep apropóján nem árt átismételni az alapszabályokat, amelyek betartásával sok balesetet lehet megelőzni.","shortLead":"A húsvéti ünnep apropóján nem árt átismételni az alapszabályokat, amelyek betartásával sok balesetet lehet megelőzni.","id":"20180401_autozas_husvet_ittas_vezetes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=beebd735-9326-43da-b06b-1accb8df0cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133404cd-0cd0-4a2f-b803-58389b02cafe","keywords":null,"link":"/cegauto/20180401_autozas_husvet_ittas_vezetes","timestamp":"2018. április. 01. 13:26","title":"4 dolog, amit minden autósnak be kellene tartania húsvétkor is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2081d319-7661-4144-a010-dd3a6ddfd968","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megállapodás született a szíriai Dúmában, a felkelők kezén lévő utolsó kelet-gútai városban a sebesültek, majd később a civil lakosság egy részének az evakuálásáról is.\r

","shortLead":"Megállapodás született a szíriai Dúmában, a felkelők kezén lévő utolsó kelet-gútai városban a sebesültek, majd később...","id":"20180401_Orosz_kozremukodessel_indul_az_evakualas_a_sziria_Dumaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2081d319-7661-4144-a010-dd3a6ddfd968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"226fe4f8-29a5-4cc1-997a-66073fb772ac","keywords":null,"link":"/vilag/20180401_Orosz_kozremukodessel_indul_az_evakualas_a_sziria_Dumaban","timestamp":"2018. április. 01. 11:15","title":"Orosz közreműködéssel indul az evakuálás a szíria Dúmában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60f44f75-ab04-4973-8f06-b4107ecd5c48","c_author":"Nagy Gábor","category":"tudomany","description":"A Facebook történetének legsúlyosabb válságát hozta el, hogy a Cambridge Analytica politikai célokra használta fel több tízmillió ember információmozaikokból összeállított profilját. Az eset az adatvédelem fontosságáról a közösségi háló és a kormányok számára is tanulságot tartogat, de a legfontosabb leckét a felhasználók kapták.","shortLead":"A Facebook történetének legsúlyosabb válságát hozta el, hogy a Cambridge Analytica politikai célokra használta fel több...","id":"201813__cambridge_analytica__profilalkotas__facebookbukta__arcok_atomegbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60f44f75-ab04-4973-8f06-b4107ecd5c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b79cfad-5460-44e6-80a1-974f2fb888c7","keywords":null,"link":"/tudomany/201813__cambridge_analytica__profilalkotas__facebookbukta__arcok_atomegbol","timestamp":"2018. április. 01. 10:00","title":"A nagy Facebook-válság: amikor a tömeg elkezdi félteni az arcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18174e0e-d471-4ca4-8c1e-1b3d5453abdf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"No, és előtte? - ezt Orbán Viktor sem kérdezte meg, csak köszönte szépen. Aztán Belgrád rakparti idősek klubjába szervezett látogatáson azzal kampányol Hollik István mellett, hogy ha nem győznek, akkor Magyarország népét összekeverik \"valami mással\". A többi a videóból kiderül, ha valaki ezzel akarna készülni a Húsvétra.","shortLead":"No, és előtte? - ezt Orbán Viktor sem kérdezte meg, csak köszönte szépen. Aztán Belgrád rakparti idősek klubjába...","id":"20180331_Draga_Miniszterelnok_ur_nyolc_eve_imadkozom_Onert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18174e0e-d471-4ca4-8c1e-1b3d5453abdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7e4053-24f5-428b-8596-b7c549a4ee1b","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Draga_Miniszterelnok_ur_nyolc_eve_imadkozom_Onert","timestamp":"2018. március. 31. 17:15","title":"\"Drága Miniszterelnök úr, nyolc éve imádkozom Önért!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e43e7f-6b71-48de-82d2-6e5524ff64e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aztán kiderült, csak a Facebook oldalukat törték fel.","shortLead":"Aztán kiderült, csak a Facebook oldalukat törték fel.","id":"20180401_Egy_ropke_napra_ugy_tunt_embersegbol_jelesre_vizsgazott_az_ozdi_Fidelitas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6e43e7f-6b71-48de-82d2-6e5524ff64e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6b753b-4948-4d9a-9f1b-29961677ca65","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Egy_ropke_napra_ugy_tunt_embersegbol_jelesre_vizsgazott_az_ozdi_Fidelitas","timestamp":"2018. április. 01. 18:54","title":"Egy röpke napra úgy tűnt, emberségből jelesre vizsgázott az ózdi Fidelitas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A migrációs nyomás nem a kormányzati kampányt követi. ","shortLead":"A migrációs nyomás nem a kormányzati kampányt követi. ","id":"20180401_Tudja_hany_illegalis_migranst_fogtak_a_hataron_marciusban_Otot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027bc41b-711b-4ae5-8a36-dcaacce1dcea","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Tudja_hany_illegalis_migranst_fogtak_a_hataron_marciusban_Otot","timestamp":"2018. április. 01. 09:22","title":"Tudja, hány illegális migránst fogtak a határon márciusban? Ötöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e17ffd-1e32-44bb-835c-01a464e825a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az erőtől duzzadó méretes négykerekű képességeit talán nem pont egy ilyen helyen kellett volna próbálgatni. Megbánásnak pedig nem sok nyoma van.","shortLead":"Az erőtől duzzadó méretes négykerekű képességeit talán nem pont egy ilyen helyen kellett volna próbálgatni. Megbánásnak...","id":"20180402_a_nap_videoja_szentendrei_zold_teruleten_driftel_a_mercedes_divatterepjaro","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5e17ffd-1e32-44bb-835c-01a464e825a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a0f0448-db7c-4eaa-a479-8efd38bf5bf4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180402_a_nap_videoja_szentendrei_zold_teruleten_driftel_a_mercedes_divatterepjaro","timestamp":"2018. április. 02. 06:41","title":"A nap szomorú videója: szentendrei zöldterületen driftel a Mercedes divatterepjárós, aki Ladával kezdte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5c761a-1f92-490c-b4c3-3833f8e2b441","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az easyJet vezetője azt is mondta, hogy Ausztriában is működési engedélyért folyamodtak. ","shortLead":"Az easyJet vezetője azt is mondta, hogy Ausztriában is működési engedélyért folyamodtak. ","id":"20180401_Az_easyJet_targyal_az_olasz_kormannyal_az_Alitaliarol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf5c761a-1f92-490c-b4c3-3833f8e2b441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881066f9-5365-42a2-9e50-095a987c8a56","keywords":null,"link":"/kkv/20180401_Az_easyJet_targyal_az_olasz_kormannyal_az_Alitaliarol","timestamp":"2018. április. 01. 16:07","title":"Az easyJet tárgyal az olasz kormánnyal az Alitaliáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]