[{"available":true,"c_guid":"76596ece-a81c-43d9-9beb-f7c6c13d6640","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tragédiában legalább 29 ember, köztük 26 diák vesztette életét. ","shortLead":"A tragédiában legalább 29 ember, köztük 26 diák vesztette életét. ","id":"20180410_Harminc_meter_mely_szakadekba_zuhant_egy_gyerekekkel_teli_iskolabusz_Indiaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76596ece-a81c-43d9-9beb-f7c6c13d6640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d17d5340-2b4d-45d6-8e4c-446f95b81553","keywords":null,"link":"/vilag/20180410_Harminc_meter_mely_szakadekba_zuhant_egy_gyerekekkel_teli_iskolabusz_Indiaban","timestamp":"2018. április. 10. 08:39","title":"Harminc méter mély szakadékba zuhant egy gyerekekkel teli iskolabusz Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"194afde9-c7b2-4975-aa92-3bfe953c2d6d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A japán férfi az édességet is szereti és gyakran fürdőzik. ","shortLead":"A japán férfi az édességet is szereti és gyakran fürdőzik. ","id":"20180410_112_eves_es_a_termalvizre_eskuszik_a_vilag_legidosebb_embere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=194afde9-c7b2-4975-aa92-3bfe953c2d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0185d55d-9b2d-46b4-b507-5114f4c59bfc","keywords":null,"link":"/elet/20180410_112_eves_es_a_termalvizre_eskuszik_a_vilag_legidosebb_embere","timestamp":"2018. április. 10. 11:10","title":"112 éves és a termálvízre esküszik a világ legidősebb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90935376-9b4f-464a-a81d-1a5018eeb552","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hét országból 56 pincészet 91 bora került a bírálók elé a 6. Portugieser du Monde borversenyen a legutóbbi hétvégén Pécsett. A portugieser, azaz hagyományos nevén kékoportó fajta egyetlen nemzetközi versenyén idén 4 champion-díjat és 28 aranyérmet osztottak ki.\r

Portugieser du Monde borversenyen a legutóbbi hétvégén...","id":"20180409_KozepEuropa_tokeirol__potugieser","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90935376-9b4f-464a-a81d-1a5018eeb552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc87dfb-5016-4da4-83b7-24a0d4244087","keywords":null,"link":"/elet/20180409_KozepEuropa_tokeirol__potugieser","timestamp":"2018. április. 09. 15:21","title":"Közép-Európa tőkéiről – portugieser","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297acc79-3dbe-4762-a918-16e69d722ef4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Gyorsan és határozottan semlegesíteni kell ezt az értéktumort – mondta a luxemburgi külügyminiszter.","shortLead":"Gyorsan és határozottan semlegesíteni kell ezt az értéktumort – mondta a luxemburgi külügyminiszter.","id":"20180409_Rakos_daganathoz_hasonlitotta_a_Fideszt_az_EUban_a_luxemburgi_kulugyminiszter","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=297acc79-3dbe-4762-a918-16e69d722ef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3bd140-7e77-4689-8129-7c3901bde65b","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Rakos_daganathoz_hasonlitotta_a_Fideszt_az_EUban_a_luxemburgi_kulugyminiszter","timestamp":"2018. április. 09. 14:46","title":"Rákos daganathoz hasonlította a Fideszt az EU-ban a luxemburgi külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d69471-61ee-48be-9c20-85facad01671","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sürgős szakorvosi vizsgálatot akkor lehet kérni, ha valaki már több mint két hete táppénzen van vagy gyors kivizsgálást igénylő panaszai vannak. ","shortLead":"Sürgős szakorvosi vizsgálatot akkor lehet kérni, ha valaki már több mint két hete táppénzen van vagy gyors kivizsgálást...","id":"20180409_panaszkodnak_a_haziorvosok_hogy_nem_veszik_figyelembe_a_szakrendelok_a_surgos_beutalokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82d69471-61ee-48be-9c20-85facad01671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2e1f6f-021d-47d5-8b9b-b2be96f8ea00","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_panaszkodnak_a_haziorvosok_hogy_nem_veszik_figyelembe_a_szakrendelok_a_surgos_beutalokat","timestamp":"2018. április. 09. 20:01","title":"Panaszkodnak a háziorvosok, hogy nem veszik figyelembe a szakrendelők a sürgős beutalókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2081d319-7661-4144-a010-dd3a6ddfd968","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok és szövetségesei megtorló légicsapásokat terveznek az Aszad-rezsim ellen a dúmai, valószínűleg vegyifegyver-támadás miatt. Az Eurocontrol nem nevezte meg, mely országoktól ered a potenciális rakétafenyegetés.","shortLead":"Az Egyesült Államok és szövetségesei megtorló légicsapásokat terveznek az Aszad-rezsim ellen a dúmai, valószínűleg...","id":"20180411_figyelmeztetest_adott_ki_az_eurocontrol_a_sziria_ellen_tervezett_legicsapasok_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2081d319-7661-4144-a010-dd3a6ddfd968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d807e10-5a14-4050-bf38-5d6bf7b63e93","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_figyelmeztetest_adott_ki_az_eurocontrol_a_sziria_ellen_tervezett_legicsapasok_miatt","timestamp":"2018. április. 11. 05:40","title":"Figyelmeztetést adott ki az Eurocontrol a Szíria ellen tervezett légicsapások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21efea33-9f8b-49a9-887f-9e6cddab90b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Steve Wozniaknál, az Apple társalapítójánál is betelt a pohár, deaktiválta Facebook-fiókját.","shortLead":"Steve Wozniaknál, az Apple társalapítójánál is betelt a pohár, deaktiválta Facebook-fiókját.","id":"20180409_steve_wozniak_deaktivalta_facebook_fiokjat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21efea33-9f8b-49a9-887f-9e6cddab90b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c8a784-46c3-4595-a213-4ca14a6bc94c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180409_steve_wozniak_deaktivalta_facebook_fiokjat","timestamp":"2018. április. 09. 17:00","title":"Mi lesz ennek a vége? Újabb nagy név távozik a Facebookról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5ab0e5-4752-4e27-b7cd-f4f597ac203e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Remek funkciói miatt a 90-es évek egyik leghasznosabb számítástechnikai eszközévé nőtte ki magát a Windows jó pár éve Intézőként ismert Fájlkezelője (Windows File Manager). Most, csaknem három évtizeddel az eredeti publikálást követően, ismét elérhetővé vált a szoftver igazi retrováltozata. És igen: Windows 10-en is fut.","shortLead":"Remek funkciói miatt a 90-es évek egyik leghasznosabb számítástechnikai eszközévé nőtte ki magát a Windows jó pár éve...","id":"20180410_windows_fajlkezelo_file_manager_retro_program","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d5ab0e5-4752-4e27-b7cd-f4f597ac203e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed5489f3-35bb-4211-84ec-88e7566f2f93","keywords":null,"link":"/tudomany/20180410_windows_fajlkezelo_file_manager_retro_program","timestamp":"2018. április. 10. 09:03","title":"Windowst használ? Feltámasztották az egyik nagy klasszikus programját, most ön is ingyen letöltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]