[{"available":true,"c_guid":"843f31e2-3f05-4762-895c-906ca5163afd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a hirtelen visszaköszöntő tél miatt arra kéri az autósokat, hogy a viharos szél és ónos eső elálltáig ne induljanak útnak. Az utak letakarítása a szélsőséges időjárási körülmények miatt nehézségekbe ütközik. ","shortLead":"A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a hirtelen visszaköszöntő tél miatt arra kéri az autósokat, hogy a viharos szél és ónos...","id":"20180317_A_szelsoseges_idojaras_miatt_nehez_az_utak_karbantartasa_aki_teheti_ne_induljon_utnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=843f31e2-3f05-4762-895c-906ca5163afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7807056-c549-49be-82c5-f00304484f2a","keywords":null,"link":"/elet/20180317_A_szelsoseges_idojaras_miatt_nehez_az_utak_karbantartasa_aki_teheti_ne_induljon_utnak","timestamp":"2018. március. 17. 12:53","title":"A szélsőséges időjárás miatt nehéz az utak karbantartása: aki teheti, ne induljon útnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6adc617e-956c-4e9f-beaf-4ff6eeda62a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bocs egy skóciai állatkertben született.","shortLead":"A bocs egy skóciai állatkertben született.","id":"20180317_Elege_van_az_ev_legszurkebb_napjabol_Nezegessen_bebi_jegesmedvet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6adc617e-956c-4e9f-beaf-4ff6eeda62a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"129b9e78-1889-4e1f-b67e-835f205d43c2","keywords":null,"link":"/elet/20180317_Elege_van_az_ev_legszurkebb_napjabol_Nezegessen_bebi_jegesmedvet","timestamp":"2018. március. 17. 16:37","title":"Elege van az év legszürkébb napjából? Nézegessen bébi jegesmedvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c45df2-defa-4fff-8c03-792f76b5312c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy bicikliző pár talált rá egy szivattyúházban a szentendrei holttestekre. Továbbra sem zárják ki, hogy gyilkosság történt.","shortLead":"Egy bicikliző pár talált rá egy szivattyúházban a szentendrei holttestekre. Továbbra sem zárják ki, hogy gyilkosság...","id":"20180317_Kiderult_nehany_ujabb_reszlet_a_szentendrei_holttestekrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2c45df2-defa-4fff-8c03-792f76b5312c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b71d7ba-b2d2-4952-9e86-53248853d2f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_Kiderult_nehany_ujabb_reszlet_a_szentendrei_holttestekrol","timestamp":"2018. március. 17. 13:53","title":"Kiderült néhány újabb részlet a szentendrei holttestekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d355b5fe-252c-4c52-bb8e-51467e79b667","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fazekas miniszter úr egy böllérfesztiválon szólalt fel.","shortLead":"Fazekas miniszter úr egy böllérfesztiválon szólalt fel.","id":"20180317_Breaking_pozitiv_uzenetet_fogalmazott_meg_a_kampanyban_egy_kormanytag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d355b5fe-252c-4c52-bb8e-51467e79b667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3289b31f-912f-4a9d-aae4-72dbd84fd5ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180317_Breaking_pozitiv_uzenetet_fogalmazott_meg_a_kampanyban_egy_kormanytag","timestamp":"2018. március. 17. 14:21","title":"Breaking: pozitív üzenetet fogalmazott meg a kampányban egy kormánytag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42212a02-794e-4374-bba4-b8bc36a4a150","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Országszerte esőre, ónos esőre, erős szélre, havazásra, hófúvásra figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat, a szervezet szombatra több megyére is másodfokú figyelmeztetéseket adott ki.","shortLead":"Országszerte esőre, ónos esőre, erős szélre, havazásra, hófúvásra figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat...","id":"20180317_Onos_eso_havazas_hofuvas_hetvege_idojaras","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42212a02-794e-4374-bba4-b8bc36a4a150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0038d1-4838-4dfe-8ace-c7be22742f89","keywords":null,"link":"/elet/20180317_Onos_eso_havazas_hofuvas_hetvege_idojaras","timestamp":"2018. március. 17. 08:12","title":"Ónos eső, havazás, hófúvás, mi jöhet még ezen a hétvégén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5171f0a1-7930-4b6c-b3a6-6626e18e0215","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A bíróság is kimondta, hogy nem szabad szórakozni a tömegközlekedési bérletekkel, nem szabad rongálni azokat. A kísérletező kedvű ausztrál tudós csalódott, de nem adja fel.","shortLead":"A bíróság is kimondta, hogy nem szabad szórakozni a tömegközlekedési bérletekkel, nem szabad rongálni azokat...","id":"20180316_bore_ala_ultette_a_berlete_chipjet_megbuntettek_bliccelesert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5171f0a1-7930-4b6c-b3a6-6626e18e0215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aad3f9a-f530-432d-a9f3-61e069b1cd08","keywords":null,"link":"/kkv/20180316_bore_ala_ultette_a_berlete_chipjet_megbuntettek_bliccelesert","timestamp":"2018. március. 16. 18:41","title":"Bőre alá ültette a bérlete chipjét, megbüntették bliccelésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36b1a86-a52f-45da-ab61-465072e869a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180317_A_vilag_barmely_orszaga_megirigyelhetne__mondja_Orban_mikozben_egy_osszetakolt_fatornyot_latunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b36b1a86-a52f-45da-ab61-465072e869a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36912711-6746-4e3c-a595-113bb26a3b50","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_A_vilag_barmely_orszaga_megirigyelhetne__mondja_Orban_mikozben_egy_osszetakolt_fatornyot_latunk","timestamp":"2018. március. 17. 14:22","title":"„A világ bármely országa megirigyelhetné” – mondja Orbán, miközben egy összetákolt fatornyot látunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9bdaab-da73-4862-8011-49de4e84ac23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vona Gábor Jobbik elnök részletesen elmagyarázta, miért nem tárgyalnak Gyurcsány Ferenccel. A HírTV-ben az összes ellenzéki listavezető megjelent, kiakadtak Orbánon.","shortLead":"Vona Gábor Jobbik elnök részletesen elmagyarázta, miért nem tárgyalnak Gyurcsány Ferenccel. A HírTV-ben az összes...","id":"20180315_Vona_Gyurcsany_ajanlata_Orbannak_kedvez","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f9bdaab-da73-4862-8011-49de4e84ac23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba65084-bc0a-45c3-9b84-b19667f8d73e","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Vona_Gyurcsany_ajanlata_Orbannak_kedvez","timestamp":"2018. március. 15. 20:47","title":"Orbán jót röhögne, ha bejönne Gyurcsány terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]