[{"available":true,"c_guid":"c4cf15c2-914c-4cdf-b1e6-3f55ecd3fd85","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Magyar Kétfarkú Kutya Párt kétségtelenül a 2018-as választás legjobb kampányautóját hozta össze.","shortLead":"A Magyar Kétfarkú Kutya Párt kétségtelenül a 2018-as választás legjobb kampányautóját hozta össze.","id":"20180408_valasztas_2018_as_valasztas_magyar_ketfarku_kutya_part_mkkp","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4cf15c2-914c-4cdf-b1e6-3f55ecd3fd85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7f45ee-197f-49dd-9675-f7b942c4b961","keywords":null,"link":"/cegauto/20180408_valasztas_2018_as_valasztas_magyar_ketfarku_kutya_part_mkkp","timestamp":"2018. április. 08. 19:26","title":"Ezzel az autóval ért el 127%-ot a választáson a Kétfarkú Kutya Párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab59332-6a55-42d5-8486-d2e0105349fb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A General Motors dél-koreai leányvállalatánál elég radikálisan vették tudomásul, hogy elvették a bónuszukat.","shortLead":"A General Motors dél-koreai leányvállalatánál elég radikálisan vették tudomásul, hogy elvették a bónuszukat.","id":"20180409_del_korea_general_motors_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bab59332-6a55-42d5-8486-d2e0105349fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec29a67-7c08-438e-9734-e2380d4bde97","keywords":null,"link":"/cegauto/20180409_del_korea_general_motors_video","timestamp":"2018. április. 09. 10:26","title":"Videó: Nekiestek a főnöki irodának, miután közölték, nincs prémium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2502fb2-eeaa-464a-9d60-23ee93c05487","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy árat kell fizetnie a legutóbbi vegyi fegyveres támadásért Asszad szíriai elnöknek, valamit a damaszkuszi rezsimet támogató Iránnak és Oroszországnak- írta vasárnapi Twitter-üzenetében Donald Trump amerikai elnök.\r

","shortLead":"Nagy árat kell fizetnie a legutóbbi vegyi fegyveres támadásért Asszad szíriai elnöknek, valamit a damaszkuszi rezsimet...","id":"20180408_Trump_Putyint_es_Asszadot_fenyegeti","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2502fb2-eeaa-464a-9d60-23ee93c05487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b32ab1b-bdd1-4858-a110-ec49c53c33c7","keywords":null,"link":"/vilag/20180408_Trump_Putyint_es_Asszadot_fenyegeti","timestamp":"2018. április. 08. 16:32","title":"Trump Putyint és Asszadot fenyegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9dd249-51ae-451d-acde-f2b909eeff79","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fidesz 49 százaléknál jár.","shortLead":"A Fidesz 49 százaléknál jár.","id":"20180408_Igy_allnak_a_szavazatok_69_szazalekos_feldolgozottsagnal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c9dd249-51ae-451d-acde-f2b909eeff79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d6332f0-34a4-4f41-9910-d3539c1eccc7","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Igy_allnak_a_szavazatok_69_szazalekos_feldolgozottsagnal","timestamp":"2018. április. 08. 22:54","title":"Így állnak a szavazatok 69 százalékos feldolgozottságnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bce5c453-3763-4b88-aa99-bfc199c6b5b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Valószínűleg életben maradhat az a staffordshire kutya, amely a múlt héten Hannoverben halálra mart két embert. A hatóságok ugyanis elismerték, hibáztak, amikor nem vették el az ebet az állattartásra szemmel láthatóan alkalmatlan gazdáktól.\r

","shortLead":"Valószínűleg életben maradhat az a staffordshire kutya, amely a múlt héten Hannoverben halálra mart két embert...","id":"20180410_Megkegyelmeznek_Hannoverben_a_gyilkos_staffordshire_kutyanak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bce5c453-3763-4b88-aa99-bfc199c6b5b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bdd0f35-2a84-4b35-bead-6a48b4b938aa","keywords":null,"link":"/vilag/20180410_Megkegyelmeznek_Hannoverben_a_gyilkos_staffordshire_kutyanak","timestamp":"2018. április. 10. 14:25","title":"Megkegyelmeznek Hannoverben a gyilkos staffordshire kutyának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d88a3f55-96f3-4139-b539-50ed5d82e0c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyik oldal sem tudott viselkedni, ebből kerekedett nagyon kínos szituáció, amit rögzített a kamera.","shortLead":"Egyik oldal sem tudott viselkedni, ebből kerekedett nagyon kínos szituáció, amit rögzített a kamera.","id":"20180409_demszky_gabor_osszekulonbozott_az_echo_tv_stabjaval","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d88a3f55-96f3-4139-b539-50ed5d82e0c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3860a9e6-f0e0-4306-9ef8-8ef7f512a83b","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_demszky_gabor_osszekulonbozott_az_echo_tv_stabjaval","timestamp":"2018. április. 09. 17:28","title":"Demszky Gábor összekülönbözött az Echo Tv stábjával – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb1e1d9-73a0-48bc-b6c4-3ad2afbbf60a","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Eljött az ideje, hogy megvonjuk az ellenzéki pártok választási erőfeszítéseinek gyorsmérlegét. Mert volt benne erőfeszítés, akarás és nekifeszülés, bár ennek az energiának java részét egymás bedarálására fordították.","shortLead":"Eljött az ideje, hogy megvonjuk az ellenzéki pártok választási erőfeszítéseinek gyorsmérlegét. Mert volt benne...","id":"20180409_Vona_Szel_es_Kotkodacs_most_kell_elnezest_kerni_a_ketfarkuaktol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=feb1e1d9-73a0-48bc-b6c4-3ad2afbbf60a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8893b08c-596d-4a8e-84fc-6ffbdf73bad9","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Vona_Szel_es_Kotkodacs_most_kell_elnezest_kerni_a_ketfarkuaktol","timestamp":"2018. április. 09. 12:15","title":"Vona, Szél és Kotkodács: most kell elnézést kérni a kétfarkúaktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89599874-77a2-456f-8577-bc4e42a7deb3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Indul a Feleségek luxuskivitelben második évadja, új szereplők is érkeznek. ","shortLead":"Indul a Feleségek luxuskivitelben második évadja, új szereplők is érkeznek. ","id":"20180408_A_TV2_volt_tulajdonosa_is_feleseg_lesz_luxuskivitelben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89599874-77a2-456f-8577-bc4e42a7deb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fdb6ed3-73d8-4470-a9a5-c1a21375de86","keywords":null,"link":"/elet/20180408_A_TV2_volt_tulajdonosa_is_feleseg_lesz_luxuskivitelben","timestamp":"2018. április. 08. 21:34","title":"A TV2 volt tulajdonosa is feleség lesz luxuskivitelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]