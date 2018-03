Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"408f12d4-985e-4aaa-afc4-9e073be0f92d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"\"Szeretném megmutatni az embereknek, hogy van valami nagyobb a mindennapok földi dolgainál\" – véli az amatőr csillagászként és filmkészítőként dolgozó Wylie Oversteet, aki mobil teleszkópja segítségével segít, hogy az emberek közelről láthassák a Holdat. A férfi szerint problémáink, nehézségeink és mindennapi küzdelmeink is új perspektívába kerülnek, amikor ilyen formában nézhetik meg a Holdat.","shortLead":"\"Szeretném megmutatni az embereknek, hogy van valami nagyobb a mindennapok földi dolgainál\" – véli az amatőr...","id":"20180326_hold_video_teleszkop","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=408f12d4-985e-4aaa-afc4-9e073be0f92d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f37f94-4d1f-44f0-98aa-2ae5148c6a9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_hold_video_teleszkop","timestamp":"2018. március. 26. 20:03","title":"Fogta a teleszkópját, ráirányította a Holdra – az emberek meg csak ámulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f5e547-bf48-4e72-9c9e-7df68311b2bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meredek csökkenésnek indult a Facebook árfolyama hétfőn a New York-i tőzsdén, miután a fogyasztóvédelemért is felelős amerikai hatóság megerősítette, hogy vizsgálatot folytat a vállalatnál a személyes adatok kezelésének ellenőrzésére.","shortLead":"Meredek csökkenésnek indult a Facebook árfolyama hétfőn a New York-i tőzsdén, miután a fogyasztóvédelemért is felelős...","id":"20180326_Betett_a_botrany_zuhanorepulest_vettek_a_Facebook_reszvenyei","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23f5e547-bf48-4e72-9c9e-7df68311b2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b465f1aa-0a93-4213-b013-f1affcad4372","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180326_Betett_a_botrany_zuhanorepulest_vettek_a_Facebook_reszvenyei","timestamp":"2018. március. 26. 18:25","title":"Betett a botrány, zuhanórepülést vettek a Facebook részvényei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de07ca65-15bf-4723-aa2f-9c6462b5c9d6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Sós Csaba arra számított, hogy a háromszoros olimpiai bajnok részt vesz a szerdán kezdődő debreceni úszó országos bajnokságon.","shortLead":"Sós Csaba arra számított, hogy a háromszoros olimpiai bajnok részt vesz a szerdán kezdődő debreceni úszó országos...","id":"20180327_hosszu_katinka_meglepte_a_szovetsegi_kapitanyt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de07ca65-15bf-4723-aa2f-9c6462b5c9d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adccca4a-fe15-4fad-af12-d122c5ee47d2","keywords":null,"link":"/sport/20180327_hosszu_katinka_meglepte_a_szovetsegi_kapitanyt","timestamp":"2018. március. 27. 15:17","title":"Hosszú Katinka meglepte a szövetségi kapitányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e576f71-4e2a-4ead-bb58-07445a5b029a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig csak arról beszéltek a fideszesek, hogy az ellenzék közel százmilliárd forintot szánna a bevándorlásra, de most Orbán emelte a tétet.","shortLead":"Eddig csak arról beszéltek a fideszesek, hogy az ellenzék közel százmilliárd forintot szánna a bevándorlásra, de most...","id":"20180327_Orban_ha_az_ellenzek_nyerne_az_orszag_osszes_penzet_a_bevandorlokra_szannak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e576f71-4e2a-4ead-bb58-07445a5b029a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f81b740-a37d-4c25-a965-f4f9d1310f9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180327_Orban_ha_az_ellenzek_nyerne_az_orszag_osszes_penzet_a_bevandorlokra_szannak","timestamp":"2018. március. 27. 13:24","title":"Orbán: Ha az ellenzék nyerne, az ország összes pénzét a bevándorlókra szánnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dc565-a05d-4d6b-b21b-7709e5816b05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK legújabb kampányfilmjében drámai aláfestőzenére eltorzított hanggal és arccal vallanak határon túli magyarok arról, a Fideszre szavaznak. Gyurcsány Ferenc szerint ezzel semmi baj, de azért hallják a kritikákat.","shortLead":"A DK legújabb kampányfilmjében drámai aláfestőzenére eltorzított hanggal és arccal vallanak határon túli magyarok...","id":"20180326_Gyurcsany_bevedte_a_gyuloletkeltonek_tartott_videojukat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dc565-a05d-4d6b-b21b-7709e5816b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73de44a-7417-4862-8466-7fdf6727a4c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Gyurcsany_bevedte_a_gyuloletkeltonek_tartott_videojukat","timestamp":"2018. március. 26. 15:59","title":"Gyurcsány megvédte a DK gyűlöletkeltőnek tartott videóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f64134a1-5bb1-46cc-a5ee-f087f7cf9b5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint a kormány jóváhagyta a régi-új Tisza-híd építését.","shortLead":"A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint a kormány jóváhagyta a régi-új Tisza-híd építését.","id":"20180327_Draga_es_esszerutlen_megis_folytatjak_az_Orban_es_Simicska_vitaja_miatt_elkaszalt_hid_epiteset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f64134a1-5bb1-46cc-a5ee-f087f7cf9b5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2848da98-5d92-436c-a577-11443990610f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180327_Draga_es_esszerutlen_megis_folytatjak_az_Orban_es_Simicska_vitaja_miatt_elkaszalt_hid_epiteset","timestamp":"2018. március. 27. 13:30","title":"Drága és ésszerűtlen, mégis folytatják az Orbán és Simicska vitája miatt elkaszált híd építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6897eac-9f05-426c-a187-322487eccc1b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Különleges múmiát rejthet az a 2500 éves egyiptomi fakoporsó, melyről 150 éve kijelentették, hogy üres – állapították meg ausztrál kutatók.","shortLead":"Különleges múmiát rejthet az a 2500 éves egyiptomi fakoporsó, melyről 150 éve kijelentették, hogy üres – állapították...","id":"20180328_egyiptomi_fakoporso_mumia","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6897eac-9f05-426c-a187-322487eccc1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18e068e5-1351-482c-8dc8-3ca7c9859c26","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_egyiptomi_fakoporso_mumia","timestamp":"2018. március. 28. 06:03","title":"Különleges múmiát rejthet az a 2500 éves egyiptomi koporsó, melyről 157 éve kijelentették, hogy üres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9faa364-8a4f-4364-8f99-066f2a90715c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A parkolóban álló autókat hamar elérte a hó. A többségét betemette, de volt, amit maga előtt tolt tovább.","shortLead":"A parkolóban álló autókat hamar elérte a hó. A többségét betemette, de volt, amit maga előtt tolt tovább.","id":"20180327_lavina_oroszorszag_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9faa364-8a4f-4364-8f99-066f2a90715c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7199be3a-9eb4-4e4d-8250-69fb73083789","keywords":null,"link":"/cegauto/20180327_lavina_oroszorszag_video","timestamp":"2018. március. 27. 08:21","title":"Lavina temetett be több mint egy tucat autót Oroszországban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]