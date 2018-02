[{"available":true,"c_guid":"1a566330-2170-48f1-975f-63a4c14e0b30","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Természetesen nem kell, de az amerikai sajtó teljesen lázba jött a két portrétól, amely mostantól hivatalosan illusztrálja Barack Obama történelmi elnökségét.","shortLead":"Természetesen nem kell, de az amerikai sajtó teljesen lázba jött a két portrétól, amely mostantól hivatalosan...","id":"20180217_Miert_kell_elajulni_Obamaek_kepeitol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a566330-2170-48f1-975f-63a4c14e0b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc08b0a-e0c9-44c7-870f-6917a75a5c47","keywords":null,"link":"/elet/20180217_Miert_kell_elajulni_Obamaek_kepeitol","timestamp":"2018. február. 17. 20:00","title":"Miért kell elájulni Obamáék képeitől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39502579-7723-4cc0-9e4f-0d37be837edd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Négyszeres halálbüntetést szabtak ki rá.



","shortLead":"Négyszeres halálbüntetést szabtak ki rá.



Újabb jó hír lustáknak - elektromos cipő
Amerikai feltalálók megalkották a kis görgőkkel ellátott, egyébként veszélyesen bizonytalan sportcipők gépesített változatát. A Turbo Jetts névre keresztelt elektromos cipővel akár óránként 15 kilométeres sebességgel is lehet haladni.
2018. február. 18. 15:49

BlackBerry? Köszöni, jól van, és jönnek az új telefonjai
Kettő, de még az is elképzelhető, hogy három fizikai billentyűzetes BlackBerry-telefon érkezik még ebben az évben a piacra.
2018. február. 18. 15:10

Érdemes figyelni - bejelentik, melyik kör számíthat a NAV kiemelt figyelmére
Indul a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) legújabb szolgáltatása; már nemcsak az adótraffipaxot jelenti be, hanem azt is, hogy az adott hónapban milyen adózó kör számíthat kiemelt ellenőrzésre - mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) államtitkára.
2018. február. 18. 08:17

Lopakodó Porsche-gyilkos: teszten a Győrben gyártott családi sportkocsi, az Audi RS3
Porsche 911-es legyen a talpán, amely állórajtos gyorsulásban megveri jelen tesztalanyunkat. Úgy, hogy közben ebben a Magyarországon gyártott szedánban akár egy komplett család is elfér.
2018. február. 17. 17:30