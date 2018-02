[{"available":true,"c_guid":"fec7fa2a-af96-4e94-8591-57e07dfb6e69","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az idei MWC-n mindenképpen a Galaxy S9-ek viszik el a show-t, a dél-koreai gyártó egy másik csúcskategóriás eszközzel is kirukkolhat, méghozzá egy tablettel.","shortLead":"Bár az idei MWC-n mindenképpen a Galaxy S9-ek viszik el a show-t, a dél-koreai gyártó egy másik csúcskategóriás...","id":"20180220_galaxy_tabs4_csucskategorias_tablet_bemutatasa_az_idei_mwcn","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fec7fa2a-af96-4e94-8591-57e07dfb6e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cfb74be-4dae-4078-8e07-048f48ef0bae","keywords":null,"link":"/tudomany/20180220_galaxy_tabs4_csucskategorias_tablet_bemutatasa_az_idei_mwcn","timestamp":"2018. február. 20. 19:01","title":"Kiszivárgott: az eddigi legütősebb tabletet mutathatja be az MWC-n a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a98170-9418-42e6-b301-de9b55e39f9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A németek eddig féltve őrizték az autó minden titkát, a napokban viszont kiszivárgott egy fotó a gyártósoron összeszerelt autóról.","shortLead":"A németek eddig féltve őrizték az autó minden titkát, a napokban viszont kiszivárgott egy fotó a gyártósoron...","id":"20180221_porsche_911_kiszivargott_foto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69a98170-9418-42e6-b301-de9b55e39f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b54c8c-8798-44f7-ad28-5b3e4eb21cc0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180221_porsche_911_kiszivargott_foto","timestamp":"2018. február. 21. 10:21","title":"Szeretné megjelenés előtt látni az új Porsche 911-et? Mutatunk róla egy fotót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7215dab-d414-4fc1-82f7-7472ab804935","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Persze nem kell feltétlen a legrosszabbra gondolni, legyen inkább \"a legextrémebb körülmények közé való járművek\" az összeállítás sorvezetője.","shortLead":"Persze nem kell feltétlen a legrosszabbra gondolni, legyen inkább \"a legextrémebb körülmények közé való járművek\"...","id":"20180222_ot_jarmu_vilagvege","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7215dab-d414-4fc1-82f7-7472ab804935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39a70a3-2f78-4d2f-b264-87300d839328","keywords":null,"link":"/cegauto/20180222_ot_jarmu_vilagvege","timestamp":"2018. február. 22. 10:31","title":"Öt jármű, ha eljönne a világvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d41d8015-ea15-4e83-b813-a2aecdbb7784","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A lezuhanó fémszerkezet letépte a felsővezetéket és valószínűleg a síneket is megrongálta. A román állami vasútnál egyelőre nem tudták megmondani, mikor lesz ismét járható a pálya.","shortLead":"A lezuhanó fémszerkezet letépte a felsővezetéket és valószínűleg a síneket is megrongálta. A román állami vasútnál...","id":"20180221_negytonnas_szerkezet_szakadt_ra_romania_legforgalmasabb_vasutvonalara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d41d8015-ea15-4e83-b813-a2aecdbb7784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ab9b5f-2d0d-4735-878f-1c895a421029","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180221_negytonnas_szerkezet_szakadt_ra_romania_legforgalmasabb_vasutvonalara","timestamp":"2018. február. 21. 10:42","title":"Négytonnás szerkezet szakadt rá Románia legforgalmasabb vasútvonalára – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ff07ec-427c-43df-a958-0b0e2c260614","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színházak gazdasági, a szakma politikai környezetéről, a mostanában sokat emlegetett tao-kérdésről, az elmúlt 5 év alkotói eredményeiről, és új igazgatói pályázatáról nyilatkozott a Nemzeti Színház igazgatója.","shortLead":"A színházak gazdasági, a szakma politikai környezetéről, a mostanában sokat emlegetett tao-kérdésről, az elmúlt 5 év...","id":"20180220_Vidnyanszky_Ha_nem_lenne_tao_tobb_szinhaz_anyagilag_bedolne","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69ff07ec-427c-43df-a958-0b0e2c260614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b2470c7-2ec7-4a67-acf9-f9b9a73cd207","keywords":null,"link":"/kultura/20180220_Vidnyanszky_Ha_nem_lenne_tao_tobb_szinhaz_anyagilag_bedolne","timestamp":"2018. február. 20. 12:33","title":"Vidnyánszky: Ha nem lenne tao, több színház anyagilag bedőlne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"899a06d7-40b6-443d-82aa-6f0d2c64623c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ferrari 488 GTB teljesítményét megfejelve érkezik majd a Pista.","shortLead":"A Ferrari 488 GTB teljesítményét megfejelve érkezik majd a Pista.","id":"20180220_ferrari_488_gtb_pista_genfi_autoszalon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=899a06d7-40b6-443d-82aa-6f0d2c64623c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc6f33a-c500-4355-a6ee-0d29cddd40a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180220_ferrari_488_gtb_pista_genfi_autoszalon","timestamp":"2018. február. 20. 16:16","title":"Ez az igazi erős Pista: jön a felbőszített Ferrari 488 GTB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d50cae93-e81f-4670-875c-a5b1f7685ad3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy japán farmon egy speciális fagyasztásos technológiával kifejlesztették az ehető héjjal rendelkező banánt. A Mongee banán héját akkor érdemes elfogyasztani, amikor már megjelentek rajta az első barna pöttyök. ","shortLead":"Egy japán farmon egy speciális fagyasztásos technológiával kifejlesztették az ehető héjjal rendelkező banánt. A Mongee...","id":"20180221_A_japanok_feltalaltak_az_eheto_bananhejat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d50cae93-e81f-4670-875c-a5b1f7685ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56bd366a-ee5e-416c-97d5-1820d250be8b","keywords":null,"link":"/elet/20180221_A_japanok_feltalaltak_az_eheto_bananhejat","timestamp":"2018. február. 21. 13:33","title":"A japánok feltalálták az ehető banánhéjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2ec9a5a-6895-4341-83eb-29cae46572bf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyebek mellett a Megtartás a Jövő Élhető Magyarországáért párttal és a Magyar Demokráciáért és Hazáért Párttal bővült a lista. ","shortLead":"Egyebek mellett a Megtartás a Jövő Élhető Magyarországáért párttal és a Magyar Demokráciáért és Hazáért Párttal bővült...","id":"20180220_szaz_kozeleben_jar_a_valasztasra_nyilvantartasba_vett_partok_szama","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2ec9a5a-6895-4341-83eb-29cae46572bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51320fc2-aedd-44fc-9544-acac25625c84","keywords":null,"link":"/itthon/20180220_szaz_kozeleben_jar_a_valasztasra_nyilvantartasba_vett_partok_szama","timestamp":"2018. február. 20. 15:38","title":"Száz közelében jár a választásra nyilvántartásba vett pártok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]