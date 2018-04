Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Hibás adatokat adott meg a hatóság egy pályázat lebonyolításakor, ez tűnt fel az ajánlattevőknek. Bár végül a NAV nem hirdetett eredményt a pályázaton, a Közbeszerzési Döntőbizottság nyolcmillió forintos bírságot szabott ki az állami hivatalra. A lipcsei csapat négy meccset játszott hétfő óta, ezeken a magyar válogatott kapus összesen 15 gólt kapott. A közmédia és más nagyobb sajtóorgánumok is egyoldalúan tájékoztattak a választás előtt, ezért akarnak erről népszavazást. Ott Márki-Zay Péter programbeszéddel felérő felszólalásában a Fidesz által üldözöttek melletti kiállásra hívta fel a tömeget, majd meghirdette a harcot az új ellenzékért. Az Austin Powersből ismert színész 49 éves volt. A vonatkozó rendelet értelmében a közösségi oldal üzemeltetői most minden egyes felhasználótól külön-külön kérnek kifejezett hozzájárulást mindenféle adatok kezeléséhez. Ha hinni lehet a miniszterelnök vagyonnyilatkozatának, az összes megtakarítása harmadát befizette büntetésként.