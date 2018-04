Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d404c23-cfdb-42d0-85c7-2a355a64fb19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Városligettől a Szabadság térig vonul a Közös Ország Mozgalom.","shortLead":"A Városligettől a Szabadság térig vonul a Közös Ország Mozgalom.","id":"20180407_Elindult_a_Kozos_Orszag_Mozgalom_kampanyzaroja__elo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d404c23-cfdb-42d0-85c7-2a355a64fb19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc5826a-60c3-4f82-b361-ce2b8497521f","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Elindult_a_Kozos_Orszag_Mozgalom_kampanyzaroja__elo","timestamp":"2018. április. 07. 17:45","title":"A bulinegyedhez érve feléledt az Orbán-ellenes karnevál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00eb6d9f-fde0-4382-97e3-a0804d6fc7c5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes szerint ennek a civilizációnak azok is részesei, akik nem templomba járó emberek, nem tartják magukat vallásosnak.","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes szerint ennek a civilizációnak azok is részesei, akik nem templomba járó emberek, nem...","id":"20180408_Semjen_szerint_ma_On_a_kereszteny_civilizacio_jovojerol_dont","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00eb6d9f-fde0-4382-97e3-a0804d6fc7c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b732fc2-0e39-4163-bdff-f46d85009986","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Semjen_szerint_ma_On_a_kereszteny_civilizacio_jovojerol_dont","timestamp":"2018. április. 08. 11:15","title":"Semjén szerint ma Ön a keresztény civilizáció jövőjéről dönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a5b42e8-ea35-4b96-8c97-4407ed12b4e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többezres tinitömeg gyűlt össze a Muser Show-ra, de a hely, a biztonságiak nem bírták a nyomást. Óriási volt a káosz és a csalódás. \r

","shortLead":"Többezres tinitömeg gyűlt össze a Muser Show-ra, de a hely, a biztonságiak nem bírták a nyomást. Óriási volt a káosz és...","id":"20180407_Tobben_rosszul_lettek_a_rendezvenyt_feloszlattak_sokan_sirtak__tinik_leptek_el_a_Mammutot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a5b42e8-ea35-4b96-8c97-4407ed12b4e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed00759-b6df-466c-887c-5e5e68c288a1","keywords":null,"link":"/elet/20180407_Tobben_rosszul_lettek_a_rendezvenyt_feloszlattak_sokan_sirtak__tinik_leptek_el_a_Mammutot","timestamp":"2018. április. 07. 17:33","title":"„Többen rosszul lettek, a rendezvényt feloszlatták, sokan sírtak” – tinik lepték el a Mammutot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84a8c349-0f3b-4686-8d2b-9fedfe4bf8de","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az államfőt bírálta a baloldal miniszterelnök-jelöltje.","shortLead":"Az államfőt bírálta a baloldal miniszterelnök-jelöltje.","id":"20180408_Karacsony_reagalt_a_magas_reszvetelre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84a8c349-0f3b-4686-8d2b-9fedfe4bf8de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1cee7d3-c388-4e54-8a51-11be72de3533","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Karacsony_reagalt_a_magas_reszvetelre","timestamp":"2018. április. 08. 11:05","title":"Karácsony reagált a magas részvételre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88aea9f5-eedf-4554-8ea3-3dd5cfca73b0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Sporting Kansas City idegenben 2-0-ra nyert a Los Angeles Galaxy ellen.","shortLead":"A Sporting Kansas City idegenben 2-0-ra nyert a Los Angeles Galaxy ellen.","id":"20180409_salloi_is_golt_kuldott_ibrahimoviceknak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88aea9f5-eedf-4554-8ea3-3dd5cfca73b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112de5fb-4a87-41de-9165-9e601cc375a4","keywords":null,"link":"/sport/20180409_salloi_is_golt_kuldott_ibrahimoviceknak","timestamp":"2018. április. 09. 09:19","title":"Sallói is gólt küldött Ibrahimovicéknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65925e09-b005-4ef3-9404-d3d3c8b2c898","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 15 óráig a szavazásra jogosultak 53,64 százaléka adta le szavazatát. Ez a szám az elmúlt húsz évben nem volt ekkora. ","shortLead":"A vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 15 óráig a szavazásra jogosultak 53,64 százaléka adta le szavazatát...","id":"20180408_Meg_mindig_oriasi_a_lendulet_a_valasztok_5364_szazalaka_szavazott_eddig","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65925e09-b005-4ef3-9404-d3d3c8b2c898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4a62ad-141d-4994-b1f9-730ca621fc3e","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Meg_mindig_oriasi_a_lendulet_a_valasztok_5364_szazalaka_szavazott_eddig","timestamp":"2018. április. 08. 15:43","title":"Még mindig óriási a lendület: a választók 53,64 százaléka szavazott eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2244baf9-9b89-446f-b796-0654ae445b83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zeneexpressz címmel Fásy Ádám óriási bulit hirdetett a Klauzál térre. A hazai mulatós élet sztárjai között szerepelt Bajkai István is, aki ismét megmutatta zongora- és énektudását is. ","shortLead":"Zeneexpressz címmel Fásy Ádám óriási bulit hirdetett a Klauzál térre. A hazai mulatós élet sztárjai között szerepelt...","id":"20180407_bajkai_istvan_fasy_adam_kampany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2244baf9-9b89-446f-b796-0654ae445b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e6c1ac-3d7b-4f6c-9b1e-e501b25a9da8","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_bajkai_istvan_fasy_adam_kampany","timestamp":"2018. április. 07. 21:22","title":"Így (nem) kampányol Fásy Ádám az Orbán család ügyvédje mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7dbabab-2bdd-440e-b7ee-407f06247bc9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőrt nem izgatta, hogy balesetveszélyes dolgot művel.","shortLead":"A sofőrt nem izgatta, hogy balesetveszélyes dolgot művel.","id":"20180408_autopalya_baleset_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7dbabab-2bdd-440e-b7ee-407f06247bc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17936b18-79bd-46ad-af9c-0f059e8ee5f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180408_autopalya_baleset_video","timestamp":"2018. április. 08. 15:11","title":"Ennél nagyobb ostobaságot még nem láttunk autópályán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]