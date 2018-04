Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41d11f5f-22b8-49fe-9a2c-f0168e9b782c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mintha a szociális ellátásban dolgozókról teljesen megfeledkezett volna a kormányzat.","shortLead":"Mintha a szociális ellátásban dolgozókról teljesen megfeledkezett volna a kormányzat.","id":"20180403_Otezer_forinttal_sem_nott_a_szocialis_dolgozok_bere_7_ev_alatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41d11f5f-22b8-49fe-9a2c-f0168e9b782c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df67d5d7-3376-4d34-8537-cd7c36cd7a23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180403_Otezer_forinttal_sem_nott_a_szocialis_dolgozok_bere_7_ev_alatt","timestamp":"2018. április. 03. 07:08","title":"Ötezer forinttal sem nőtt a szociális dolgozók bére 7 év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"716f9642-0590-449a-b0d3-ab0d2e32fb9f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány nappal ezelőtt Kaliforniában egy hegyről a tengerbe zuhant egy nyolcfős amerikai család: a nevelőszülők, valamint hat, örökbe fogadott gyermek. A vízből kiemelt roncs adattárolóiból szerzett információk komoly meglepetést okoztak.","shortLead":"Néhány nappal ezelőtt Kaliforniában egy hegyről a tengerbe zuhant egy nyolcfős amerikai család: a nevelőszülők...","id":"20180402_Rejtelyes_halalt_halt_egy_nyolc_fos_amerikai_csalad","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=716f9642-0590-449a-b0d3-ab0d2e32fb9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a424c42-1e46-4ff8-88cb-716cb5657038","keywords":null,"link":"/vilag/20180402_Rejtelyes_halalt_halt_egy_nyolc_fos_amerikai_csalad","timestamp":"2018. április. 02. 18:57","title":"Rejtélyes halált halt egy nyolcfős amerikai család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy autó hátulról belehajtott a trélert vontató kisbuszba, ez okozta a balesetet.","shortLead":"Egy autó hátulról belehajtott a trélert vontató kisbuszba, ez okozta a balesetet.","id":"20180403_Lerepult_a_trelerrol_egy_szallitott_auto_az_M1esen_sulyos_baleset_tortent","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838ce326-4fdf-4426-9d61-91c31d8e5d40","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180403_Lerepult_a_trelerrol_egy_szallitott_auto_az_M1esen_sulyos_baleset_tortent","timestamp":"2018. április. 03. 05:30","title":"Lerepült a trélerről egy szállított autó az M1-esen, súlyos baleset történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec46515-535a-4aa9-a37a-a014cfefa921","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Abdel Fattáh esz-Szíszit szinte ugyanilyen arányban választották meg négy évvel ezelőtt. Viszont a részvétel nem volt magas. ","shortLead":"Abdel Fattáh esz-Szíszit szinte ugyanilyen arányban választották meg négy évvel ezelőtt. Viszont a részvétel nem volt...","id":"20180402_Az_egyiptomi_elnokot_a_szavazatok_97_szazalekaval_valasztottak_ujra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ec46515-535a-4aa9-a37a-a014cfefa921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed62837-736c-4c74-b906-ca4d6ce6ea74","keywords":null,"link":"/vilag/20180402_Az_egyiptomi_elnokot_a_szavazatok_97_szazalekaval_valasztottak_ujra","timestamp":"2018. április. 02. 19:09","title":"Az egyiptomi elnököt a szavazatok 97 százalékával választották újra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f995d703-fb9e-48de-8b6b-4b04e4a732cc","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egy lámpacsalád készül majd Szarvason.","shortLead":"Egy lámpacsalád készül majd Szarvason.","id":"20180403_Egy_legendas_magyar_ceg_vitte_el_a_kinaiak_elol_az_IKEA_megrendeleset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f995d703-fb9e-48de-8b6b-4b04e4a732cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b0e8a4-e5dd-4c44-be3d-7347e5fba285","keywords":null,"link":"/kkv/20180403_Egy_legendas_magyar_ceg_vitte_el_a_kinaiak_elol_az_IKEA_megrendeleset","timestamp":"2018. április. 03. 13:46","title":"Egy legendás magyar cég vitte el a kínaiak elől az IKEA megrendelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e40d9a1-6dd2-49c0-9041-845277f91d6b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A klubelnök 400 ezer eurós bírságot is kiszabott a focistákra, és most a nulláról akar új csapatot építeni. ","shortLead":"A klubelnök 400 ezer eurós bírságot is kiszabott a focistákra, és most a nulláról akar új csapatot építeni. ","id":"20180403_Nem_sikerult_nyerni_minden_focistat_szabadsagoltak_az_Olimpiakosznal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e40d9a1-6dd2-49c0-9041-845277f91d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8be80895-2893-437f-a12f-f4e3d30912b1","keywords":null,"link":"/sport/20180403_Nem_sikerult_nyerni_minden_focistat_szabadsagoltak_az_Olimpiakosznal","timestamp":"2018. április. 03. 10:51","title":"Nem sikerült nyerni, minden focistát szabadságra küldtek az Olimpiakosznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"496ac28c-5189-4e92-80a2-e2effaee14ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vádat emeltek egy sofőr ellen, aki tavaly novemberben gáz-riasztó fegyverrel rálőtt egy kerékpárosra Budapesten.","shortLead":"Vádat emeltek egy sofőr ellen, aki tavaly novemberben gáz-riasztó fegyverrel rálőtt egy kerékpárosra Budapesten.","id":"20180403_biciklisre_lott_egy_autos_budapesten_vadat_emeltek_ellene","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=496ac28c-5189-4e92-80a2-e2effaee14ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5473edd8-bed7-4b00-8bf6-fd7a788f9f86","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_biciklisre_lott_egy_autos_budapesten_vadat_emeltek_ellene","timestamp":"2018. április. 03. 11:21","title":"Biciklisre lőtt egy autós Budapesten, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"089b0c16-3bc8-4a81-9878-5bf4216362ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár egy friss közvélemény-kutatás szerint nem az LMP-s Csárdi Antal a legesélyesebb ellenzéki. ","shortLead":"Bár egy friss közvélemény-kutatás szerint nem az LMP-s Csárdi Antal a legesélyesebb ellenzéki. ","id":"20180402_Nem_tisztul_a_kep_a_Belvarosban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=089b0c16-3bc8-4a81-9878-5bf4216362ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e231687e-835f-4b10-af35-565e32d59fc7","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Nem_tisztul_a_kep_a_Belvarosban","timestamp":"2018. április. 02. 22:05","title":"Szél Bernadett nem szeretné, ha belvárosi jelöltjük visszalépne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]