[{"available":true,"c_guid":"9044d567-3cba-4b8f-9010-7c535dbd757c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japánok egy kínai céggel közösen készítenék el az IMx Kurót, ami igencsak ígéretesnek tűnik.","shortLead":"A japánok egy kínai céggel közösen készítenék el az IMx Kurót, ami igencsak ígéretesnek tűnik.","id":"20180410_nissan_elektromos_auto_pekingi_autoszalon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9044d567-3cba-4b8f-9010-7c535dbd757c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c667ff1-20c3-4526-93a2-782a907bae96","keywords":null,"link":"/cegauto/20180410_nissan_elektromos_auto_pekingi_autoszalon","timestamp":"2018. április. 10. 08:21","title":"600 km-es hatótávval érkezhet a Nissan meglepetés e-autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Lufthansa több száz keddi járatát törölték, és ez körülbelül 90 ezer utast érint.","shortLead":"A Lufthansa több száz keddi járatát törölték, és ez körülbelül 90 ezer utast érint.","id":"20180409_jobb_tajekozodni_indulas_elott_azoknak_akiknek_keddre_van_lufthansa_jegyuk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7fd986b-233c-4f9c-a329-34cc7f5fa23f","keywords":null,"link":"/kkv/20180409_jobb_tajekozodni_indulas_elott_azoknak_akiknek_keddre_van_lufthansa_jegyuk","timestamp":"2018. április. 09. 21:51","title":"Jobb tájékozódni indulás előtt azoknak, akiknek keddre van Lufthansa-jegyük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69d407f5-049c-4845-9aaa-744af15dcff5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista európai parlamenti képviselő szerint csak baloldalról lehet megverni Orbánékat.","shortLead":"A szocialista európai parlamenti képviselő szerint csak baloldalról lehet megverni Orbánékat.","id":"20180409_Szanyi_A_Fidesz_uralma_ala_hajtotta_a_neplelket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69d407f5-049c-4845-9aaa-744af15dcff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a199b1-d739-4c78-9357-9859af08833f","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Szanyi_A_Fidesz_uralma_ala_hajtotta_a_neplelket","timestamp":"2018. április. 09. 09:54","title":"Szanyi: A Fidesz uralma alá hajtotta a néplelket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8701a7e8-d4ec-477d-84c6-5bb907696c0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ismét listába szedték azokat az oktatási intézményeket, ahol az átlagosnál nagyobb mértékben fejlődnek a diákok képességei.","shortLead":"Ismét listába szedték azokat az oktatási intézményeket, ahol az átlagosnál nagyobb mértékben fejlődnek a diákok...","id":"20180409_Itt_vannak_az_orszag_legjobb_altalanos_iskolai","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8701a7e8-d4ec-477d-84c6-5bb907696c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b78da5-b281-4944-81e3-27d9188c4d5f","keywords":null,"link":"/kultura/20180409_Itt_vannak_az_orszag_legjobb_altalanos_iskolai","timestamp":"2018. április. 09. 09:41","title":"Itt vannak az ország legjobb általános iskolái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dadf0136-adbe-4036-8bef-2c50f27fa8c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szavazatok felét elvitték a kormánypártok jelöltjei.","shortLead":"A szavazatok felét elvitték a kormánypártok jelöltjei.","id":"20180408_satoraljaujhely_Tiszaujvaros_es_Mezokovesd_a_FideszKDNPe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dadf0136-adbe-4036-8bef-2c50f27fa8c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb66f924-f0e3-4cbd-ab8c-82702e4bdf90","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_satoraljaujhely_Tiszaujvaros_es_Mezokovesd_a_FideszKDNPe","timestamp":"2018. április. 08. 22:16","title":"Sátoraljaújhely, Tiszaújváros és Mezőkövesd a Fidesz-KDNP-é","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877b762c-5550-4eeb-b753-43ea22db861b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-társelnök arról beszélt, hogy ahol visszaléptek, ott hozzájárultak a győzelemhez, mert Budapesten működött a taktikai szavazás, de a problémás öt budapesti körzetben nem szavaztak volna át a választópolgárok. ","shortLead":"Az LMP-társelnök arról beszélt, hogy ahol visszaléptek, ott hozzájárultak a győzelemhez, mert Budapesten működött...","id":"20180410_Szel_szerint_a_problemas_ot_budapesti_korzetben_nem_szavaztak_volna_at_az_LMPsek_mig_mashol_igen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=877b762c-5550-4eeb-b753-43ea22db861b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53d81b91-4dd3-411a-9c87-6c337c169ce0","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Szel_szerint_a_problemas_ot_budapesti_korzetben_nem_szavaztak_volna_at_az_LMPsek_mig_mashol_igen","timestamp":"2018. április. 10. 07:24","title":"Szél Bernadett újraszámlálást kér és személyesen ellenőrzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9060b8a7-37dd-4477-83ba-f9ae40d19ef3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már csak múltja miatt is óriási veszteség, hogy nem érheti meg 80. születésnapját - így reagált az író a Magyar Nemzet megszűnésének hírére a Facebookon.","shortLead":"Már csak múltja miatt is óriási veszteség, hogy nem érheti meg 80. születésnapját - így reagált az író a Magyar Nemzet...","id":"20180410_Nyary_Krisztian_bucsuja_a_Magyar_Nemzettol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9060b8a7-37dd-4477-83ba-f9ae40d19ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b754a60c-a1c6-449f-a839-8f63bd718f0f","keywords":null,"link":"/elet/20180410_Nyary_Krisztian_bucsuja_a_Magyar_Nemzettol","timestamp":"2018. április. 10. 13:25","title":"Nyáry Krisztián is elbúcsúzott a bedőlt napilaptól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80cbdcc2-60cb-4fa4-a6dd-25bb743ea513","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyert pályafutása 200. Forma-1-es futamán, a vasárnapi Bahreini Nagydíjon.","shortLead":"A négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája nyert pályafutása 200. Forma-1-es futamán...","id":"20180408_forma_1_f1_bahreini_nagydij_2018","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80cbdcc2-60cb-4fa4-a6dd-25bb743ea513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790f8e33-ae5f-4148-a260-542ee5fe200f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180408_forma_1_f1_bahreini_nagydij_2018","timestamp":"2018. április. 08. 19:07","title":"Véget ért a Bahreini Nagydíj, ez lett a befutók sorrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]