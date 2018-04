Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"449c2023-739c-4cdd-aecb-9d3ddacf5034","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 98 béta verzióját szerette volna bemutatn Bill Gates és Chris Capossela, de a dologból csúnya felsülés lett.","shortLead":"A Windows 98 béta verzióját szerette volna bemutatn Bill Gates és Chris Capossela, de a dologból csúnya felsülés lett.","id":"20180424_microsoft_windows_98_kek_halal_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=449c2023-739c-4cdd-aecb-9d3ddacf5034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de596114-04ec-4749-8466-c4c2d68660b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180424_microsoft_windows_98_kek_halal_video","timestamp":"2018. április. 24. 09:03","title":"20 éves a legcikibb Windows-baki, amin azóta is nevet az internet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57253a09-3225-4d8c-8870-2cf24e011367","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia rendőrség őrizetbe vette és kihallgatta Vincent Bolloré milliárdost. A Vivendi médiacsoportot is tulajdonló Bolloré-csoport fejét azzal vádolják, hogy vesztegetési ügybe került Afrikában.","shortLead":"A francia rendőrség őrizetbe vette és kihallgatta Vincent Bolloré milliárdost. A Vivendi médiacsoportot is tulajdonló...","id":"20180424_Kihallgattak_a_vesztegetessel_vadolt_francia_milliardost","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57253a09-3225-4d8c-8870-2cf24e011367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc905f10-b6f9-4b48-aca0-dd196995fc43","keywords":null,"link":"/vilag/20180424_Kihallgattak_a_vesztegetessel_vadolt_francia_milliardost","timestamp":"2018. április. 24. 20:15","title":"Kihallgatták a vesztegetéssel vádolt francia milliárdost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee6ffe6e-0454-45d6-acb7-9b80591bb25a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz állami televíziók hírműsoraiban egy szíriai játékfilm forgatásán készült képekkel „bizonyították be megkérdőjelezhetetlenül” azt, hogy április elejei állítólagos szíriai vegyifegyver-támadás az ellenzék által megrendezett provokáció volt. Moszkva nem először sül fel hasonló okok miatt.","shortLead":"Az orosz állami televíziók hírműsoraiban egy szíriai játékfilm forgatásán készült képekkel „bizonyították be...","id":"20180424_Moszkva_ismet_bizonyitekot_hamisitott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee6ffe6e-0454-45d6-acb7-9b80591bb25a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78869f64-c845-48b1-bf2d-beb4fb5ae172","keywords":null,"link":"/vilag/20180424_Moszkva_ismet_bizonyitekot_hamisitott","timestamp":"2018. április. 24. 13:35","title":"Moszkva ismét bizonyítékot hamisított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ebf0ee-4834-4528-aa55-64db4937e935","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Meghosszabbították a mandátumukat a budaörsi reptéren, ahol a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. fél év alatt sem volt képes lebonyolítani az üzemeltetési pályázatot.","shortLead":"Meghosszabbították a mandátumukat a budaörsi reptéren, ahol a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. fél év alatt sem volt...","id":"20180425_Megint_befuto_lett_a_Rogant_es_Habonyt_helikopterezteto_ceg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72ebf0ee-4834-4528-aa55-64db4937e935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d8002f-29c9-4df8-9dc0-9e33cdfb1aa4","keywords":null,"link":"/kkv/20180425_Megint_befuto_lett_a_Rogant_es_Habonyt_helikopterezteto_ceg","timestamp":"2018. április. 25. 09:44","title":"Megint befutó lett a Rogánt és Habonyt helikoptereztető cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05211bb0-84d4-449a-856d-41b9efc53522","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kifejezetten videojátékos vendégeknek kialakított lakosztállyal állt elő nemrég a panamai Hilton hotel és a gamereszközök gyártásában világelső Alienware. ","shortLead":"Egy kifejezetten videojátékos vendégeknek kialakított lakosztállyal állt elő nemrég a panamai Hilton hotel és...","id":"20180424_hilton_hotel_panama_alienware_gamer_szoba_oculus_rift","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05211bb0-84d4-449a-856d-41b9efc53522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6661a5-1030-4983-9529-2d86fa60cdf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180424_hilton_hotel_panama_alienware_gamer_szoba_oculus_rift","timestamp":"2018. április. 24. 11:03","title":"Ilyen Hilton-hotelszobát még nem látott: 90 ezer egy éjszaka a játékosok mennyországában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f1a3ec-2e55-4810-980d-9fdf44ca1e46","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Fél, hogy az örököse eltapsolja az évtizedeken át gondosan felépített vállalkozása vagyonát? Vagy mert nem ért a cég irányításához, vagy mert eleve csak arra várt, hogy azt mielőbb pénzzé tegye. Létezik mindenki számára megnyugtató megoldás.","shortLead":"Fél, hogy az örököse eltapsolja az évtizedeken át gondosan felépített vállalkozása vagyonát? Vagy mert nem ért a cég...","id":"mokk_20180423_Nem_akarja_hogy_sikeres_vallalkozasa_a_halala_utan_befuccsoljon_Van_megoldas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5f1a3ec-2e55-4810-980d-9fdf44ca1e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53ff50a-36e7-4884-bcef-ed16bc4e6eb3","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20180423_Nem_akarja_hogy_sikeres_vallalkozasa_a_halala_utan_befuccsoljon_Van_megoldas","timestamp":"2018. április. 24. 07:30","title":"Nem akarja, hogy sikeres vállalkozása a halála után befuccsoljon? Van megoldás!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"5fd1db1c-92a9-4ab1-9956-1b6626631aed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Végre bemutatta a Spotify, miért is titkolózott az elmúlt hetekben. A változást hamarosan a mobilunkon tapasztalhatjuk: megújul az alkalmazás kinézete is, de funkcióbéli változás is lesz. ","shortLead":"Végre bemutatta a Spotify, miért is titkolózott az elmúlt hetekben. A változást hamarosan a mobilunkon tapasztalhatjuk...","id":"20180425_ingyenes_spotify_elofizetes_rancfelvarras_online_zenehallgatas_offline_zenehallgatas_playlistek_lejatszasi_lista","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fd1db1c-92a9-4ab1-9956-1b6626631aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"420e55f2-c797-46bd-80e5-ecf9a6974896","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_ingyenes_spotify_elofizetes_rancfelvarras_online_zenehallgatas_offline_zenehallgatas_playlistek_lejatszasi_lista","timestamp":"2018. április. 25. 09:03","title":"Alaposan megújul a Spotify: változik a kinézet, akik pedig ingyen használják, külön jól járnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef315571-c28c-4701-bec0-62f7ffb09f15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A koppenhágai bíróság szerint Peter Madsen bűnös Kim Wall meggyilkolásában.","shortLead":"A koppenhágai bíróság szerint Peter Madsen bűnös Kim Wall meggyilkolásában.","id":"20180425_eletfogytiglant_kapott_a_feltalalo_aki_feldarabolta_kim_wall_ujsagirot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef315571-c28c-4701-bec0-62f7ffb09f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571dd7e2-707d-4067-b308-ee9a8bbf15b2","keywords":null,"link":"/vilag/20180425_eletfogytiglant_kapott_a_feltalalo_aki_feldarabolta_kim_wall_ujsagirot","timestamp":"2018. április. 25. 13:15","title":"Életfogytiglant kapott a feltaláló, aki feldarabolt egy újságírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]