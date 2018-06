Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"edfecc1c-6d85-4090-907c-cbb4cf4fdd1e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A közvetlen postaforgalmat 1968-ban állították le, miután egy New Yorkban feladott levélbomba felrobbant Kubában.","shortLead":"A közvetlen postaforgalmat 1968-ban állították le, miután egy New Yorkban feladott levélbomba felrobbant Kubában.","id":"20180601_otven_ev_utan_ujra_lesz_kozvetlen_posta_kuba_es_az_egyesult_allamok_kozott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edfecc1c-6d85-4090-907c-cbb4cf4fdd1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b84787c-2cf3-4004-b181-ab97f47421e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_otven_ev_utan_ujra_lesz_kozvetlen_posta_kuba_es_az_egyesult_allamok_kozott","timestamp":"2018. június. 01. 20:50","title":"Ötven év után újra lesz közvetlen posta Kuba és az Egyesült Államok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b23f924-02a9-4606-896e-fd29c13e40c9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes 98 éves volt. A Latin Grammy mellett több díjat és kitüntetést kapott, nemcsak hazájában, hanem Latin-Amerika más országaiban is.","shortLead":"Az énekes 98 éves volt. A Latin Grammy mellett több díjat és kitüntetést kapott, nemcsak hazájában, hanem Latin-Amerika...","id":"20180602_meghalt_joseito_mateo_a_merengue_kiralya","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b23f924-02a9-4606-896e-fd29c13e40c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"423cbd8b-d92b-48f5-b9d0-e7923a28bec8","keywords":null,"link":"/kultura/20180602_meghalt_joseito_mateo_a_merengue_kiralya","timestamp":"2018. június. 02. 09:54","title":"Meghalt Joseíto Mateo, a merengue királya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ad091f-ecc5-4618-aba9-33c05239c9af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha nincs pénzünk egy eredeti Urusra, akkor Kínából jóval olcsóbban is vásárolhatunk magunknak hasonló autót. ","shortLead":"Ha nincs pénzünk egy eredeti Urusra, akkor Kínából jóval olcsóbban is vásárolhatunk magunknak hasonló autót. ","id":"20180601_lamborghini_urus_suv_divatterepjaro_kinai_masolat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1ad091f-ecc5-4618-aba9-33c05239c9af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a10e83-ae3f-4e0f-8d5d-60f4e6ff9d2c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180601_lamborghini_urus_suv_divatterepjaro_kinai_masolat","timestamp":"2018. június. 01. 14:21","title":"Kínában a 650 lóerős új Lamborghini divatterepjárót is lemásolták, mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6a4c93-4839-4582-9fe5-c4b42e4c571e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ismét forgalomba kerülnek a hazánkban a rendszerváltás előtt népszerű Kamaz tehergépkocsik, melyek 2018-ban már modern motorokkal és váltókkal támadnak.","shortLead":"Ismét forgalomba kerülnek a hazánkban a rendszerváltás előtt népszerű Kamaz tehergépkocsik, melyek 2018-ban már modern...","id":"20180531_kamaz_orosz_teherauto_terepjaro_magyarorszag_4x4_6x6_cummins_motor_zf_valto_litvania_vlagyimir_putyin","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b6a4c93-4839-4582-9fe5-c4b42e4c571e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fbbfccf-8382-4305-90b3-c9ddc57a13b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_kamaz_orosz_teherauto_terepjaro_magyarorszag_4x4_6x6_cummins_motor_zf_valto_litvania_vlagyimir_putyin","timestamp":"2018. május. 31. 14:21","title":"Emlékszik a Kamaz teherautókra? Most visszatérnek Magyarországra, akár 6x6 kivitelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Satya Nadella Microsoft-vezér tényleg tudhat valamit. Egyre értékesebbé teszi ugyanis a cégét. Lehet, hogy pár év múlva már a világ legértékesebb vállalkozásaként emlegetjük majd a jó öreg Microsoftot? ","shortLead":"Satya Nadella Microsoft-vezér tényleg tudhat valamit. Egyre értékesebbé teszi ugyanis a cégét. Lehet, hogy pár év múlva...","id":"20180531_a_vilag_legertekesebb_vallalatai_microsoft_apple_amazon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c47caedb-4794-4eaf-9aa0-95d12984a0e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180531_a_vilag_legertekesebb_vallalatai_microsoft_apple_amazon","timestamp":"2018. május. 31. 14:03","title":"Meglepő helycsere: a jó öreg Microsoft beelőzte a Google-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6090a131-8069-4869-ad29-782a9dd9954a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A jövő őszi önkormányzati választások kampányának kezdete előtt külön államtitkárt neveztek ki a forrásai és hatásköre nagy részétől már korábban megfosztott főváros fejlesztéseinek intézésére. ","shortLead":"A jövő őszi önkormányzati választások kampányának kezdete előtt külön államtitkárt neveztek ki a forrásai és hatásköre...","id":"20180531_Penzzel_venne_vissza_Budapestet_Orban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6090a131-8069-4869-ad29-782a9dd9954a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbfebd84-1f06-493b-a876-25b424a75f0e","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Penzzel_venne_vissza_Budapestet_Orban","timestamp":"2018. május. 31. 14:18","title":"Pénzzel venné vissza Budapestet Orbán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Romániában és Litvánában is titkos, kínzásokat is alkalmazó börtönt működtetett az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA). Mindkét országot elmarasztalta ezért a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB). ","shortLead":"Romániában és Litvánában is titkos, kínzásokat is alkalmazó börtönt működtetett az amerikai Központi Hírszerző...","id":"20180531_Titkos_CIAborton_mukodott_a_szomszedban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f106d7-c7ed-4c93-94ed-e17316af2a85","keywords":null,"link":"/vilag/20180531_Titkos_CIAborton_mukodott_a_szomszedban","timestamp":"2018. május. 31. 13:20","title":"Románia és Litvánia bűnrészes a kínzásokban a titkos CIA-börtönökben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570ac62e-02d0-4ef7-8dd6-5c78e488fe06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Menetelnek, ha meg kell védeni a hazát/miniszterelnököt, de vajon ugyanilyen könnyen kapnak engedélyt a békemenetre a szigorított Alaptörvénnyel is? ","shortLead":"Menetelnek, ha meg kell védeni a hazát/miniszterelnököt, de vajon ugyanilyen könnyen kapnak engedélyt a békemenetre...","id":"20180531_Orban_kedvenc_civiljeire_is_lesujt_a_szigor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=570ac62e-02d0-4ef7-8dd6-5c78e488fe06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec84f877-2821-4ef6-a532-af3a8d1a7f77","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Orban_kedvenc_civiljeire_is_lesujt_a_szigor","timestamp":"2018. május. 31. 16:10","title":"Betilthatják a békemenetet, ha a körút lakóit zavarja? A CÖF-nél lapítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]