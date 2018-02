Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"872f07e4-d5d2-42ca-9e81-d80c7a03d697","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha teljesen nem is, de valamennyire már képes visszaadni az agy által felfogott vizuális információkat a mesterséges intelligencia. Erről nemrég kísérlet formájában is megbizonyosodhattak a témában jártas kutatók.","shortLead":"Ha teljesen nem is, de valamennyire már képes visszaadni az agy által felfogott vizuális információkat a mesterséges...","id":"20180226_mesterseges_intelligencia_gondolatok_rajzban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=872f07e4-d5d2-42ca-9e81-d80c7a03d697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc8eb358-a6ef-40a2-bd52-820e7435b40c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180226_mesterseges_intelligencia_gondolatok_rajzban","timestamp":"2018. február. 26. 11:03","title":"Ezt nézze: már nem csak olvas a gondolatainkban a mesterséges intelligencia, hanem le is rajzolja, amit lát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad83dae-f885-4a25-8b88-bb3cdc2a9338","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Soha nem adtak be ajánlatot – állította az egyik olyan cég vezetője, amely a hivatalos papírok szerint az Elios versenytársa volt egy közbeszerzésen.","shortLead":"Soha nem adtak be ajánlatot – állította az egyik olyan cég vezetője, amely a hivatalos papírok szerint az Elios...","id":"20180227_Kamuellenfelet_irhattak_be_az_Eliosnak_hogy_ugy_tunjon_van_verseny","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ad83dae-f885-4a25-8b88-bb3cdc2a9338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d4fdcb-01a4-4f21-b704-bd45f22ab843","keywords":null,"link":"/kkv/20180227_Kamuellenfelet_irhattak_be_az_Eliosnak_hogy_ugy_tunjon_van_verseny","timestamp":"2018. február. 27. 09:44","title":"Letagadta az Elios versenytársa, hogy indult a közbeszerzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6d5227-c787-41e7-9d01-12fda6746852","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 3 millió új androidos kártevőt fedeztek fel a kutatók 2017-ben, ezek közül 700 ezer próbált meg bejutni a Google hivatalos alkalmazás-áruházába. Az igazi gondot az jelenti, hogy alig-alig van a piacon az Android legfrissebb, legbiztonságosabb verzióját futtató mobil. A Google próbál javítani a helyzeten.","shortLead":"Több mint 3 millió új androidos kártevőt fedeztek fel a kutatók 2017-ben, ezek közül 700 ezer próbált meg bejutni...","id":"20180227_gdata_androidok_virus_verzio_frissites","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e6d5227-c787-41e7-9d01-12fda6746852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c315f8-9407-4803-a9eb-176c503316e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180227_gdata_androidok_virus_verzio_frissites","timestamp":"2018. február. 27. 12:03","title":"Ez a legnagyobb baj az androidos telefonokkal, és sehogy nem tudják megoldani a gyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b08af00-d5a6-4ccb-9ba0-8d04da339fa8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Átlagosan 90 százalékos volt az éjjeli menedékhelyek kihasználtsága az országban a hétvégén.","shortLead":"Átlagosan 90 százalékos volt az éjjeli menedékhelyek kihasználtsága az országban a hétvégén.","id":"20180226_nem_sok_szabad_hely_maradt_a_hajlektalanszallokon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b08af00-d5a6-4ccb-9ba0-8d04da339fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd76e59-9624-48d6-b9aa-b1edd404ec60","keywords":null,"link":"/itthon/20180226_nem_sok_szabad_hely_maradt_a_hajlektalanszallokon","timestamp":"2018. február. 26. 08:47","title":"Nem sok szabad hely maradt a hajléktalanszállókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae653303-8fd6-48f1-997a-00fe4d08bb65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli sajtótájékoztatón reagált Lázár János, a térség országgyűlési képviselője arra, hogy elvesztették az időközi polgármester-választást. Lázár azzal érvelt, Hegedűs Zoltán annyi támogatást kapott, mint ő négy éve. Nem értette, miért merül fel, hogy ők nem mozgósítottak olyan jól, mint az ellenzék. \"Mi közöm ahhoz, hogy az ellenzék hogy mozgósít, én a Fideszben vagyok!\"","shortLead":"Rendkívüli sajtótájékoztatón reagált Lázár János, a térség országgyűlési képviselője arra, hogy elvesztették az időközi...","id":"20180225_Rendkivuli_sajtotajekoztaton_reagal_Lazar_Janos_MarkiZay_Peter_gyozelmere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae653303-8fd6-48f1-997a-00fe4d08bb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df53007e-edcc-4fe3-88e3-2b5d548e7d34","keywords":null,"link":"/itthon/20180225_Rendkivuli_sajtotajekoztaton_reagal_Lazar_Janos_MarkiZay_Peter_gyozelmere","timestamp":"2018. február. 25. 21:53","title":"Kevesen adják el olyan magabiztosan a történelmi vereséget, mint Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42ab408-1c9c-4e47-8f75-23d1cc02e6b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Áramellátási hibák és váltóhibák miatt több villamos és troli is leállt Budapesten.","shortLead":"Áramellátási hibák és váltóhibák miatt több villamos és troli is leállt Budapesten.","id":"20180227_Egyre_tobb_helyen_gyozi_le_a_tel_a_BKKt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a42ab408-1c9c-4e47-8f75-23d1cc02e6b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7427b5c2-7917-4022-a9b1-e7bdc928e28d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180227_Egyre_tobb_helyen_gyozi_le_a_tel_a_BKKt","timestamp":"2018. február. 27. 07:17","title":"Egyre több helyen győzi le a tél a BKK-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8771da1c-49f4-41d7-85f0-affadd18f5cf","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mi fáj jobban: amikor elhagy a feleség, vagy ha elárul egy igaz barát? És mi gyötri meg jobban a férfit: egyik szülője vagy a gyermeke halála, esetleg az, amikor elzárják tőle a gyermekét? ","shortLead":"Mi fáj jobban: amikor elhagy a feleség, vagy ha elárul egy igaz barát? És mi gyötri meg jobban a férfit: egyik szülője...","id":"20180225_A_ferfiaknak_tobb_megertesre_lenne_szukseguk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8771da1c-49f4-41d7-85f0-affadd18f5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05965533-5081-4701-aa33-56ef9f571c61","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180225_A_ferfiaknak_tobb_megertesre_lenne_szukseguk","timestamp":"2018. február. 25. 20:15","title":"„A férfiaknak több megértésre lenne szükségük”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"620c18c2-acc2-4c6e-80f9-9b05f1854bb5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bezzegvárost csinálnak Hódmezővásárhelyből, az ottani példákból tanulhat egész Magyarország – ezt ígérték a kormánypárti politikusok az időközi polgármester-választás előtt. Összegyűjtöttük a legnagyobb ígéreteket.","shortLead":"Bezzegvárost csinálnak Hódmezővásárhelyből, az ottani példákból tanulhat egész Magyarország – ezt ígérték...","id":"20180226_Vane_oka_felni_MarkyZaynak_Mi_lesz_a_varosnak_igert_tizmilliardos_fejlesztesi_igeretekkel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=620c18c2-acc2-4c6e-80f9-9b05f1854bb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f96d7041-0b92-46b4-8d98-fbd86d2f6e5c","keywords":null,"link":"/kkv/20180226_Vane_oka_felni_MarkyZaynak_Mi_lesz_a_varosnak_igert_tizmilliardos_fejlesztesi_igeretekkel","timestamp":"2018. február. 26. 12:36","title":"Van-e oka félni Márki-Zaynak? Mi lesz a városnak ígért tízmilliárdos fejlesztésekkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]