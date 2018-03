Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88278bb5-edde-421e-8efe-8a0eaa4a4966","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rogán minisztériuma vagy hibázott vagy elszólta magát.","shortLead":"Rogán minisztériuma vagy hibázott vagy elszólta magát.","id":"20180321_Elszolta_magat_a_kormany_Rogan_miniszteriuma_a_Soros_szervezetek_betiltasarol_beszel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88278bb5-edde-421e-8efe-8a0eaa4a4966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d00c0369-550f-4b20-8970-51002e5453f4","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Elszolta_magat_a_kormany_Rogan_miniszteriuma_a_Soros_szervezetek_betiltasarol_beszel","timestamp":"2018. március. 21. 13:22","title":"Elszólta magát a kormány? Rogán minisztériuma a Soros szervezetek betiltásáról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48ac9b11-2284-487e-815e-687df92bae94","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A most futó szuperhősfilm lett minden idők eddigi \"legtweeteltebb\" mozija, a produkcióról több mint 35 millió bejegyezés jelent meg a Twitteren. ","shortLead":"A most futó szuperhősfilm lett minden idők eddigi \"legtweeteltebb\" mozija, a produkcióról több mint 35 millió...","id":"20180320_Lenyomta_a_Jediket_a_Fekete_Parduc","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48ac9b11-2284-487e-815e-687df92bae94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"639f7d62-419f-4818-befa-fba125628b37","keywords":null,"link":"/kultura/20180320_Lenyomta_a_Jediket_a_Fekete_Parduc","timestamp":"2018. március. 20. 21:38","title":"Lenyomta a Jediket a Fekete Párduc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b662ca-9999-4ccb-8f4c-f63fbc065179","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar műkorcsolyázó a 24., éppen továbbjutást érő helyen végzett a milánói világbajnokság női rövidprogramjában.","shortLead":"A magyar műkorcsolyázó a 24., éppen továbbjutást érő helyen végzett a milánói világbajnokság női rövidprogramjában.","id":"20180321_toth_ivettnek_megint_bejott_az_acdc","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0b662ca-9999-4ccb-8f4c-f63fbc065179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe6d10c8-c2ee-430e-87bc-a82eee1fd5b1","keywords":null,"link":"/sport/20180321_toth_ivettnek_megint_bejott_az_acdc","timestamp":"2018. március. 21. 17:36","title":"Tóth Ivettnek megint bejött az AC/DC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8606975-d0ee-4ee1-8635-747c0af0bba2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy olyan bizottság döntött az ingatlan eladásáról, amelynek tagja az a fideszes képviselő is, akinek egykori cége vásárolhatta meg a bérházat. Már le kellett volna bontani az épületet, a lakóknak pedig új lakást kellett volna találni. Egyik sem történt meg egyelőre.","shortLead":"Egy olyan bizottság döntött az ingatlan eladásáról, amelynek tagja az a fideszes képviselő is, akinek egykori cége...","id":"20180321_egy_fideszes_politikus_82_eves_edesanyja_tenne_ki_egy_miskolci_berhaz_lakoit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8606975-d0ee-4ee1-8635-747c0af0bba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7692ba6c-105b-471d-8b04-555962cb5c11","keywords":null,"link":"/kkv/20180321_egy_fideszes_politikus_82_eves_edesanyja_tenne_ki_egy_miskolci_berhaz_lakoit","timestamp":"2018. március. 21. 09:32","title":"Egy fideszes politikus 82 éves édesanyja tenné ki egy miskolci bérház lakóit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d5483af-a93e-4484-b6de-f7ff13e76210","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terjedelmes áttekintőben szó esik Orbán menekültellenes beidegződéséről, valamint arról, hogyan használta ki a Fidesz az európai terrortámadások nyomán kialakult félelmet és pánikot politikájuk továbbépítésére. ","shortLead":"A terjedelmes áttekintőben szó esik Orbán menekültellenes beidegződéséről, valamint arról, hogyan használta ki a Fidesz...","id":"20180320_Nem_kimeli_Orbant_a_Newsweek_a_Fidesz_sokszor_jatszott_mar_a_szavazok_felelmeivel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d5483af-a93e-4484-b6de-f7ff13e76210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83596a0-8fa8-4892-84ec-96fc19be9607","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Nem_kimeli_Orbant_a_Newsweek_a_Fidesz_sokszor_jatszott_mar_a_szavazok_felelmeivel","timestamp":"2018. március. 20. 16:32","title":"Nem kíméli Orbánt a Newsweek: \"a Fidesz sokszor játszott már a szavazók félelmeivel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96bdad9-61f6-443f-bc0a-986833239bf6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nők, a gazdagok, a diplomások és a sokgyerekesek között kell keresni leginkább a boldog embereket Magyarországon. Szombathely a legboldogabb, Salgótarján a legkevésbé boldog városunk.\r

\r

","shortLead":"A nők, a gazdagok, a diplomások és a sokgyerekesek között kell keresni leginkább a boldog embereket Magyarországon...","id":"20180321_Terkep_keszult_a_magyar_boldogsagrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b96bdad9-61f6-443f-bc0a-986833239bf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f243466-d2cc-425d-a57d-e676e45117b6","keywords":null,"link":"/elet/20180321_Terkep_keszult_a_magyar_boldogsagrol","timestamp":"2018. március. 21. 07:25","title":"Térkép készült a magyar boldogságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0533668b-c5a0-4752-97a1-abb6898554a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiss Gyula 2015-ben került előzetesbe, a vád szerint előre kitervelten, kegyetlenül akart végezni élettársával. Most szabadon engedték, mert a képviselőjelöltséggel mentelmi jog is jár.","shortLead":"Kiss Gyula 2015-ben került előzetesbe, a vád szerint előre kitervelten, kegyetlenül akart végezni élettársával. Most...","id":"20180321_baltaval_bantalmazta_az_elettarsat_de_kijohet_az_elozetesbol_az_osszefogas_part_kepviselojeloltje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0533668b-c5a0-4752-97a1-abb6898554a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a17a7914-1b2e-4be9-868b-7875fddd69dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_baltaval_bantalmazta_az_elettarsat_de_kijohet_az_elozetesbol_az_osszefogas_part_kepviselojeloltje","timestamp":"2018. március. 21. 21:00","title":"Baltával bántalmazta az élettársát, de kijöhet az előzetesből az Összefogás Párt képviselőjelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8654afe3-b039-4902-9cc9-e60a0c5cafcf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Blikk szerint próbálják megmenteni a házasságukat.","shortLead":"A Blikk szerint próbálják megmenteni a házasságukat.","id":"20180321_Kulfoldon_bekult_Hosszu_Katinka_es_Shane_Tusup","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8654afe3-b039-4902-9cc9-e60a0c5cafcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d137172-3dbe-40b8-ac73-68a31d1b164f","keywords":null,"link":"/elet/20180321_Kulfoldon_bekult_Hosszu_Katinka_es_Shane_Tusup","timestamp":"2018. március. 21. 06:30","title":"Külföldön békült Hosszú Katinka és Shane Tusup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]