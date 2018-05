Harry herceg ma az elvált amerikai színésznőt, Meghan Markle-t vezeti oltár elé, de bátyja, Vilmos felesége, Katalin is polgári származású, és ez, bár nem régóta, sok más európai királyai háznál sem ritkaság.

Dánia – nem kérdés

Frigyes herceg, dán trónörökös és felesége, Mária hercegnő © AFP / Claudio Santana

Sydney-ben, a 2000-es nyári olimpiai játékok idején, egy sörözőben ismerkedett meg jövendőbelijével Frigyes dán trónörökös. A kereskedelmi és jogi végzettségű, a reklámszakmában dolgozó Mary Donaldson számára nem derült ki egyből, hogy uralkodói sarjjal hozta össze a sors. II. Margit királynő áldását adta idősebb fia frigyére, aki a dán nemzeti zászló színeiben pompázó drágakövekkel kirakott gyűrűvel pecsételte meg eljegyzésüket. 2004-ben a koppenhágai katedrálisban örök hűséget esküdtek. Frigyes öccsének első, majd a második felesége is polgári származású.

Norvégia – megértő szülők

Haakon norvég trónörökös és felesége, Mette-Merit hercegnő © AFP / Lars Hagberg

Egy kicsit meglepődtek a norvég alattvalók, amikor kiderült, hogy a trónörökös, Haakon a gyermekét egyedül nevelő, jobbára felszolgálóként dolgozó Mette-Marit Tjessem Hoibyval randevúzik, akinek exét drogterjesztésért elítélték. A trónörökös a vele egyidős, csinos, élettel teli lánnyal 1999-ben futott össze egy koncerten. Első látásra egymásba szerettek, és a lányt Haakon szülei is rögtön megkedvelték, talán azért is, mert fiuk kapcsolata a saját történetükre emlékeztette őket. A norvég királyné családja sem volt nemes, és kilenc évig kellett várnia, amíg Harald herceg, trónörökösként, kierőszakolta apjánál, hogy elvehesse őt. V. Harald fiának ez már nem volt gond, Haakon alig két évvel a megismerkedésük után oltár elé vezette szerelmét. Haakon nővére, Márta hercegnő is polgárral, egy ismert norvég íróval kötötte össze az életét.

Nagy-Britannia – hagyománytörők

© AFP / Ben Birchall

Az után, hogy Károly brit trónörökös és a 21 éve elhunyt Diana hercegné elsőszülött fia, Vilmos hét éve a Westminster Abbey oltára elé kísérte a londoni középosztálybeli Kate Middletont, most öccse, Harry herceg is megnősül. Bátyja példáját követve ő is polgári lányt vesz feleségül. Harry alig kétéves ismeretség után a brit állampolgárság felvétele előtt álló, elvált amerikai színésznőt, Meghan Markle-t vezeti oltár elé a windsori kastély kápolnájában. Ott, ahol 13 éve – az uralkodó, II. Erzsébet jóváhagyásával – apja kötötte második házasságát régi nagy szerelmével, az elvált Camilla Parker Bowlesszal.

Svédország – északi modell

Viktória hecegnő és Daniel Westling © AFP / Angelika Warmuth

A svéd uralkodócsalád sem törte meg a skandináv hagyományt, XVI. Károly Gusztáv király és mindhárom gyermeke, élükön a trónörökös Viktória hercegnővel, polgári társat választott magának. Károly Gusztávnak ez még nehezen ment, nagyapja hallani sem akart róla, hogy utódja tolmácsnőt vezessen az oltárhoz, akivel az 1972-es müncheni nyári olimpián talákozott. Károly Gusztáv kivárta nagyapja halálát, majd királyként vette el szerelmét – ha előbb teszi, búcsút inthetett volna a trónnak. Gyermekei közül Viktória hercegnő a személyi edzőjéhez, Daniel Westlinghez ment feleségül, nyolcéves kapcsolatukat 2010-ben szentesítették. Öccse egy modellt vett nőül, húga egy brit pénzemberrel lépett frigyre.

Spanyolország – egyenes adás

VI. Fülöp spanyol király és felesége, Letizia királyné © AFP / Rafa Rivas

Szerencséje volt Letizia Ortiz televíziós sztárújságírónőnek, hogy első – gimnáziumi irodalomtanárával 1998-ban kötött, alig egy évig tartó – házasságát nem szentesítette áldásával az egyház. Ily módon hat évvel később elvált asszonyként a Vatikán hosszas megsemmisítő procedúrája nélkül mondhatta ki a boldogító igent az akkor még trónörökös Fülöpnek a madridi Santa María la Real de la Almudena-katedrálisban. A konfliktuszónákból tudósító Ortiz 2001-ben egy partin ismerte meg Fülöpöt, de csak egy évvel később figyeltek fel egymásra, amikor összefutottak a spanyol partok mentén egy olajkatasztrófánál, amelyről Ortiz riportot készített. A királyi pár – Ortiz nemesi pedigréje híján – ellenezte a házasságot, ám a fiuk meggyőzte őket. Ortiz nem akármilyen hagyományt tört meg: amellett, hogy elvált volt, a spanyol királyi örökösök oldalán ő az első nem nemesi származású asszony.