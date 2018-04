Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80415cae-b9ac-4906-9265-b09624395ee3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Küldtek meghívót a közös listán bejutott párbeszédes és liberális képviselőknek is. ","shortLead":"Küldtek meghívót a közös listán bejutott párbeszédes és liberális képviselőknek is. ","id":"20180416_Szerdan_megalakitja_frakciojat_az_MSZP","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80415cae-b9ac-4906-9265-b09624395ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb697c7e-d3a9-475c-ac95-1346cac8325b","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Szerdan_megalakitja_frakciojat_az_MSZP","timestamp":"2018. április. 16. 15:58","title":"Szerdán megalakítja frakcióját az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c892295-fc58-4cfb-b9d3-1978152b5eb0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elemzők szerint a szélsőbal teszteli az utcán támogatói bázisát.","shortLead":"Elemzők szerint a szélsőbal teszteli az utcán támogatói bázisát.","id":"20180415_Tuntetok_csaptak_ossze_a_rendorokkel_Franciaorszagban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c892295-fc58-4cfb-b9d3-1978152b5eb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c295069d-db61-4c72-a8f5-31b66931516d","keywords":null,"link":"/vilag/20180415_Tuntetok_csaptak_ossze_a_rendorokkel_Franciaorszagban","timestamp":"2018. április. 15. 13:25","title":"Tüntetők csaptak össze a rendőrökkel Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b684f722-a532-4298-95be-04e1b6214b45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindig van rosszabb: most például egy olyan, még fejlesztés alatt álló zsarolóvírusra bukkantak biztonsági szakemberek, amelyik még a vírusvédelmet is eltávolítja a gépről.","shortLead":"Mindig van rosszabb: most például egy olyan, még fejlesztés alatt álló zsarolóvírusra bukkantak biztonsági szakemberek...","id":"20180417_avcrypt_zsarolovirus_a_virusvedelmet_is_eltavolitja_a_szamitogeprol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b684f722-a532-4298-95be-04e1b6214b45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a816aa34-dec6-47c4-a257-c309d2a94ed5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180417_avcrypt_zsarolovirus_a_virusvedelmet_is_eltavolitja_a_szamitogeprol","timestamp":"2018. április. 17. 12:03","title":"Ez rosszul eshet a számítógépének: ez a zsarolóvírus még a vírusvédelmet is eltávolítja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8419f9e9-21f6-458e-93c3-3bf76989cbce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk szerint a négy ember halálát okozó Rezesova jól viselkedik a börtönben, így valószínűleg pozitív elbírálást kap majd a szabadulási kérelme.","shortLead":"A Blikk szerint a négy ember halálát okozó Rezesova jól viselkedik a börtönben, így valószínűleg pozitív elbírálást kap...","id":"20180416_nyaron_szabadulhat_a_negy_ember_halalaert_felelos_szlovak_milliomosno","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8419f9e9-21f6-458e-93c3-3bf76989cbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98444adb-42f3-4069-bbe3-fc8039955fb4","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_nyaron_szabadulhat_a_negy_ember_halalaert_felelos_szlovak_milliomosno","timestamp":"2018. április. 16. 05:39","title":"Nyáron szabadulhat a négy ember haláláért felelős szlovák milliomosnő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695ef406-a187-403d-a003-5407a410b8c5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy mozgalom nem fogadja el, hogy 2019 márciusában kilépnek az ismeretlenbe. Sir Patrick Stewart is támogatja a kezdeményezésüket.","shortLead":"Egy mozgalom nem fogadja el, hogy 2019 márciusában kilépnek az ismeretlenbe. Sir Patrick Stewart is támogatja...","id":"20180415_A_britek_tobbsege_ujra_szavazna_a_Brexitrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=695ef406-a187-403d-a003-5407a410b8c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29144859-8661-410a-ac6f-18fa1f551260","keywords":null,"link":"/vilag/20180415_A_britek_tobbsege_ujra_szavazna_a_Brexitrol","timestamp":"2018. április. 15. 12:59","title":"A britek többsége újra szavazna a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d243e14d-e702-4b50-bbf3-d933cb2c3111","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Schiffer szerint a Sallai–Hadházy-ellentét csak a jéghegy csúcsa. ","shortLead":"Schiffer szerint a Sallai–Hadházy-ellentét csak a jéghegy csúcsa. ","id":"20180416_Schiffer_Nem_erdekel_mi_lesz_az_LMPvel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d243e14d-e702-4b50-bbf3-d933cb2c3111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4bdcfe6-fdf9-45eb-8c1e-19025b4b3c2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180416_Schiffer_Nem_erdekel_mi_lesz_az_LMPvel","timestamp":"2018. április. 16. 15:11","title":"Schiffer: Nem érdekel, mi lesz az LMP-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e9276ef-4091-4ef9-8311-d2d5b4fcb4e2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint háromszázezren vonultak utcára vasárnap Barcelonában, hogy az előzetes letartóztatásban lévő függetlenségpárti politikai vezetők szabadon bocsátását követeljék. ","shortLead":"Több mint háromszázezren vonultak utcára vasárnap Barcelonában, hogy az előzetes letartóztatásban lévő...","id":"20180415_Orias_tuntetes_a_szabadsagert_Barcelonaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e9276ef-4091-4ef9-8311-d2d5b4fcb4e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc18c8a1-7207-49ef-b704-729b7821c4b7","keywords":null,"link":"/vilag/20180415_Orias_tuntetes_a_szabadsagert_Barcelonaban","timestamp":"2018. április. 15. 16:20","title":"Óriási tüntetés a szabadságért Barcelonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128a6eb2-fb23-4829-81c7-8506470856ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök harci díszben.","shortLead":"A magyar miniszterelnök harci díszben.","id":"20180415_Igy_latja_Orban_Viktort_egy_holland_karikaturista","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=128a6eb2-fb23-4829-81c7-8506470856ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9199be6-e147-46e1-9dd7-cae1dc70119d","keywords":null,"link":"/itthon/20180415_Igy_latja_Orban_Viktort_egy_holland_karikaturista","timestamp":"2018. április. 15. 12:31","title":"Így látja Orbán Viktort egy holland karikaturista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]