[{"available":true,"c_guid":"cb1f07e8-9836-4c13-83b0-1f00f8d72d4f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az éjszakai baglyok korábban halnak, mint a korán kelők – állapították meg amerikai és brit kutatók. Most először bizonyították, hogy a jelenlegi, korán kelőknek kedvező társadalmunkban az éjszaka aktív emberek egészsége forog kockán. Több figyelmet a baglyoknak!","shortLead":"Az éjszakai baglyok korábban halnak, mint a korán kelők – állapították meg amerikai és brit kutatók. Most először...","id":"20180413_Nagyon_rossz_hirunk_van_a_keson_fekvok_szamara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb1f07e8-9836-4c13-83b0-1f00f8d72d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14153cac-f81e-4d9e-ab27-19934600060e","keywords":null,"link":"/elet/20180413_Nagyon_rossz_hirunk_van_a_keson_fekvok_szamara","timestamp":"2018. április. 13. 16:26","title":"Nagyon rossz hírünk van a későn fekvők számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5608350a-895f-41fc-bd82-f81529f3197a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A nyugatiak szerint a saját népe ellen forduló szíriai rezsimet próbálják megállítani, a szír és az orosz kormány viszont agresszióról beszél. A szír ellenzék a legpesszimistább, szerintük ezután majd máshogy fogja őket támadni a kormányuk.","shortLead":"A nyugatiak szerint a saját népe ellen forduló szíriai rezsimet próbálják megállítani, a szír és az orosz kormány...","id":"20180414_A_civilek_vedelme_vagy_barbar_agresszio_Igy_reagalt_a_vilag_a_Sziria_elleni_legicsapasra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5608350a-895f-41fc-bd82-f81529f3197a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3be6ae3-d088-4726-a8d1-52edd6401749","keywords":null,"link":"/vilag/20180414_A_civilek_vedelme_vagy_barbar_agresszio_Igy_reagalt_a_vilag_a_Sziria_elleni_legicsapasra","timestamp":"2018. április. 14. 09:32","title":"A civilek védelme vagy barbár agresszió? Így reagált a világ a Szíria elleni légicsapásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5132cec0-6fb9-4040-9c15-7e25ecbc7096","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Özönlenek az emberek.","shortLead":"Özönlenek az emberek.","id":"20180414_A_szervezok_szerint_joval_tobb_mint_100_ezren_vannak_szombat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5132cec0-6fb9-4040-9c15-7e25ecbc7096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cacef12c-c22f-49f1-9f22-986ced5b7a13","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_A_szervezok_szerint_joval_tobb_mint_100_ezren_vannak_szombat","timestamp":"2018. április. 14. 19:22","title":"A szervezők szerint jóval több mint 100 ezren vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9afb632f-c496-42df-8bb2-41462c6bd340","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikában indult, és lehet, hogy ott is ér véget? Elkezdtek elszivárogni a Facebookról az amerikai felhasználók.","shortLead":"Amerikában indult, és lehet, hogy ott is ér véget? Elkezdtek elszivárogni a Facebookról az amerikai felhasználók.","id":"20180414_felmeres_az_amerikaiai_otthagyjak_a_facebookot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9afb632f-c496-42df-8bb2-41462c6bd340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069c5072-53d0-4e65-8108-438e9a136c74","keywords":null,"link":"/tudomany/20180414_felmeres_az_amerikaiai_otthagyjak_a_facebookot","timestamp":"2018. április. 14. 17:00","title":"A vég kezdete? Az amerikaiak már kezdik otthagyni a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetgazdasági miniszter fővárosi körzetében is fordulhatott volna a választási eredmény - de persze nem fordult.","shortLead":"A nemzetgazdasági miniszter fővárosi körzetében is fordulhatott volna a választási eredmény - de persze nem fordult.","id":"20180414_Varga_Mihalynak_sem_kell_tovabb_aggodnia","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6384b2c2-c07d-4da8-8981-2b36a5f466b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Varga_Mihalynak_sem_kell_tovabb_aggodnia","timestamp":"2018. április. 14. 18:44","title":"Varga Mihálynak sem kell tovább izgulnia, ha egyáltalán izgult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a31891c-571c-4b42-b0c9-658c13414279","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ráadásul különböző problémák miatt egyelőre ezeket sem engedi forgalomba állni a BKV üzemeltetési vezetője.","shortLead":"Ráadásul különböző problémák miatt egyelőre ezeket sem engedi forgalomba állni a BKV üzemeltetési vezetője.","id":"20180413_Lejart_a_masodik_hatarido_is_meg_mindig_csak_5_keszult_el_a_180_magyar_buszbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a31891c-571c-4b42-b0c9-658c13414279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403f3d2b-1e38-445f-ab78-bcbb4043570d","keywords":null,"link":"/kkv/20180413_Lejart_a_masodik_hatarido_is_meg_mindig_csak_5_keszult_el_a_180_magyar_buszbol","timestamp":"2018. április. 13. 14:10","title":"Lejárt a második határidő is, 5 készült el a 180 magyar buszból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c52042da-cb84-4485-9c76-3acc55dd2045","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180414_Itt_a_Kossuth_teri_tuntetes_szonokainak_nevsora","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c52042da-cb84-4485-9c76-3acc55dd2045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d277e9c-7e54-4d19-bd9e-f0993dcfa84e","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Itt_a_Kossuth_teri_tuntetes_szonokainak_nevsora","timestamp":"2018. április. 14. 18:27","title":"Itt a Kossuth téri tüntetés szónokainak névsora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ff2938-f7de-4477-af37-c56d93161e57","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az RTL Magyarország vezérigazgató-helyettese szerint egyelőre nem gondolkodnak új csatorna indításában, mert ha annak nincs különleges oka, és nem tudna újat nyújtani, csak rombolná a piacot. Az RTL Klub két régi húzóműsorát sem akarják másik csatornára költöztetni. ","shortLead":"Az RTL Magyarország vezérigazgató-helyettese szerint egyelőre nem gondolkodnak új csatorna indításában, mert ha annak...","id":"20180413_kolosi_peter_a_fal_lemasolasa_tisztessegtelen_volt_es_rombolja_a_piacot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75ff2938-f7de-4477-af37-c56d93161e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88c5d99-05e1-4684-8d54-24ff96aa95e5","keywords":null,"link":"/kultura/20180413_kolosi_peter_a_fal_lemasolasa_tisztessegtelen_volt_es_rombolja_a_piacot","timestamp":"2018. április. 13. 13:41","title":"Kolosi Péter: A Fal lemásolása tisztességtelen volt, és rombolja a piacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]