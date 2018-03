Bár a „a NER Shop sikeres éveket tudhat maga mögött” és maradandó nyomot hagytak „kicsik és nagyok ízlésében, gondolkodásában, mindennapjaiban”, április 8-án mégis kivonulnak az országból, ezért kiárusítást tartanak.

Most baráti áron juthatunk hozzá a NERwear alapdarabjaihoz, péládul a kockás”sikeringhez”, a pufi „sikemellényhez”, Louis Vuitton hátizsákhoz és Berluti aktatáskához, vagy éppen a Rolex Bubblebackhez Lázár János ajánlásával. De kapható sertésfarm, termőföld munkagépekkel vagy tokaji szőlőbirtok is. A szabadidő eltötléséhez lézerblokkolós Audi A8-at vagy Airbus helikoptert ajánlanak, de biztosan sikertermék lesz az erősen leakciózott Ibiza Party Trip is.