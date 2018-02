[{"available":true,"c_guid":"38a47897-08dd-47ba-83dd-ed50eb9e7250","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Éves szinten 5 milliárd forintnyi kárt okoznak Magyarországnak a hamis abroncsok.","shortLead":"Éves szinten 5 milliárd forintnyi kárt okoznak Magyarországnak a hamis abroncsok.","id":"20180222_23_ezer_europai_munkahellyel_van_kevesebb_a_hamisitott_gumik_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38a47897-08dd-47ba-83dd-ed50eb9e7250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee98f5a8-8a65-4af4-a3dd-95067a6337a6","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180222_23_ezer_europai_munkahellyel_van_kevesebb_a_hamisitott_gumik_miatt","timestamp":"2018. február. 22. 11:02","title":"23 ezer európai munkahellyel van kevesebb a hamisított gumik miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae477d1-bc9d-4f91-8203-41d2406eb072","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Újhartyánban épít új üzemet az autóipari beszállító.","shortLead":"Újhartyánban épít új üzemet az autóipari beszállító.","id":"20180220_Rehau_hetszaz_uj_munkahelyhez_hetmilliard_allami_tamogatas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ae477d1-bc9d-4f91-8203-41d2406eb072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39138bd9-6166-440f-9a1d-3c09bdee0900","keywords":null,"link":"/kkv/20180220_Rehau_hetszaz_uj_munkahelyhez_hetmilliard_allami_tamogatas","timestamp":"2018. február. 20. 13:14","title":"Rehau: hétszáz új munkahelyhez hétmilliárd állami támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea12d3c-882f-4342-b4bf-2909c2a80802","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jobban dívik a korrupció Magyarországon, mint egy évvel korábban – mutatja a Transparency International legújabb jelentése. ","shortLead":"Jobban dívik a korrupció Magyarországon, mint egy évvel korábban – mutatja a Transparency International legújabb...","id":"20180221_transparency_international_korrupcio2017","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ea12d3c-882f-4342-b4bf-2909c2a80802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec66829-d1bb-4989-9a91-ca912757a3ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180221_transparency_international_korrupcio2017","timestamp":"2018. február. 21. 19:35","title":"Tovább süllyedt Magyarország a korrupció mocsarában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7da99ddb-b22b-4c75-a4e1-dc76d87fc93d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jamie Oliver nagy-britanniai éttermei közül múlt heti értesülések szerint minden harmadikat bezárnak gazdasági problémák miatt. ","shortLead":"Jamie Oliver nagy-britanniai éttermei közül múlt heti értesülések szerint minden harmadikat bezárnak gazdasági...","id":"20180220_zsidai_jamie_oliver_magyar_es_osztrak_ettermeit_nem_fenyegeti_bezaras","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7da99ddb-b22b-4c75-a4e1-dc76d87fc93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04862c75-a984-4742-8793-8095badac3c7","keywords":null,"link":"/kkv/20180220_zsidai_jamie_oliver_magyar_es_osztrak_ettermeit_nem_fenyegeti_bezaras","timestamp":"2018. február. 20. 16:58","title":"Zsidai: Jamie Oliver magyar és osztrák éttermeit nem fenyegeti bezárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffde7a0e-b7ca-46e1-b482-ed4fefa7ec71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha nagyon szeretné a főpolgármester, akár tizenegy hétre is elmehetne szabadságra.","shortLead":"Ha nagyon szeretné a főpolgármester, akár tizenegy hétre is elmehetne szabadságra.","id":"20180220_Iden_56_nap_szabadsaga_lehet_Tarlos_Istvannak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffde7a0e-b7ca-46e1-b482-ed4fefa7ec71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e9296d-deae-419f-87cc-279e5c75ddce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180220_Iden_56_nap_szabadsaga_lehet_Tarlos_Istvannak","timestamp":"2018. február. 20. 18:15","title":"Idén 56 nap szabadsága lehet Tarlós Istvánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3de83ffb-5918-442f-9e59-fec8381f42b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A videóban a Fidesz úgynevezett \"Támogatói aláírásgyűjtő íveit\" íratják alá a meglátogatott családokkal. ","shortLead":"A videóban a Fidesz úgynevezett \"Támogatói aláírásgyűjtő íveit\" íratják alá a meglátogatott családokkal. ","id":"20180221_A_Kubatovlistara_gyujtott_alairasokat_Orban_Viktor_mai_videojaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3de83ffb-5918-442f-9e59-fec8381f42b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5f703c-1a3d-4620-a003-7a4ed177d7d1","keywords":null,"link":"/itthon/20180221_A_Kubatovlistara_gyujtott_alairasokat_Orban_Viktor_mai_videojaban","timestamp":"2018. február. 21. 13:29","title":"A Kubatov-listára gyűjtött aláírásokat Orbán Viktor mai videójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21983de6-56fe-449a-9835-989dea28e795","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A „Magyar szívvel, józan ésszel, tiszta kézzel” nevet viselő program 67 oldalon mutatja be, milyen konkrét lépésekkel kívánja a párt Magyarországot a mostani leszakadóról felemelkedő pályára állítani.","shortLead":"A „Magyar szívvel, józan ésszel, tiszta kézzel” nevet viselő program 67 oldalon mutatja be, milyen konkrét lépésekkel...","id":"20180220_Megjelent_a_Jobbik_valasztasi_programja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21983de6-56fe-449a-9835-989dea28e795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"375036fb-6ea6-4927-9d7d-cd772eb5e0a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180220_Megjelent_a_Jobbik_valasztasi_programja","timestamp":"2018. február. 20. 15:36","title":"Megjelent a Jobbik választási programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f6d6621-ae71-437a-a705-9b3f1438cb2d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ford Escape sofőrje berágott a BMW-sen, de a látottak alapján nehéz igazságot tenni a két sofőr között.","shortLead":"A Ford Escape sofőrje berágott a BMW-sen, de a látottak alapján nehéz igazságot tenni a két sofőr között.","id":"20180221_ford_escape_bmw_instant_karma_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f6d6621-ae71-437a-a705-9b3f1438cb2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"536dee16-07ee-41a3-85d4-65a096886052","keywords":null,"link":"/cegauto/20180221_ford_escape_bmw_instant_karma_video","timestamp":"2018. február. 21. 04:01","title":"Instant karma: bosszút akart állni a sofőr a BMW-sen, de ő húzta a rövidebbet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]