[{"available":true,"c_guid":"bb71522f-3f02-4e0c-b48d-c7b14e791f10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyira kiüresedtek a parlamenti politizálás formái, hogy egy írásbeli kérdésre már nem válasz születik, hanem személyeskedés és lenézés.","shortLead":"Annyira kiüresedtek a parlamenti politizálás formái, hogy egy írásbeli kérdésre már nem válasz születik, hanem...","id":"20180413_Az_LMP_kerdezni_probalt_de_a_Fidesz_a_harmadik_ketharmad_utan_mar_nem_valaszol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb71522f-3f02-4e0c-b48d-c7b14e791f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73fefdcc-fda5-47d2-ad7e-24bf5a4ad19e","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Az_LMP_kerdezni_probalt_de_a_Fidesz_a_harmadik_ketharmad_utan_mar_nem_valaszol","timestamp":"2018. április. 13. 17:43","title":"Az LMP kérdezni próbált, de a Fidesz a harmadik kétharmad után már nem válaszol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9402d2-8770-4a4c-bf14-9434a30f28d7","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Egy esetleges 2032-es olimpiarendezést pedzeget a Magyar Narancs, és hosszasan sorolja a tervbe vett és könnyen megvalósuló beruházásokat. A MOB szerint az egész nem aktuális, de továbbra is az a véleménye a szervezetnek, hogy országos népszavazás kellene megelőzzön egy pályázatot.\r

\r

","shortLead":"Egy esetleges 2032-es olimpiarendezést pedzeget a Magyar Narancs, és hosszasan sorolja a tervbe vett és könnyen...","id":"20180413_Olimpia_2032ben_MOB_orszagos_nepszavazas_kell","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da9402d2-8770-4a4c-bf14-9434a30f28d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37d8189-1b56-4505-afb6-50d971063cbf","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Olimpia_2032ben_MOB_orszagos_nepszavazas_kell","timestamp":"2018. április. 13. 12:02","title":"Olimpia 2032-ben? MOB: országos népszavazás kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53760d2-537f-43c4-8be6-3a18d2f69f02","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Biztonsági okokból hívnak vissza két játékautót.","shortLead":"Biztonsági okokból hívnak vissza két játékautót.","id":"20180413_Baj_van_ket_Tescoban_kaphato_jatekkal_ha_ilyet_vasarolt_vigye_vissza","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f53760d2-537f-43c4-8be6-3a18d2f69f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49318226-b3ed-4de2-b8db-739017264ab8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180413_Baj_van_ket_Tescoban_kaphato_jatekkal_ha_ilyet_vasarolt_vigye_vissza","timestamp":"2018. április. 13. 18:58","title":"Baj van két, Tescóban kapható játékkal, ha ilyet vásárolt, vigye vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2daf48cb-f753-4bda-bae9-5136be4537cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Arany- és faberakás (is) jellemzi azt a koncepcióautót, amit pénteken villantott meg a Mercedes-Maybach.","shortLead":"Arany- és faberakás (is) jellemzi azt a koncepcióautót, amit pénteken villantott meg a Mercedes-Maybach.","id":"20180414_mercedes_maybach_kina_pekingi_autoszalon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2daf48cb-f753-4bda-bae9-5136be4537cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b665ae60-151b-4173-94fe-ec1405f62cb0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180414_mercedes_maybach_kina_pekingi_autoszalon","timestamp":"2018. április. 14. 08:31","title":"Ilyen autóban utazhatnak majd a kínai szupergazdagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"914b6cb0-8f1b-4de6-88b6-aca92d918602","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a jó idő, rengetegen tartanak a Dunakanyarba, és az így kialakuló dugók elől egyesek nem túl szabályosan próbálnak menekülni.","shortLead":"Itt a jó idő, rengetegen tartanak a Dunakanyarba, és az így kialakuló dugók elől egyesek nem túl szabályosan próbálnak...","id":"20180414_a_nap_videoja_veszelyes_tomeges_tolatas_auto_11es_ut_szentendre_budakalasz_dunakanyar_jo_ido","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=914b6cb0-8f1b-4de6-88b6-aca92d918602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"874f7c1f-22f1-4978-906c-4143fc2100f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180414_a_nap_videoja_veszelyes_tomeges_tolatas_auto_11es_ut_szentendre_budakalasz_dunakanyar_jo_ido","timestamp":"2018. április. 14. 06:41","title":"A nap videója: veszélyesen, tömegesen tolatnak az autók a 11-es útnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a10fc8c6-78cc-474b-bee6-2064061d4a97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világhírű kenyai természetvédő, akinek a világon elsőként sikerült felnevelnie elárvult kiselefántokat, 83 évesen hunyt el daganatos betegségben. ","shortLead":"A világhírű kenyai természetvédő, akinek a világon elsőként sikerült felnevelnie elárvult kiselefántokat, 83 évesen...","id":"20180413_Meghalt_Daphne_Sheldrick_az_elefantok_anyja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a10fc8c6-78cc-474b-bee6-2064061d4a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c04745-cc67-4e61-b7c1-3b178d06f243","keywords":null,"link":"/elet/20180413_Meghalt_Daphne_Sheldrick_az_elefantok_anyja","timestamp":"2018. április. 13. 20:25","title":"Meghalt Daphne Sheldrick, az elefántok anyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf7e511-029d-404e-b6b7-f034bd9001f8","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"itthon","description":"Az LMP-s Csárdi Antal úgy lett a párt egyetlen egyéniben megválasztott parlamenti képviselője, hogy hárman is visszaléptek a javára. Ennek ellenére bírálja az ellenzéket, mondván, teszetoszaságát a szavazók is visszaigazolták. HVG-portré.","shortLead":"Az LMP-s Csárdi Antal úgy lett a párt egyetlen egyéniben megválasztott parlamenti képviselője, hogy hárman is...","id":"201815_csardi_antal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eaf7e511-029d-404e-b6b7-f034bd9001f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec578e7b-2a57-4bab-9110-1a0b5c6c1f20","keywords":null,"link":"/itthon/201815_csardi_antal","timestamp":"2018. április. 14. 15:00","title":"Csárdi Antal: A Fidesz romlott narancs, az LMP jó magyar zöldalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9925ce5-5018-4bde-b7cd-b319f45460a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Forgalomkorlátozásokra kell készülni a fővárosban tartandó szombati demonstráció miatt kora délután és este. A tüntetés több járat, az M3-as metrópótló, valamint a 2-es metró közlekedését is érinti. ","shortLead":"Forgalomkorlátozásokra kell készülni a fővárosban tartandó szombati demonstráció miatt kora délután és este. A tüntetés...","id":"20180413_Errol_tudjon_valtozik_a_kozlekedes_a_szombati_tuntetes_miatt_a_2es_metro_is_erintett","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9925ce5-5018-4bde-b7cd-b319f45460a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ec3020-117a-42ef-a0ad-1f812f5fecc5","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Errol_tudjon_valtozik_a_kozlekedes_a_szombati_tuntetes_miatt_a_2es_metro_is_erintett","timestamp":"2018. április. 13. 19:24","title":"Erről tudjon: változik a közlekedés a szombati tüntetés miatt, a 2-es metró is érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]