[{"available":true,"c_guid":"65297e2f-5fc7-4e81-a0bf-adfa6363eae0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap szerint a miniszterelnök biztos befutó a választásokon a bevándorlásellenes propagandának köszönhetően.","shortLead":"A lap szerint a miniszterelnök biztos befutó a választásokon a bevándorlásellenes propagandának köszönhetően.","id":"20180402_Sunday_Times_Orban_a_gyulolet_kialtvanyaval_menetel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65297e2f-5fc7-4e81-a0bf-adfa6363eae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f8a87a-96e7-4a54-9b59-5792a798ccfc","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Sunday_Times_Orban_a_gyulolet_kialtvanyaval_menetel","timestamp":"2018. április. 02. 12:46","title":"Sunday Times: Orbán a gyűlölet kiáltványával menetel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90246d66-6fd8-4cd6-bae3-3a66f29e54bf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Konkrét időpont még nincs.","shortLead":"Konkrét időpont még nincs.","id":"20180402_Kreml_Trump_washingtoni_talalkozot_javasolt_Putyinnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90246d66-6fd8-4cd6-bae3-3a66f29e54bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5afdff4-3959-43d4-824a-fe586dbf7233","keywords":null,"link":"/vilag/20180402_Kreml_Trump_washingtoni_talalkozot_javasolt_Putyinnak","timestamp":"2018. április. 02. 16:44","title":"Kreml: Trump washingtoni találkozót javasolt Putyinnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c2e12d-74cf-4941-8f82-effc6a0b9328","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges, hivatalos Porsche Design jelzéssel ellátott modell is érkezik a Huawei aktuális csúcstelefonjából.","shortLead":"Különleges, hivatalos Porsche Design jelzéssel ellátott modell is érkezik a Huawei aktuális csúcstelefonjából.","id":"20180403_huawei_porsche_design_mate_rs_telefon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28c2e12d-74cf-4941-8f82-effc6a0b9328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"909657ea-9a07-44af-990e-3c5810deb843","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_huawei_porsche_design_mate_rs_telefon","timestamp":"2018. április. 03. 12:03","title":"A Huawei és a Porsche csináltak egy androidos telefont, ami 655 ezer forintba kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704bb85b-d126-4439-b103-d39e5512c6e3","c_author":"hvg.hu/ élelmiszer online","category":"vilag","description":"A londoni orosz nagykövetség azt kérte a CSKA Moszkva labdarúgó csapatának a szurkolóitól, hogy a „velük született büszkeséggel” viselkedjenek az Arsenal elleni e heti londoni mérkőzés ideje alatt. Az oroszok súlyos brit provokációkra számítanak, a két ország kapcsolatai ugyanis megromlottak a Szkripal-merénylet, majd azt követő kölcsönös kiutasítások hatására. \r

","shortLead":"A londoni orosz nagykövetség azt kérte a CSKA Moszkva labdarúgó csapatának a szurkolóitól, hogy a „velük született...","id":"20180402_Az_oroszok_mar_haborura_keszulnek_az_Arsenalmeccsen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=704bb85b-d126-4439-b103-d39e5512c6e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bad0bd4-adb8-45d7-8f86-8cecc5016627","keywords":null,"link":"/vilag/20180402_Az_oroszok_mar_haborura_keszulnek_az_Arsenalmeccsen","timestamp":"2018. április. 02. 15:15","title":"Az oroszok már háborúra készülnek az Arsenal-meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4e6de9-7572-47f6-9ea1-229edfbb08da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Valószínűleg egy cirkuszi szállítmánnyal történt a baj, az öt elefánt közül egy elpusztult.","shortLead":"Valószínűleg egy cirkuszi szállítmánnyal történt a baj, az öt elefánt közül egy elpusztult.","id":"20180402_Balesetet_szenvedett_elefantok_miatt_kellett_lezarni_egy_spanyol_autopalyat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b4e6de9-7572-47f6-9ea1-229edfbb08da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e98463-d41f-4eea-82ea-9564d8e131df","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180402_Balesetet_szenvedett_elefantok_miatt_kellett_lezarni_egy_spanyol_autopalyat","timestamp":"2018. április. 02. 22:33","title":"Balesetet szenvedett elefántok miatt kellett lezárni egy spanyol autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcb40de9-7e82-44bf-921b-2537f168a451","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Izrael visszavonta azon korábbi döntését, hogy biztonságosnak ítélt afrikai országokba kényszerít vissza több tízezer menekültet. Az izraeli kormány megállapodott az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával, hogy több mint 16 ezer embert inkább nyugati országokba küld tovább.\r

","shortLead":"Izrael visszavonta azon korábbi döntését, hogy biztonságosnak ítélt afrikai országokba kényszerít vissza több tízezer...","id":"20180402_Nyugati_orszagokba_deportal_Izrael_16_ezer_afrikai_menekultet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcb40de9-7e82-44bf-921b-2537f168a451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a40ee6aa-9019-4819-970b-4a946a9d6aac","keywords":null,"link":"/vilag/20180402_Nyugati_orszagokba_deportal_Izrael_16_ezer_afrikai_menekultet","timestamp":"2018. április. 02. 15:47","title":"Nyugati országokba küld Izrael 16 ezer afrikai menekültet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a87663d1-b737-48a3-98af-f4ab75a98486","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A német hadseregben erre is gondolnak.","shortLead":"A német hadseregben erre is gondolnak.","id":"20180402_Megis_mit_vegyen_fel_egy_terhes_katona","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a87663d1-b737-48a3-98af-f4ab75a98486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eeffc90-45a3-4be3-be33-4bf0fd4e77c5","keywords":null,"link":"/elet/20180402_Megis_mit_vegyen_fel_egy_terhes_katona","timestamp":"2018. április. 02. 15:04","title":"Mégis mit vegyen fel egy terhes katona?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f7dde1-3483-4778-93b9-bc7f4a92f58b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatali visszaélést követett el az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bírói álláspályázatokkal összefüggésben - állítja Sándor Zsuzsa kényszernyugdíjazott büntetőbíró. \r

","shortLead":"Hivatali visszaélést követett el az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bírói álláspályázatokkal összefüggésben...","id":"20180402_Hando_nemcsak_jogserto_de_buncslekemenyt_is_elkovetett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41f7dde1-3483-4778-93b9-bc7f4a92f58b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa4bd54-0166-45c5-920c-54e5e6ac67f0","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Hando_nemcsak_jogserto_de_buncslekemenyt_is_elkovetett","timestamp":"2018. április. 02. 17:15","title":"Handó nemcsak jogsértő, hanem bűncselekeményt is elkövetett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]