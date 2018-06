Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6179d50-26f9-47cc-a5e8-131ecbac74ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan gyanútlanul telepítenek Chrome-bővítményeket különböző weboldalakról, nem is gondolva arra, mekkora veszélybe sodorhatják a gépüket. A Google-nél úgy gondolták, a jövőben maguk védik meg a felhasználókat az ilyen meggondolatlanságoktól.","shortLead":"Sokan gyanútlanul telepítenek Chrome-bővítményeket különböző weboldalakról, nem is gondolva arra, mekkora veszélybe...","id":"20180617_chrome_bovitmenyeket_letoltese_kulso_forrasbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6179d50-26f9-47cc-a5e8-131ecbac74ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"136b0b23-38e1-4696-bb84-414c85adbb20","keywords":null,"link":"/tudomany/20180617_chrome_bovitmenyeket_letoltese_kulso_forrasbol","timestamp":"2018. június. 17. 08:03","title":"Örülhet, ha Chrome böngészőt használ: megelégelte a Google, hogy sok a kártékony Chrome-bővítmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eee8cdf9-09e0-433b-b68d-eb7767c81c05","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"elet","description":"Végignéztük a vb összes mezét, hogy olvasóinknak ne kelljen. A kép lesújtó, bár egy-két gyöngyszemet találtunk a nagy pirosságban. Önnek melyik tetszik? Szavazzon!","shortLead":"Végignéztük a vb összes mezét, hogy olvasóinknak ne kelljen. A kép lesújtó, bár egy-két gyöngyszemet találtunk a nagy...","id":"20180616_mezek_fifa_vilagbajnoksag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eee8cdf9-09e0-433b-b68d-eb7767c81c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f611c8-ed76-4191-b31a-d88f30613c1c","keywords":null,"link":"/elet/20180616_mezek_fifa_vilagbajnoksag","timestamp":"2018. június. 16. 20:00","title":"Pizsamafelsők, csúnya pulcsik és nejlonotthonkák: jól megnéztük a foci-vb mezeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c24b268-7acd-44f5-9d8e-79c874664e3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"59 hitelintézetből 41 174 milliárd forint nyereséget, a maradék 18 pedig 2 milliárd forint veszteséget könyvelt el az első negyedévben – közölte az MNB.","shortLead":"59 hitelintézetből 41 174 milliárd forint nyereséget, a maradék 18 pedig 2 milliárd forint veszteséget könyvelt el...","id":"20180615_Tovabbra_is_jol_megy_a_magyar_bankoknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c24b268-7acd-44f5-9d8e-79c874664e3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b33b0565-5c14-4ea2-b575-94661d1c2e9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_Tovabbra_is_jol_megy_a_magyar_bankoknak","timestamp":"2018. június. 15. 10:10","title":"Továbbra is jól megy a magyar bankoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93525067-6392-46a5-b3a0-3120be69754c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180612_Ha_jonnek_a_11esek_akkor_ezek_a_csapatok_tuti_nyerok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93525067-6392-46a5-b3a0-3120be69754c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4121749-f26c-4ad6-b775-0f7d6257dd6b","keywords":null,"link":"/sport/20180612_Ha_jonnek_a_11esek_akkor_ezek_a_csapatok_tuti_nyerok","timestamp":"2018. június. 15. 10:32","title":"11-es rúgások: melyik csapat a leglúzerebb és melyik a tuti nyerő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70d3947-15be-431d-bf0a-a0f98a5b18dd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mogyórodi aszfaltcsíkon ezúttal gigantikus és elképesztően erős járművek randevúznak egymással. És családi programokból sincs hiány.","shortLead":"A mogyórodi aszfaltcsíkon ezúttal gigantikus és elképesztően erős járművek randevúznak egymással. És családi...","id":"20180616_1200_loeros_kamion_hungaroring_autoverseny_kiss_norbert_oxxo_mogyorod","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f70d3947-15be-431d-bf0a-a0f98a5b18dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c13da3fa-4567-4e9f-8797-571d5dbc8f33","keywords":null,"link":"/cegauto/20180616_1200_loeros_kamion_hungaroring_autoverseny_kiss_norbert_oxxo_mogyorod","timestamp":"2018. június. 16. 10:16","title":"1200 lóerős kamionok küzdenek egymással ma és holnap a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c038f48-a090-40d2-9bc0-7deac0e7db23","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Egyesült Királyságban, Írországban és az Egyesült Államok bizonyos részein búcsút intenek a lánc éttermeiben a műanyag szívószálaknak.","shortLead":"Az Egyesült Királyságban, Írországban és az Egyesült Államok bizonyos részein búcsút intenek a lánc éttermeiben...","id":"20180615_a_mcdonalds_megszabadulna_a_szivoszalaktol_ket_otlet_mar_van","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c038f48-a090-40d2-9bc0-7deac0e7db23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08564e28-6e87-4114-b9bf-0fc2078b0a03","keywords":null,"link":"/kkv/20180615_a_mcdonalds_megszabadulna_a_szivoszalaktol_ket_otlet_mar_van","timestamp":"2018. június. 15. 10:05","title":"A McDonald's megszabadulna a szívószálaktól, két ötlet már van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3374d72-f1f2-4a60-92b6-6c8f17dd06fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiába próbált átjutni az ártándi határon a Mercedes sofőrje, a rendőrök kivették a sorból. És milyen jól tették.","shortLead":"Hiába próbált átjutni az ártándi határon a Mercedes sofőrje, a rendőrök kivették a sorból. És milyen jól tették.","id":"20180616_artand_hataratkelo_lopott_auto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3374d72-f1f2-4a60-92b6-6c8f17dd06fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff1bfee-8b63-4e2c-8d55-b91b3cb504c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180616_artand_hataratkelo_lopott_auto","timestamp":"2018. június. 16. 09:16","title":"Trükközött a román sofőr az ártándi határon, de a rendőrök résen voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eb99862-0401-4836-9c13-d01a17c6a4a2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A fizikust Newton és Einstein közé temették a Westminster-apátságba, a temetésen részt vettek színészek, űrhajósok, tudósok, és ezer ember, akit sorsolással választottak ki. ","shortLead":"A fizikust Newton és Einstein közé temették a Westminster-apátságba, a temetésen részt vettek színészek, űrhajósok...","id":"20180615_Eltemettek_Stephen_Hawkingot_egy_egyenlete_is_felkerult_sirfeliratnak__foto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9eb99862-0401-4836-9c13-d01a17c6a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde62ca6-8db5-46ee-9809-2439696fdb0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180615_Eltemettek_Stephen_Hawkingot_egy_egyenlete_is_felkerult_sirfeliratnak__foto","timestamp":"2018. június. 15. 18:01","title":"Eltemették Stephen Hawkingot, egy egyenlete is felkerült sírfeliratnak – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]