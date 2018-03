Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2ea13cf-6539-4724-9b0e-01d8fe8dc7bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új módon igyekszik szórakoztatóvá tenni a facebookos élő videókat Mark Zuckerberg és csapata: hamarosan különféle videójátékok küzdelmei is követhetők lesznek a közösségi oldalon.","shortLead":"Új módon igyekszik szórakoztatóvá tenni a facebookos élő videókat Mark Zuckerberg és csapata: hamarosan különféle...","id":"20180320_facebook_videojatek_kozvetites_facebook_live","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2ea13cf-6539-4724-9b0e-01d8fe8dc7bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a3d6143-a7f5-4e67-9a4c-87f6f44dee6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_facebook_videojatek_kozvetites_facebook_live","timestamp":"2018. március. 20. 18:03","title":"Újít az élő videóknál a Facebook, jönnek a pénzkeresős játékközvetítések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3efa531-f8f5-4865-b0bc-5d54bddc1466","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Erdős Virág a Facebookon fokozza a feszültséget április 8-áig.","shortLead":"Erdős Virág a Facebookon fokozza a feszültséget április 8-áig.","id":"20180321_21_erv_a_szavazas_mellett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3efa531-f8f5-4865-b0bc-5d54bddc1466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac75d8e-6047-445f-a6f1-54accd0a0a23","keywords":null,"link":"/kultura/20180321_21_erv_a_szavazas_mellett","timestamp":"2018. március. 21. 07:14","title":"21 érv a szavazás mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20f23c0-cc2b-43f9-963a-69f1a3cc216c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellentmondásosak a hírek a koordináció, együttműködés és az LMP kapcsolatáról: a párt két vezetője sem pont ugyanazt kommunikálja, ráadásul épp befutott egy LMP-s visszalépés híre, amely kikaparhatja az MSZP-s Kunhalmi Ágnesnek a gesztenyét. Az LMP csalódott, de nyitott.



","shortLead":"Ellentmondásosak a hírek a koordináció, együttműködés és az LMP kapcsolatáról: a párt két vezetője sem pont ugyanazt...","id":"20180320_Ellentmondasos_LMP_visszalepes_Kunhalmi_korzeteben_es_koordinacios_toporgas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f20f23c0-cc2b-43f9-963a-69f1a3cc216c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dad3754-340d-4f12-b6ae-5a5400597f4a","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Ellentmondasos_LMP_visszalepes_Kunhalmi_korzeteben_es_koordinacios_toporgas","timestamp":"2018. március. 20. 15:09","title":"Ellentmondásos LMP: visszalépés Kunhalmi körzetében és koordinációs toporgás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca73eb8-c4cc-4368-8744-1c5a5d3b3283","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az átlagos infláció ez elmúlt 16 évben összesen 81 százalék volt, aminél lényegesen jobban nőtt az átlagos bér: 204 százalékkal. Az Alapblog beszédes infografikája szerint tehát jobban élünk, mint 16 éve. Legfeljebb nem úgy érezzük.","shortLead":"Az átlagos infláció ez elmúlt 16 évben összesen 81 százalék volt, aminél lényegesen jobban nőtt az átlagos bér: 204...","id":"20180320_Mielott_a_partok_hulyere_vennek_a_kampanyban_nezze_meg_ezt_az_abrat_az_elmult_16_ev_arvaltozasairol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ca73eb8-c4cc-4368-8744-1c5a5d3b3283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4951d5-43e9-4d6b-a507-5c85f264c737","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180320_Mielott_a_partok_hulyere_vennek_a_kampanyban_nezze_meg_ezt_az_abrat_az_elmult_16_ev_arvaltozasairol","timestamp":"2018. március. 20. 11:28","title":"Mielőtt a pártok hülyére vennék, nézze meg ezt az ábrát az elmúlt 16 év árváltozásairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"730cfad0-82c0-448b-876b-8b10eeab36be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elkövetkező évek valamelyik iPhone-jának kijelzőjén már az Apple neve fog szerepelni gyártóként.","shortLead":"Az elkövetkező évek valamelyik iPhone-jának kijelzőjén már az Apple neve fog szerepelni gyártóként.","id":"20180320_mled_kijelzoket_tesztel_az_apple","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=730cfad0-82c0-448b-876b-8b10eeab36be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e95913-f2fa-43ce-8417-c04290ea1787","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_mled_kijelzoket_tesztel_az_apple","timestamp":"2018. március. 20. 15:03","title":"Többeknek jöhet rosszul: saját kijelzőket fog készíteni az iPhone-okhoz az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12685f57-580b-478a-8e7e-6e99ed5d9a36","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hódmezővásárhelyi Andrássy utat évente többször is kátyúzni kell. Egy autós most elégelte meg az úthibát.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi Andrássy utat évente többször is kátyúzni kell. Egy autós most elégelte meg az úthibát.","id":"20180322_katyu_hodmezovasarhely_andrassy_ut","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12685f57-580b-478a-8e7e-6e99ed5d9a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb32afc0-fd79-4cb8-829e-a0c07c5ef3ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20180322_katyu_hodmezovasarhely_andrassy_ut","timestamp":"2018. március. 22. 11:16","title":"Megunta a kátyúkat egy hódmezővásárhelyi autós, egyedi módon lépett fel ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf1834a6-4dee-45d4-93d3-8f7a5595ff40","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megvédte a korábbi, gyermekelhelyezési ügyében támadott Juhász Pétert Sárosdi Lilla, aki akár a bíróságon is kész az Együtt-politikus mellett tanúskodni.\r

\r

","shortLead":"Megvédte a korábbi, gyermekelhelyezési ügyében támadott Juhász Pétert Sárosdi Lilla, aki akár a bíróságon is kész...","id":"20180320_A_Martonugyet_kirobbanto_szineszno_kesz_birosagon_is_tanuskodni_Juhasz_Peter_mellett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf1834a6-4dee-45d4-93d3-8f7a5595ff40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be54002-c9c4-4764-8d90-9bd71296501c","keywords":null,"link":"/elet/20180320_A_Martonugyet_kirobbanto_szineszno_kesz_birosagon_is_tanuskodni_Juhasz_Peter_mellett","timestamp":"2018. március. 20. 16:03","title":"A Marton-ügyet kirobbantó színésznő kész bíróságon is tanúskodni Juhász Péter mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab7cffc-611b-4499-a3cc-c429083155cb","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az ügyészek a BMW német autógyártó társaság müncheni központjában és egy ausztriai telephelyén kutattak a versenytárs Volkswagen (VW) dízelbotrányához hasonló manipuláció gyanújával.","shortLead":"Az ügyészek a BMW német autógyártó társaság müncheni központjában és egy ausztriai telephelyén kutattak a versenytárs...","id":"20180320_Hazkutatas_volt_a_BMW_kozpontjaban_dizelmotorok_manipulaciojanak_gyanujaval","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ab7cffc-611b-4499-a3cc-c429083155cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7cbdad-ce10-450b-9335-4043d0cca7ab","keywords":null,"link":"/cegauto/20180320_Hazkutatas_volt_a_BMW_kozpontjaban_dizelmotorok_manipulaciojanak_gyanujaval","timestamp":"2018. március. 20. 21:01","title":"Házkutatás volt a BMW központjában dízelmotorok manipulációjának gyanújával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]