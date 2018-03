Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5898e00d-53c8-4e3b-827b-bd262331a4ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök Brüsszelből jelentkezett be a Facebook-oldalán.","shortLead":"A miniszterelnök Brüsszelből jelentkezett be a Facebook-oldalán.","id":"20180322_faradt_orban_indul_harcba_a_soros_zsoldosok_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5898e00d-53c8-4e3b-827b-bd262331a4ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39280f40-179d-420f-b493-00058e8bd9c7","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_faradt_orban_indul_harcba_a_soros_zsoldosok_ellen","timestamp":"2018. március. 22. 12:44","title":"Fáradt Orbán indul harcba a \"Soros-zsoldosok\" ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b505d983-3ec7-4505-8681-a3ec6191045c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyija Szavcsenkót a szavazás után nem sokkal a parlament épületéből vezették el.","shortLead":"Nagyija Szavcsenkót a szavazás után nem sokkal a parlament épületéből vezették el.","id":"20180322_Terrorvaddal_orizetbe_vettek_Szavcsenkot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b505d983-3ec7-4505-8681-a3ec6191045c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a30030-e1e8-47d7-a1a7-40237b0f35be","keywords":null,"link":"/vilag/20180322_Terrorvaddal_orizetbe_vettek_Szavcsenkot","timestamp":"2018. március. 22. 17:40","title":"Terrorváddal őrizetbe vették a hős katonanőből lett ukrán politikust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b1c592-4e62-4824-b2ee-4a9da50162e8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Mahathir Mohamad tette \"kistigrissé\" Malajziát, 2003-ban visszavonult, de most megdöntené valamikori pártfogoltja, Nadzsib Razak hatalmát. ","shortLead":"Mahathir Mohamad tette \"kistigrissé\" Malajziát, 2003-ban visszavonult, de most megdöntené valamikori pártfogoltja...","id":"201812_mahathir_mohamad_megtert_malaj_exkormanyfo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52b1c592-4e62-4824-b2ee-4a9da50162e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae8d46e-a94f-4e40-b514-855167963c05","keywords":null,"link":"/vilag/201812_mahathir_mohamad_megtert_malaj_exkormanyfo","timestamp":"2018. március. 24. 09:00","title":"92 évesen reaktiválta magát az egykor sorosozó maláj exkormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c491a98-e4fb-4776-b5c1-168f072734cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az androidos telefonok memóriája általában bővíthető microSD kártyával, most egy olyan Huawei telefon bukkant fel a kínai TENAA oldalon, amelyiken alapból 512 GB-nyi adat tárolható.","shortLead":"Bár az androidos telefonok memóriája általában bővíthető microSD kártyával, most egy olyan Huawei telefon bukkant fel...","id":"20180321_huawei_telefon_512_gb_memoriaval","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c491a98-e4fb-4776-b5c1-168f072734cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c65bf9e-d122-40c2-841d-1b239505a67a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_huawei_telefon_512_gb_memoriaval","timestamp":"2018. március. 22. 19:00","title":"Ebben a telefonban 512 GB tárhely lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b4de6d5-c2b6-4d0f-89f0-80997df03824","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bővítésnek köszönhetően évente 19 millió gumiabroncs készülhet az üzemben.","shortLead":"A bővítésnek köszönhetően évente 19 millió gumiabroncs készülhet az üzemben.","id":"20180323_Boviti_europai_gyarat_Racalmason_a_Hankook","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b4de6d5-c2b6-4d0f-89f0-80997df03824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b99460a-3f8b-42be-a2eb-439126286614","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_Boviti_europai_gyarat_Racalmason_a_Hankook","timestamp":"2018. március. 23. 15:53","title":"Bővíti európai gyárát Rácalmáson a Hankook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ab3722-0f91-46fc-a4ea-72e41b98bdae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az óriásira dagadt adatgyűjtési botrány egyik kulcsszereplője, a Cambridge Analytica vezetője rejtett kamerás felvételen beszél arról, hogy olyan levelezőrendszert használnak, ami a küldés után 2 órával törli az elküldött e-mailt.","shortLead":"Az óriásira dagadt adatgyűjtési botrány egyik kulcsszereplője, a Cambridge Analytica vezetője rejtett kamerás...","id":"20180323_cambridge_analytica_adatgyujtesi_botrany_facebook_protonmail","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00ab3722-0f91-46fc-a4ea-72e41b98bdae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69b5f9a1-3fa4-4353-9765-969608bf295e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180323_cambridge_analytica_adatgyujtesi_botrany_facebook_protonmail","timestamp":"2018. március. 23. 09:03","title":"Készültek a botrányra? Csak trükkös e-mailekben kommunikál kényes ügyekben a Cambridge Analytica","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ace896-b09a-4f65-a3de-97b1bca07cee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szervezők az új kormány kinevezése miatt döntöttek így, de azt ígérik: továbbra is figyelek az meggyilkolt újságíró ügyének kivizsgálását és az események alakulását.","shortLead":"A szervezők az új kormány kinevezése miatt döntöttek így, de azt ígérik: továbbra is figyelek az meggyilkolt újságíró...","id":"20180322_lefujtak_a_pentekre_tervezett_nagytuntetest_pozsonyban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88ace896-b09a-4f65-a3de-97b1bca07cee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e4f0eb4-9c3a-4ea7-87ee-69474ebfcf88","keywords":null,"link":"/vilag/20180322_lefujtak_a_pentekre_tervezett_nagytuntetest_pozsonyban","timestamp":"2018. március. 22. 17:06","title":"Lefújták a péntekre tervezett nagy tüntetést Pozsonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80b965d1-9ab4-45ed-b514-f4dc401fe9e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csodatevő mágusokkal filozofált túlélésről, feltámadásról, szarvasokkal álmodott, készülő filmjében pedig egy házasság különös történetét meséli el. Enyedi Ildikó pályáját foglalja össze az e heti HVG.","shortLead":"Csodatevő mágusokkal filozofált túlélésről, feltámadásról, szarvasokkal álmodott, készülő filmjében pedig egy házasság...","id":"20180322_Aki_megidezte_a_XX_szazad_kaprazatos_es_nyomorusagos_vilagat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80b965d1-9ab4-45ed-b514-f4dc401fe9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c3564d2-fd29-4cfa-b352-485fb4471eb4","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_Aki_megidezte_a_XX_szazad_kaprazatos_es_nyomorusagos_vilagat","timestamp":"2018. március. 22. 11:18","title":"Aki megidézte a XX. század káprázatos és nyomorúságos világát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]