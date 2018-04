Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23fe08cb-e780-4412-a4eb-228b7721d4cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már a rendszer külalakja is olyan, hogy kortárs hangszer is lehetne.","shortLead":"Már a rendszer külalakja is olyan, hogy kortárs hangszer is lehetne.","id":"20180421_mclaren_titan_kipufogo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23fe08cb-e780-4412-a4eb-228b7721d4cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93a35ef-9c49-4f11-9cb7-4bc390a2978f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180421_mclaren_titan_kipufogo","timestamp":"2018. április. 21. 14:20","title":"A titánrendszer zenéje: így muzsikál egy utcai McLaren kipufogója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf5dd5f-76f3-4d5e-b8ff-a129dc41fd49","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Bár a hagyományos blockbuster-szezon 2018-ban a szokásosnál kevésbé szorítkozik a tavaszra és nyárra, ezt az időszakot azért mégiscsak az amerikai szuperprodukciók uralják. Alábbi összeállításunkban sorra vesszük azokat a címeket, amelyek minden bizonnyal tömegeket vonzanak majd a multiplexekbe a következő hónapokban.","shortLead":"Bár a hagyományos blockbuster-szezon 2018-ban a szokásosnál kevésbé szorítkozik a tavaszra és nyárra, ezt az időszakot...","id":"20180422_Oszig_ezektol_a_filmektol_varja_a_legtobb_penzt_Hollywood","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bf5dd5f-76f3-4d5e-b8ff-a129dc41fd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d6bd47-e578-4206-9220-6ebeb95e3df6","keywords":null,"link":"/kultura/20180422_Oszig_ezektol_a_filmektol_varja_a_legtobb_penzt_Hollywood","timestamp":"2018. április. 22. 20:00","title":"Őszig ezektől a filmektől várja a legtöbb pénzt Hollywood","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30159762-e194-493a-9937-112dd94e47c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy frissítésnek hála internetkapcsolat nélkül is lehet használni a Microsoft Translator telefnos alkalmazását.","shortLead":"Egy frissítésnek hála internetkapcsolat nélkül is lehet használni a Microsoft Translator telefnos alkalmazását.","id":"20180423_microsoft_translator_frissitese_offline_hasznalat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30159762-e194-493a-9937-112dd94e47c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5a72ea-7d88-40c7-8ac7-6024f580ff9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_microsoft_translator_frissitese_offline_hasznalat","timestamp":"2018. április. 23. 09:03","title":"Most már netkapcsolat nélkül is használhatja a Microsoft fordítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két boncolást is végrehajtottak Ománban a DJ halála után.","shortLead":"Két boncolást is végrehajtottak Ománban a DJ halála után.","id":"20180421_Kizartak_az_idegenkezuseget_Avicii_halalanal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1293f336-41fc-4670-823e-0a5a9db319da","keywords":null,"link":"/kultura/20180421_Kizartak_az_idegenkezuseget_Avicii_halalanal","timestamp":"2018. április. 21. 21:52","title":"Kizárták az idegenkezűséget Avicii halálánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a03c8084-67a6-4195-9b3b-b0dd6eac013e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kikapcsolták a hangszórókat, amelyeken híradásokat, dél-koreai popzenét és antikommunista szövegeket üvöltetnek át Észak-Koreába.","shortLead":"Kikapcsolták a hangszórókat, amelyeken híradásokat, dél-koreai popzenét és antikommunista szövegeket üvöltetnek át...","id":"20180423_DelKorea_bekulne_nem_uvoltetik_at_hangszorokon_a_hiradokat_Eszakra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a03c8084-67a6-4195-9b3b-b0dd6eac013e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a170a52-a602-4d7d-8b0d-36707145b3d0","keywords":null,"link":"/vilag/20180423_DelKorea_bekulne_nem_uvoltetik_at_hangszorokon_a_hiradokat_Eszakra","timestamp":"2018. április. 23. 05:39","title":"Dél-Korea békülne: nem üvöltetik át hangszórókon a híradókat Északra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2866af2d-ee08-42bf-9b40-da1fafadea57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár kevesebben voltak, mint egy hete, de a szombati budapesti tüntetés a résztvevők szerint mégis jobban sikerült az előzőnél. Márki-Zay Péter volt az este sztárja, szónoklata programbeszédnek is beillett. A tömegben álló Karácsony Gergely nem is volt túl lelkes, amikor Hódmezővásárhely polgármestere az ellenzék leváltásáról beszélt.","shortLead":"Bár kevesebben voltak, mint egy hete, de a szombati budapesti tüntetés a résztvevők szerint mégis jobban sikerült...","id":"20180422_Ujra_tizezrek_a_budapesti_utcakon__Orban_ellen_es_egy_uj_ellenzekert_vonultak_az_emberek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2866af2d-ee08-42bf-9b40-da1fafadea57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc3912e-8f67-4f4f-98fb-f310bd086c67","keywords":null,"link":"/itthon/20180422_Ujra_tizezrek_a_budapesti_utcakon__Orban_ellen_es_egy_uj_ellenzekert_vonultak_az_emberek","timestamp":"2018. április. 22. 00:23","title":"Újra tízezrek a budapesti utcákon: Orbán ellen és egy új ellenzékért vonultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bac5dd-02e1-48e5-b91e-895955049f6d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"kultura","description":"„Az én nagyapám rendes oligarcha lenne” – ironizált Esterházy Péter, amikor az egykori családi birtokokra Orbán Viktor klientúrája tette rá a kezét. Az író 2003 és 2016 között megjelent esszéi, publicisztikái az idő múlásával más, sötétebb tónust kaptak.","shortLead":"„Az én nagyapám rendes oligarcha lenne” – ironizált Esterházy Péter, amikor az egykori családi birtokokra Orbán Viktor...","id":"201816__esterhazy_peter__magyar_pornografia__elvezet_jatek_moka__centralis_eroter","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8bac5dd-02e1-48e5-b91e-895955049f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b0b648-8bc4-4333-912d-3eb442a54804","keywords":null,"link":"/kultura/201816__esterhazy_peter__magyar_pornografia__elvezet_jatek_moka__centralis_eroter","timestamp":"2018. április. 22. 12:00","title":"Esterházy Péter, a kortárs irodalom egyszemélyes centrális erőtere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d68fb930-e3ed-463d-a8b2-830f2fac0a54","c_author":"MTI","category":"elet","description":"1900-ban született, szombaton halt meg.\r

\r

","shortLead":"1900-ban született, szombaton halt meg.\r

\r

","id":"20180422_Meghalt_a_vilag_legidosebb_embere_egy_117_eves_japan_no","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d68fb930-e3ed-463d-a8b2-830f2fac0a54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd16fc7-df7b-4250-86a3-28339ef522e0","keywords":null,"link":"/elet/20180422_Meghalt_a_vilag_legidosebb_embere_egy_117_eves_japan_no","timestamp":"2018. április. 22. 08:35","title":"Meghalt a világ legidősebb embere, egy 117 éves japán nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]