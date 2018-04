Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Orbán mindig csak annyira provokálta az EU-t, hogy az ne lépjen közbe, de eközben kiüresítette a magyar demokráciát, hogy újra ott tartsunk, mint 1989 előtt – írta a német lap.","shortLead":"Orbán mindig csak annyira provokálta az EU-t, hogy az ne lépjen közbe, de eközben kiüresítette a magyar demokráciát...","id":"20180414_Der_Spiegel_Orban_a_legveszelyesebb_politikus_az_EUban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74709a09-ee66-4226-9ae3-0809175d545b","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Der_Spiegel_Orban_a_legveszelyesebb_politikus_az_EUban","timestamp":"2018. április. 14. 13:13","title":"Der Spiegel: Orbán a legveszélyesebb politikus az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e0dcd02-c387-4ecf-a759-a0a78ad897ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vitriolos hangú írásban teszi helyre a CEU egyik tanára a Soros-listáról cikkező újságírót. ","shortLead":"Vitriolos hangú írásban teszi helyre a CEU egyik tanára a Soros-listáról cikkező újságírót. ","id":"20180416_Megszolalt_az_allitolagos_Sorosugynok_a_Wikipediarol_szedtek_a_CEUs_listat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e0dcd02-c387-4ecf-a759-a0a78ad897ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060882b5-5e99-419e-92cf-da40cfd2274a","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Megszolalt_az_allitolagos_Sorosugynok_a_Wikipediarol_szedtek_a_CEUs_listat","timestamp":"2018. április. 16. 10:12","title":"Megszólalt a lezsoldosozott tanár: Az egész história néhány beteg agy és hazug elme szüleménye lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce176a2b-a42b-4680-8b4f-63dfd3e19bd6","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az eljárás miatt is kártérítést kérhetnek a vállalkozások, a Deloitte elmondta, hogyan.","shortLead":"Az eljárás miatt is kártérítést kérhetnek a vállalkozások, a Deloitte elmondta, hogyan.","id":"20180415_Kart_okozott_onnek_a_NAV_Beperelheti_a_hatosagot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce176a2b-a42b-4680-8b4f-63dfd3e19bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571771a9-4a50-4866-b25c-9f0d5c5821ee","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180415_Kart_okozott_onnek_a_NAV_Beperelheti_a_hatosagot","timestamp":"2018. április. 15. 12:05","title":"Kárt okozott önnek a NAV? Beperelheti a hatóságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dff4e80-c78f-4869-8e3c-4036d938f486","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök szerint a Szíria elleni katonai akció elérte a célját. ","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök szerint a Szíria elleni katonai akció elérte a célját. ","id":"20180414_Trump_elegedett_a_legicsapassal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dff4e80-c78f-4869-8e3c-4036d938f486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5a6bb7-9ecd-48fa-82c1-75d2dc28d8be","keywords":null,"link":"/vilag/20180414_Trump_elegedett_a_legicsapassal","timestamp":"2018. április. 14. 15:17","title":"Trump elégedett a légicsapással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f47cda5-455b-4c89-9b71-ce7d06ba38eb","c_author":"Benda László","category":"gazdasag","description":"Mun Dzse In dél-koreai elnök sikeresen lebonyolította a téli olimpiát, újraindította a párbeszédet Észak-Koreával, mérsékelte Trump védővámjainak hatását. De a neheze csak most jön.","shortLead":"Mun Dzse In dél-koreai elnök sikeresen lebonyolította a téli olimpiát, újraindította a párbeszédet Észak-Koreával...","id":"20180416_A_vilagot_legyurheti_de_otthon_megfojthatjak_a_delkoreai_elnokot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f47cda5-455b-4c89-9b71-ce7d06ba38eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23735347-11b5-4ca8-98ef-b4f9dafefdc2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180416_A_vilagot_legyurheti_de_otthon_megfojthatjak_a_delkoreai_elnokot","timestamp":"2018. április. 16. 11:00","title":"A világot legyűrheti, de otthon megfojthatják a dél-koreai elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1baa140-a799-4bb3-8734-c081ff45960d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Ma sem lehet a megszokott rend szerint közlekedni a fővárosban, ezúttal a Vivicitta miatt vannak változások.","shortLead":"Ma sem lehet a megszokott rend szerint közlekedni a fővárosban, ezúttal a Vivicitta miatt vannak változások.","id":"20180415_Ma_nincs_tuntetes_viszont_van_futoverseny_a_fovarosban_mutatjuk_a_valtozasokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1baa140-a799-4bb3-8734-c081ff45960d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a320a8e-b977-4cdf-86a0-84c7ec843ca3","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180415_Ma_nincs_tuntetes_viszont_van_futoverseny_a_fovarosban_mutatjuk_a_valtozasokat","timestamp":"2018. április. 15. 11:27","title":"Ma nincs tüntetés, viszont van futóverseny a fővárosban, mutatjuk a változásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetgazdasági miniszter fővárosi körzetében is fordulhatott volna a választási eredmény - de persze nem fordult.","shortLead":"A nemzetgazdasági miniszter fővárosi körzetében is fordulhatott volna a választási eredmény - de persze nem fordult.","id":"20180414_Varga_Mihalynak_sem_kell_tovabb_aggodnia","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6384b2c2-c07d-4da8-8981-2b36a5f466b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Varga_Mihalynak_sem_kell_tovabb_aggodnia","timestamp":"2018. április. 14. 18:44","title":"Varga Mihálynak sem kell tovább izgulnia, ha egyáltalán izgult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfee778-1807-47d3-b037-3e5456b0eed7","c_author":"","category":"kultura","description":"Több mint 68 millió dollárba kerül, és még a színházat is renoválták a bemutatóra.","shortLead":"Több mint 68 millió dollárba kerül, és még a színházat is renoválták a bemutatóra.","id":"20180414_Kitalalna_mi_lesz_minden_idok_legdragabb_Broadwayprodukcioja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dfee778-1807-47d3-b037-3e5456b0eed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01dc014a-970c-44f8-a06c-184e1bd13b84","keywords":null,"link":"/kultura/20180414_Kitalalna_mi_lesz_minden_idok_legdragabb_Broadwayprodukcioja","timestamp":"2018. április. 14. 20:55","title":"Kitalálná, mi lesz minden idők legdrágább Broadway-produkciója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]