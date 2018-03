A tulajdonosok együttműködnek annak érdekében, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által benyújtott 150 millió forintos inkasszó megszüntetéséhez szükséges forrásokat biztosítsák, ennek módjára közös javaslatot dolgoztak ki, a megállapodást pedig a jövő héten aláírják – mondta Bognár Katalin. A megállapodás megkötéséig részleteket a tulajdonosok kérésére nem árulhatott el, de ígéretük szerint a cég dolgozói húsvétig megkapják a munkabérüket.

Az ügyvezető igazgató hangsúlyozta: a tulajdonosok szóban és írásban is megerősítették azt a szándékukat, hogy hosszú távon működtetni kívánják a gyárat, szóba sem került közöttük az üzem esetleges bezárása.

Elmondta azt is, hogy a dolgozók a problémák ellenére is kitartottak, az üzemben a termelés nem állt le, csak négyen-öten adták be a felmondásukat.

A múlt héten hétfőn a Styl Fashion Kft. dolgozói közül több százan demonstráltak az ágazati szakszervezet képviselőivel közösen a szombathelyi városháza előtt fizetésük elmaradása miatt és a munkahelyek megtartása érdekében.

A szombathelyi önkormányzat, amely 25 százalékban tulajdonosa a Stylnek, támogatásáról biztosította a dolgozókat, Puskás Tivadar (Fidesz-KDNP) polgármester fogadta hivatalában képviselőiket, átvette petíciójukat.

A polgármester ugyanakkor a demonstrálóknak felolvasott levelében emlékeztetett arra, hogy 2015-ben a Styl a munkahelyek megőrzése érdekében – több mint 10 éven át tartó felszámolási eljárás után –1 milliárd 470 millió forintos vissza nem térítendő állami támogatásban részesült a munkahelyek és a cég megmentése érdekében, az önkormányzat pedig 2017-ben két alkalommal nyújtott, összesen 150 millió forintos tagi kölcsönt a cégnek és legutóbbi, februári ülésén is megszavazott a közgyűlés 50 millió forint újabb tagi kölcsönt.

Bognár Katalin akkor az MTI-nek elmondta: az 50 millió forint kölcsön azért nem jelentett segítséget, mert már érvényben volt az inkasszó, így az összeget nem tudták volna a bérek kifizetésére fordítani.

Az ügyvezető szólt arról is, hogy tavaly októberben a menedzsment és a szakmai befektetők összeállítottak egy cselekvési tervet, amelyben leírták, hogy további 320 millió forint állami segítségre lenne szükségük ahhoz, hogy talpra álljon a cég.

Ugyanakkor elismerte, hogy a megígért 2,2 millió eurós befektetésénél egyelőre csak kisebb arányú fejlesztések valósultak meg a többségi tulajdonos részéről, de elmaradtak szavai szerint azok az állami megrendelések is, amelyekben megmentésükkor ígéretként szintén elhangzottak.

Szólt arról is, hogy az önkormányzati tulajdonrész miatt a cég bizonyos pályázatokon nem indulhat, és a munkaerővel és létszámmal sem tudtak szabadon gazdálkodni, ami a piaci viszonyok között szintén hátrányt jelentett.