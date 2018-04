Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ff98d26-d052-49a9-87da-427b74df9678","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rengetegen felháborodtak azon, hogy a Facebook felelőtlenül kezeli az adataikat. Aztán most kiderült, hiába adott ehhez új eszközöket is az oldal, az emberek többsége pár kattintásra sem hajlandó a saját érdekében.","shortLead":"Rengetegen felháborodtak azon, hogy a Facebook felelőtlenül kezeli az adataikat. Aztán most kiderült, hiába adott ehhez...","id":"20180417_facebook_felhasznalok_adatvedelmi_beallitasok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ff98d26-d052-49a9-87da-427b74df9678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2ce5a2b-d1c7-4705-b781-f1412a5dccb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180417_facebook_felhasznalok_adatvedelmi_beallitasok","timestamp":"2018. április. 17. 06:03","title":"Kiderült, hogy a Facebook-felhasználók nagy részének csak a szája nagy – de hármat sem kattintana saját érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eabc15b-8cca-4105-9537-3234718f361e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És közben újabb listát közöltek.","shortLead":"És közben újabb listát közöltek.","id":"20180417_Elismerte_a_listazos_Figyelo_hogy_hazudott_egy_valasztasok_elotti_cikkeben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2eabc15b-8cca-4105-9537-3234718f361e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b5d083-4690-4c1d-80f7-a85ae683687b","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Elismerte_a_listazos_Figyelo_hogy_hazudott_egy_valasztasok_elotti_cikkeben","timestamp":"2018. április. 17. 19:18","title":"Elismerte a listázós Figyelő, hogy hazudott egy választások előtti cikkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1925376-fdd3-4bf6-a6ee-75b33a27f85f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tényleg segítette a bírót a videó Németországban.","shortLead":"Tényleg segítette a bírót a videó Németországban.","id":"20180417_Az_oltozobol_hivta_vissza_a_csapatokat_a_biro_egy_tizenegyesre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1925376-fdd3-4bf6-a6ee-75b33a27f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2634e781-718a-4054-b7f3-39240c5b037e","keywords":null,"link":"/sport/20180417_Az_oltozobol_hivta_vissza_a_csapatokat_a_biro_egy_tizenegyesre","timestamp":"2018. április. 17. 08:17","title":"Az öltözőből hívta vissza a csapatokat a bíró egy tizenegyesre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) szerint a munkavállalóknak és ügyfeleknek joguk van ahhoz, hogy a velük kapcsolatban álló cég törölje a róluk tárolt adatokat. A felejtés jogát azonban nem minden esetben lehet teljesíteni.","shortLead":"Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) szerint a munkavállalóknak és ügyfeleknek joguk van ahhoz...","id":"20180416_felejtes_joga_adatok_torlese_gdpr","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b830444-7843-4300-90a4-1618a1d2550a","keywords":null,"link":"/kkv/20180416_felejtes_joga_adatok_torlese_gdpr","timestamp":"2018. április. 16. 11:01","title":"A felejtés joga: ki, mikor, hogyan kérheti nyilvántartott adatai törlését?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f439d2f1-eff1-4121-84dc-8331fd0ebe7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bennett-kenguruknál született kölyök még nem elég fejlett ahhoz, hogy az erszényt tartósan elhagyja, de már nagyon kíváncsi a külvilágra.","shortLead":"A Bennett-kenguruknál született kölyök még nem elég fejlett ahhoz, hogy az erszényt tartósan elhagyja, de már nagyon...","id":"20180417_mar_kikukucskalnak_az_erszenybol_a_budapesti_kengurubebik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f439d2f1-eff1-4121-84dc-8331fd0ebe7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dbad547-6d2d-4ff5-bc14-c1bd2262ef5d","keywords":null,"link":"/elet/20180417_mar_kikukucskalnak_az_erszenybol_a_budapesti_kengurubebik","timestamp":"2018. április. 17. 18:45","title":"Már kikukucskál az erszényből a budapesti kengurubébi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b7e7772-ca02-4693-af6b-ce080a606d5d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lengyelország szabálytalanul járt el, amikor megháromszorozta a fakitermelést a legrégibb európai fával borított területen, a Bialowieza erdőben – mondta ki az Európai Unió Bírósága.","shortLead":"Lengyelország szabálytalanul járt el, amikor megháromszorozta a fakitermelést a legrégibb európai fával borított...","id":"20180417_Megmenekul_Europa_legregibb_erdeje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b7e7772-ca02-4693-af6b-ce080a606d5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c10db08-a472-47b1-9e88-ce132fdec2bc","keywords":null,"link":"/vilag/20180417_Megmenekul_Europa_legregibb_erdeje","timestamp":"2018. április. 17. 16:20","title":"Megmenekül Európa legrégibb erdeje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b2f7e6-f0da-41eb-89e0-bbe07ffdaa4c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kevés 5 literesnél kisebb motorral szerelt izomautót láttunk a rangos hazai összejövetelen, ahol 7 liternél nagyobb erőforrással szerelt Mustangok is felbukkantak. ","shortLead":"Kevés 5 literesnél kisebb motorral szerelt izomautót láttunk a rangos hazai összejövetelen, ahol 7 liternél nagyobb...","id":"20180417_ford_mustang_v8_izomauto_talalkozo_tahi_kemping_oldtimer_galeria_shelby_saleen_roush","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52b2f7e6-f0da-41eb-89e0-bbe07ffdaa4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b326e1a-78ab-4535-8903-4ffdb495c1ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20180417_ford_mustang_v8_izomauto_talalkozo_tahi_kemping_oldtimer_galeria_shelby_saleen_roush","timestamp":"2018. április. 17. 06:41","title":"A V8 oltárán áldoztunk: Mustang-találkozón jártunk – izomautó-túladagolás a galériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d50f5d2c-01c2-4bf8-a980-cedb30a8b160","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bő egy hónap múlva már az új adatvédelmi rendelet alapján kell eljárniuk a magyarországi válallkozásoknak, a sikeres átálláshoz azonban nem árt néhány dolgot figyelembe venni. Összeszedtük, mire kell ügyelniük az érintett cégeknek.","shortLead":"Bő egy hónap múlva már az új adatvédelmi rendelet alapján kell eljárniuk a magyarországi válallkozásoknak, a sikeres...","id":"20180417_gdpr_teendok_checklist_cegeknek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d50f5d2c-01c2-4bf8-a980-cedb30a8b160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ac5b38-375c-4e0f-aacd-ceaeba6ec792","keywords":null,"link":"/kkv/20180417_gdpr_teendok_checklist_cegeknek","timestamp":"2018. április. 17. 14:35","title":"10 dolog, amelyet érdemes átgondolni egy cégnél a GDPR fényében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]