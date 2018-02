[{"available":true,"c_guid":"91d3498b-28e3-4e0d-a3cd-68e47cad74d9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csaknem 200 ezer forintot költhetnek egy elegáns tokiói negyed általános iskolájának új Armani-egyenruhájára a jövőre iskolába kerülő gyermekek szülei.","shortLead":"Csaknem 200 ezer forintot költhetnek egy elegáns tokiói negyed általános iskolájának új Armani-egyenruhájára a jövőre...","id":"20180208_Egy_japan_iskola_Armaniegyenruhat_adna_a_diakokra_a_szulok_haborognak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91d3498b-28e3-4e0d-a3cd-68e47cad74d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb5e1eb-0d8b-4a7f-bb11-9e3760261f99","keywords":null,"link":"/elet/20180208_Egy_japan_iskola_Armaniegyenruhat_adna_a_diakokra_a_szulok_haborognak","timestamp":"2018. február. 08. 19:20","title":"Egy japán iskola Armani-egyenruhát adna a diákokra, a szülők háborognak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afdcd50f-5c72-4b6e-a5bc-d96b8ac8bbc3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy fiatal nő súlyos égési sérüléseket szenvedett a lábán, amikor lobogó forró vízzel teli \"boszorkányüstbe\" tették.","shortLead":"Egy fiatal nő súlyos égési sérüléseket szenvedett a lábán, amikor lobogó forró vízzel teli \"boszorkányüstbe\" tették.","id":"20180207_megfoztek_egy_not_egy_nemetorszag_farsangi_paraden","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afdcd50f-5c72-4b6e-a5bc-d96b8ac8bbc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528c685d-305a-4a07-93a0-cc9b1ee79595","keywords":null,"link":"/vilag/20180207_megfoztek_egy_not_egy_nemetorszag_farsangi_paraden","timestamp":"2018. február. 07. 21:05","title":"Majdnem \"megfőztek\" egy nőt egy németország farsangi parádén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c150259d-dfe0-4df4-8118-094b29d7d513","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A márványrákok a Föld több országában megjelentek, de Madagaszkáron jelentenek igazán problémát, olyan gyorsan szaporodnak, méghozzá szűznemzéssel. Hímek nincsenek köztük ugyanis a mostani ismeretek szerint. A kutatók remélik, hogy a márványrákokkal kapcsolatos ismereteket a tumorkutatásnál is felhasználhatják.","shortLead":"A márványrákok a Föld több országában megjelentek, de Madagaszkáron jelentenek igazán problémát, olyan gyorsan...","id":"20180207_megtalaltak_a_vilag_valoszinuleg_legnagyobb_klonhadsereget","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c150259d-dfe0-4df4-8118-094b29d7d513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49834717-bfa4-4ca8-b69b-1d59f343a80d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180207_megtalaltak_a_vilag_valoszinuleg_legnagyobb_klonhadsereget","timestamp":"2018. február. 07. 10:48","title":"Megtalálták a világ valószínűleg legnagyobb klónhadseregét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8138a9-a145-4046-b3d6-86b4e4eee4fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A neoreneszánsz stílusú, irodaházként üzemelő palotához 2,2 milliárd forintért jutott hozzá Mészáros új cége, az Appeninn.","shortLead":"A neoreneszánsz stílusú, irodaházként üzemelő palotához 2,2 milliárd forintért jutott hozzá Mészáros új cége...","id":"20180209_A_Sparuzletek_utan_most_Andrassy_uti_palotat_vettek_Meszarosek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab8138a9-a145-4046-b3d6-86b4e4eee4fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"712b4e52-124d-4af3-97c4-acfabf7f1d74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180209_A_Sparuzletek_utan_most_Andrassy_uti_palotat_vettek_Meszarosek","timestamp":"2018. február. 09. 10:10","title":"A Spar-üzletek után most Andrássy úti palotát vettek Mészárosék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2cff6d-6c70-4f0e-ab58-6916e8754c18","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az amerikai tornaszövetséget alapjaiban megrengető zaklatási botrány után Ariana Kukors korábbi világcsúcstartó úszó bejelentette, hogy egykori edzője, Sean Hutchison 13 éves kora óta zaklatta őt.","shortLead":"Az amerikai tornaszövetséget alapjaiban megrengető zaklatási botrány után Ariana Kukors korábbi világcsúcstartó úszó...","id":"20180208_Egy_korabbi_vilagcsucstarto_uszo_szexualis_zaklatassal_vadolja_edzojet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b2cff6d-6c70-4f0e-ab58-6916e8754c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"208e9959-fb18-43a5-add5-c924862740e5","keywords":null,"link":"/sport/20180208_Egy_korabbi_vilagcsucstarto_uszo_szexualis_zaklatassal_vadolja_edzojet","timestamp":"2018. február. 08. 21:45","title":"Egy korábbi világcsúcstartó úszó szexuális zaklatással vádolja edzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62691320-1033-425e-b7a8-843218aa46e0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakszervezet a bértárgyalások megrekedése miatt döntött az általános sztrájk kihirdetése mellett.","shortLead":"A szakszervezet a bértárgyalások megrekedése miatt döntött az általános sztrájk kihirdetése mellett.","id":"20180208_Sztrajk_lesz_a_miskolci_Boschgyarban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62691320-1033-425e-b7a8-843218aa46e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b266044-0368-4fc8-aadb-6df2ceee3068","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180208_Sztrajk_lesz_a_miskolci_Boschgyarban","timestamp":"2018. február. 08. 11:21","title":"Sztrájk lesz a miskolci Bosch-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e72bca-4bc4-4505-a905-d628b7c5c18d","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Annak ellenére, hogy az utóbbi években a magyar lakosság növelte megtakarításait, továbbra is nagyon elmaradunk az európai átlagtól. Nézzük a számokat, a részleteket!","shortLead":"Annak ellenére, hogy az utóbbi években a magyar lakosság növelte megtakarításait, továbbra is nagyon elmaradunk...","id":"20180208_Sokkolo_szamok_a_nyugateuropaiaknak_tizszer_annyi_megtakaritasuk_van_mint_a_magyaroknak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86e72bca-4bc4-4505-a905-d628b7c5c18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e69a13-7841-41a4-ab5a-bbd1d21a31a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180208_Sokkolo_szamok_a_nyugateuropaiaknak_tizszer_annyi_megtakaritasuk_van_mint_a_magyaroknak","timestamp":"2018. február. 08. 15:35","title":"Sokkoló számok: a nyugat-európaiaknak tízszer annyi megtakarításuk van, mint a magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"870790e3-e9fd-4943-9568-60cb5dfba0ea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Pénteken ismét leálltak a kormányhivatalok. Egy szavazaton múlott a finanszírozáshoz szükséges törvényjavaslat elfogadása.","shortLead":"Pénteken ismét leálltak a kormányhivatalok. Egy szavazaton múlott a finanszírozáshoz szükséges törvényjavaslat...","id":"20180209_Ismet_leall_az_amerikai_kormanyzat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=870790e3-e9fd-4943-9568-60cb5dfba0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad7e02b6-3acd-43d4-9799-f13bbea6d8e8","keywords":null,"link":"/vilag/20180209_Ismet_leall_az_amerikai_kormanyzat","timestamp":"2018. február. 09. 06:16","title":"Ismét leállt az amerikai kormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]