Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2aa543df-d7dd-4311-a609-e0e7b4180834","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Már kész a terv: jön a nagy bormásolás. ","shortLead":"Már kész a terv: jön a nagy bormásolás. ","id":"201824_laborbor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2aa543df-d7dd-4311-a609-e0e7b4180834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c83144-2121-4cb3-9b29-5858411029ac","keywords":null,"link":"/kkv/201824_laborbor","timestamp":"2018. június. 16. 15:30","title":"Laborbor: nem csalnak, csak ámítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb84159-4a08-4501-b0af-6d8c5421d9ce","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Négyszázötven üvegpanelt állítanak fel a torony északi és déli oldala mentén, ütközőbakok is lesznek, hogy megvédjék a támadásoktól.","shortLead":"Négyszázötven üvegpanelt állítanak fel a torony északi és déli oldala mentén, ütközőbakok is lesznek, hogy megvédjék...","id":"20180614_harom_meter_magas_golyoallo_uvegfallal_veszik_korbe_az_eiffel_tornyot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2eb84159-4a08-4501-b0af-6d8c5421d9ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00eff4f-27d1-410f-9515-107d905223b3","keywords":null,"link":"/elet/20180614_harom_meter_magas_golyoallo_uvegfallal_veszik_korbe_az_eiffel_tornyot","timestamp":"2018. június. 14. 21:17","title":"Három méter magas, golyóálló üvegfallal veszik körbe az Eiffel-tornyot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6984795-071e-4fbf-b1c9-1fe213c5c162","c_author":"Nagy Gábor","category":"kkv","description":"A további terjeszkedéshez gyűjtene tőkét hongkongi tőzsdei részvénykibocsátásával a kínai Xiaomi mobilgyártó. A fő célpont az Egyesült Államok, ám ott nem nézik jó szemmel a kínai cégeket.","shortLead":"A további terjeszkedéshez gyűjtene tőkét hongkongi tőzsdei részvénykibocsátásával a kínai Xiaomi mobilgyártó. A fő...","id":"201820__xiaomi__tozsdei_bevezetes__amerikai_tervek__rizsszemezes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6984795-071e-4fbf-b1c9-1fe213c5c162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff61826-bfb3-4a08-b931-ada7975b7fb8","keywords":null,"link":"/kkv/201820__xiaomi__tozsdei_bevezetes__amerikai_tervek__rizsszemezes","timestamp":"2018. június. 16. 13:00","title":"Intelligens rizsfőző, mérleg és telefon - bejött az élet a Xiaominak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44cc0ee0-924b-4e2b-a5a0-7b8372576d77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ egyik legbefolyásosabb gazdasági hetilapja, az Economist közöl vezércikket arról, mivel járhat a liberális demokrácia leépülése. Magyarországot is példaként említik.","shortLead":"A világ egyik legbefolyásosabb gazdasági hetilapja, az Economist közöl vezércikket arról, mivel járhat a liberális...","id":"20180615_Elcsalt_valasztas_bortonbe_vetett_ellenzek__ez_johet_Magyarorszagon_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44cc0ee0-924b-4e2b-a5a0-7b8372576d77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb0434b-139e-4b05-b95f-1cfaaab7cbde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_Elcsalt_valasztas_bortonbe_vetett_ellenzek__ez_johet_Magyarorszagon_is","timestamp":"2018. június. 15. 15:16","title":"Elcsalt választás, börtönbe vetett ellenzék – ez jöhet Magyarországon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c93481d-a504-4cf0-8319-0b94667aff55","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha nem tudunk jól gondolkodni a pénzről, akkor rosszul fogunk róla gondolkodni – figyelmeztette közönségét a héten Budapesten járt Dan Ariely. A neves amerikai pszichológus a TEDxBudapest rendezvényének vendégeként egyebek mellett beszélt a pénz titokzatos természetéről, a költekezés fájdalmáról, és a heti fizetés bevezetésének szükségességéről is.","shortLead":"Ha nem tudunk jól gondolkodni a pénzről, akkor rosszul fogunk róla gondolkodni – figyelmeztette közönségét a héten...","id":"20180615_Dan_Arielytol_megtudtuk_hogyan_vehetjuk_vissza_a_hatalmat_a_penzunk_folott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c93481d-a504-4cf0-8319-0b94667aff55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b08706a-330c-434e-902e-182961ad5dcd","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180615_Dan_Arielytol_megtudtuk_hogyan_vehetjuk_vissza_a_hatalmat_a_penzunk_folott","timestamp":"2018. június. 15. 07:20","title":"Dan Arielytől megtudtuk, hogyan vehetjük vissza a hatalmat a pénzünk fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2dbfba6-b96c-4c96-8aaf-11beb3322f98","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Sokáig készült, de minek? Az utolsó Donként is emlegetett New York-i keresztapa történetének mozifilmes feldolgozása még rossz se tud lenni. Mintha olyan emberek készítették volna, akiknek semmi közük a filmkészítéshez. Kritika. ","shortLead":"Sokáig készült, de minek? Az utolsó Donként is emlegetett New York-i keresztapa történetének mozifilmes feldolgozása...","id":"20180614_John_Travolta_Gotti_kritika","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2dbfba6-b96c-4c96-8aaf-11beb3322f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258baf0f-f7a6-45c3-aa9d-937351fb8490","keywords":null,"link":"/kultura/20180614_John_Travolta_Gotti_kritika","timestamp":"2018. június. 14. 20:00","title":"Travolta új gengszterfilmje viccnek is rossz, pedig nagyon is komolyan gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cdec14-c4e9-4e23-8a4f-329f19e55b58","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A temetéséről a Madách Színház gondoskodik.","shortLead":"A temetéséről a Madách Színház gondoskodik.","id":"20180616_Edesanyja_melle_temetik_Paudits_Belat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98cdec14-c4e9-4e23-8a4f-329f19e55b58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfffaa12-8880-4852-a1a5-ab671435e9f4","keywords":null,"link":"/kultura/20180616_Edesanyja_melle_temetik_Paudits_Belat","timestamp":"2018. június. 16. 11:08","title":"Édesanyja mellé temetik Paudits Bélát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ebc2275-f3cb-429b-8d01-ab0c007a8796","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tyereskova 1963. június 16-án szállt fel a Vosztok-6-tal, és közel három nap alatt 48-szor megkerülte a Földet.\r

\r

","shortLead":"Tyereskova 1963. június 16-án szállt fel a Vosztok-6-tal, és közel három nap alatt 48-szor megkerülte a Földet.\r

\r

","id":"20180616_Meg_a_hazassagat_is_a_part_intezte_55_eve_eloszor_jart_no_az_urben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ebc2275-f3cb-429b-8d01-ab0c007a8796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acec027c-79b8-4651-b971-22e03bfe58e2","keywords":null,"link":"/kultura/20180616_Meg_a_hazassagat_is_a_part_intezte_55_eve_eloszor_jart_no_az_urben","timestamp":"2018. június. 16. 09:42","title":"Még a házasságát is a párt intézte: 55 éve először járt nő az űrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]