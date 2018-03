Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23d357a6-8fa3-4028-b630-b7cac9127dd6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Vissza kellett fordulnia az Antarktiszról leszakadt hatalmas jégself kutatására indult hajónak, mert a tengert borító, helyenként öt méter vastag jégrétegen képtelen volt átjutni - jelentette be pénteken a Brit Antarktiszi Kutatócsoport (BAS).","shortLead":"Vissza kellett fordulnia az Antarktiszról leszakadt hatalmas jégself kutatására indult hajónak, mert a tengert borító...","id":"20180302_A_vastag_jeg_miatt_visszafordult_a_jegselfet_kutato_hajo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23d357a6-8fa3-4028-b630-b7cac9127dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"115fa1b8-1d82-493a-ba01-cf451130d922","keywords":null,"link":"/vilag/20180302_A_vastag_jeg_miatt_visszafordult_a_jegselfet_kutato_hajo","timestamp":"2018. március. 02. 20:19","title":"A vastag jég miatt visszafordult a jégselfet kutató hajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a9c886-0878-4710-a56e-5519cfbd043e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Közlekedési baleset miatt lezárták a 6-os számú főutat.","shortLead":"Közlekedési baleset miatt lezárták a 6-os számú főutat.","id":"20180301_Baleset_tortent_teljes_utzar_van_a_6os_fouton_Dunaujvarosnal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88a9c886-0878-4710-a56e-5519cfbd043e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8999101-b26a-4154-ae3d-9c29b0c27619","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180301_Baleset_tortent_teljes_utzar_van_a_6os_fouton_Dunaujvarosnal","timestamp":"2018. március. 01. 23:46","title":"Baleset történt, teljes útzár van a 6-os főúton Dunaújvárosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2cb294-ed9c-4446-a811-db194c0eb3bf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szabadlábra helyezte a szlovák rendőrség azt a hét embert, akit Ján Kuciak tényfeltáró újságíró meggyilkolásának ügyével összefüggésben vettek őrizetbe.","shortLead":"Szabadlábra helyezte a szlovák rendőrség azt a hét embert, akit Ján Kuciak tényfeltáró újságíró meggyilkolásának...","id":"20180303_Kuciakugy_szabadlabon_az_olasz_gyanusitottak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef2cb294-ed9c-4446-a811-db194c0eb3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18f20e1-d817-4002-8042-3fbf401b1a09","keywords":null,"link":"/vilag/20180303_Kuciakugy_szabadlabon_az_olasz_gyanusitottak","timestamp":"2018. március. 03. 13:28","title":"Kuciak-ügy: szabadlábon az olasz gyanúsítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7448be9-9185-4137-ad9b-ca6f8f9d4343","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte négy év alatt megháromszorozódott a tényellenőrző szervezetek száma. A szorzás a hazai viszonyokra is igaz, de csak azért, mert a nulla bármennyivel szorozva ugyanannyi marad.","shortLead":"Világszerte négy év alatt megháromszorozódott a tényellenőrző szervezetek száma. A szorzás a hazai viszonyokra is igaz...","id":"20180302_reporters_lab_tenyelenorzo_szervezetek_weboldalak_kamuhirek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7448be9-9185-4137-ad9b-ca6f8f9d4343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd0bf1b-f454-4b50-9abe-47fcf5e6c727","keywords":null,"link":"/tudomany/20180302_reporters_lab_tenyelenorzo_szervezetek_weboldalak_kamuhirek","timestamp":"2018. március. 02. 00:03","title":"Igény? Az volna rá. – Fájóan hiányoznak Magyarországról a tényeket ellenőrző weboldalak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c96f7b6-2ebf-4a74-bac1-31bf08dfb329","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Energizer akkora kapacitású akkumulátort tett új androidos telefonjába, amelyet más gyártók notebookokba szoktak. A mobil üzemideje az okostelefonos korszak előtti éveket idézi.","shortLead":"Az Energizer akkora kapacitású akkumulátort tett új androidos telefonjába, amelyet más gyártók notebookokba szoktak...","id":"20180302_energizer_p16k_pro_okostelefon_hosszu_uzemido_nagy_akkumulator","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c96f7b6-2ebf-4a74-bac1-31bf08dfb329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18712d3-7f2e-441d-8361-7371e144b372","keywords":null,"link":"/tudomany/20180302_energizer_p16k_pro_okostelefon_hosszu_uzemido_nagy_akkumulator","timestamp":"2018. március. 02. 09:03","title":"Jól olvassa: 5 napig bírja ez az androidos telefon, olyan aksi van benne, mint a laptopokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eedfd263-11a3-4a68-8dfa-5ba704cb39bb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Négy héttel a jelentkezési határidő vége előtt már több mint 17,5 ezren vetették fel magukat a külképviseleti névjegyzékbe, közel kétszer annyian, mint 2014-ben.","shortLead":"Négy héttel a jelentkezési határidő vége előtt már több mint 17,5 ezren vetették fel magukat a külképviseleti...","id":"20180303_Dupla_erovel_A_kulfoldon_dolgozo_magyarok_soha_nem_latott_szamban_szavaznanak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eedfd263-11a3-4a68-8dfa-5ba704cb39bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e80416-7079-4f02-ae89-aa531683e82a","keywords":null,"link":"/itthon/20180303_Dupla_erovel_A_kulfoldon_dolgozo_magyarok_soha_nem_latott_szamban_szavaznanak","timestamp":"2018. március. 03. 10:07","title":"Dupla erővel: A külföldön dolgozó magyarok soha nem látott számban szavaznának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8a0177-e66a-4e64-a29a-236e93bd3a9e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Keszthelyre költözik a B my Lake fesztivál.","shortLead":"Keszthelyre költözik a B my Lake fesztivál.","id":"20180302_Elvesziti_egyik_fesztivaljat_Zamardi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f8a0177-e66a-4e64-a29a-236e93bd3a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b010cc61-0957-404d-a61f-1dd1b9e589df","keywords":null,"link":"/kultura/20180302_Elvesziti_egyik_fesztivaljat_Zamardi","timestamp":"2018. március. 02. 12:03","title":"Elveszíti egyik fesztiválját Zamárdi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c78177b-ff06-4f2e-ad88-50ff05313fa6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felirat inkább fricska a túlságosan magabiztos autósoknak, ettől függetlenül tökéletes.","shortLead":"A felirat inkább fricska a túlságosan magabiztos autósoknak, ettől függetlenül tökéletes.","id":"20180303_oszinte_autos_szeged","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c78177b-ff06-4f2e-ad88-50ff05313fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b192fa6f-d988-4e7b-a545-698d4f64e02f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180303_oszinte_autos_szeged","timestamp":"2018. március. 03. 17:16","title":"A nap képe: a legőszintébb magyar autóst Szegeden fotózták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]