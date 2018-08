„Bár úgy tűnhet, a hipnózis varázslat, hivatalosan ez is pszichoterápiás szakrendelésnek számít” – állítja kellemes, spirituális hangulatú rendelőjében az eredetileg aneszteziológusként, majd pszichoterapeutaként is végzett Jakubovits Edit. A hipnózist a kisebb műtéti beavatkozásoknál ugyanúgy alkalmazza, mint a betegek lelki problémáinak feloldásában. A doktornő – aki 14 éven át anatómiát oktatott a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, most pedig pszichológiát tanít a Károli Gáspár Református Egyetemen – maga is rengeteget köszönhet a hipnózisnak és a nyitottságnak a spirituális dimenziók, a rejtett tartalmak iránt. „Amikor várandós voltam, kilenc hónapon át jártam hipnózisra, és közben átéltem a saját születésem élményét” – emlékszik vissza élete egyik legszörnyűbb állapotára, amikor lebegett a semmiben anélkül, hogy lett volna bármilyen eszköze, amelybe belekapaszkodhatott volna. A hipnózist a szakmájában használta először, majd a műtét körüli hipnoszuggesztív hatásokkal kapcsolatos kutatásokban is részt vett, doktori fokozatát is ebből szerezte.