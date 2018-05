Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85231f63-84bd-4d86-939d-8f89bdecbe95","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egész télen, vagyis nyolc hónapon át alszanak kővé dermedve, vizeletüket visszatartva az apró alaszkai erdei békák. A tudósok most kiderítették, hogyan képesek így életben maradni.","shortLead":"Egész télen, vagyis nyolc hónapon át alszanak kővé dermedve, vizeletüket visszatartva az apró alaszkai erdei békák...","id":"20180514_alaszkai_erdei_bekak_hibernacio_tuleles_vizelet_urea_karbamid","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85231f63-84bd-4d86-939d-8f89bdecbe95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aab6d74-d14f-4445-86b1-3d4f064ef6e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_alaszkai_erdei_bekak_hibernacio_tuleles_vizelet_urea_karbamid","timestamp":"2018. május. 14. 16:03","title":"Megfejtették a nagy titkot: hogyan élnek túl 8 hónapot kővé dermedve az alaszkai békák?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416899da-bf0e-4e75-9dbd-3fc3a8509b0a","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Schmidt Mária maradt a placcon a nagy vitában, ellenfele nincs, jöhet az avatás.","shortLead":"Schmidt Mária maradt a placcon a nagy vitában, ellenfele nincs, jöhet az avatás.","id":"20180514_Hamarosan_megnyilhat_a_Sorsok_haza","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=416899da-bf0e-4e75-9dbd-3fc3a8509b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b090a6-3463-4f14-be87-987369ebcb20","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Hamarosan_megnyilhat_a_Sorsok_haza","timestamp":"2018. május. 14. 17:10","title":"Lázár elment, a Mazsihiszt lenyomják, hamarosan megnyílhat a Sorsok Háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad34dede-7e94-4b6b-a568-5fc970fcaff0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Küzdelemre kell számítani, de így sem teljesen esélytelen megtámadni a már lezárt NAV-határozatot.","shortLead":"Küzdelemre kell számítani, de így sem teljesen esélytelen megtámadni a már lezárt NAV-határozatot.","id":"20180515_Hihetetlen_hiba_miatt_probalkozhat_ujra_a_birosagon_az_akit_megbuntetett_a_NAV","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad34dede-7e94-4b6b-a568-5fc970fcaff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ecc1b2-8b59-4f5d-a6e6-79bde09441ec","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_Hihetetlen_hiba_miatt_probalkozhat_ujra_a_birosagon_az_akit_megbuntetett_a_NAV","timestamp":"2018. május. 15. 12:03","title":"Hihetetlen hiba miatt próbálkozhat újra a bíróságon az, akit megbüntetett a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd046809-2434-40ad-8067-01a1e8f37c40","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A férfiak a családi konfliktusokat nehezebben viselik, mint a nők.","shortLead":"A férfiak a családi konfliktusokat nehezebben viselik, mint a nők.","id":"20180515_Tevhit_ami_megneheziti_az_elvalt_apak_dolgat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd046809-2434-40ad-8067-01a1e8f37c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade50d19-116b-4537-8c28-34aaaa8c3518","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180515_Tevhit_ami_megneheziti_az_elvalt_apak_dolgat","timestamp":"2018. május. 15. 12:15","title":"Tévhit, ami megnehezíti az elvált apák dolgát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a03f334a-2287-4013-8d35-2d433a9c7d95","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megdőlt a magyarországi aukción valaha legdrágábban eladott ékszer rekordja, egy nagyméretű briliánsokkal ékített nyakéket és egy gyűrűt összesen 32,4 millió forintért adtak el a BÁV május 15-i 72. Művészeti aukciójának első napján – közölték.","shortLead":"Megdőlt a magyarországi aukción valaha legdrágábban eladott ékszer rekordja, egy nagyméretű briliánsokkal ékített...","id":"20180516_Rekord_soha_ilyen_dragan_nem_adtak_meg_el_ekszert_magyar_arveresen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a03f334a-2287-4013-8d35-2d433a9c7d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a483878b-061f-49f6-a5f6-052e348abf99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_Rekord_soha_ilyen_dragan_nem_adtak_meg_el_ekszert_magyar_arveresen","timestamp":"2018. május. 16. 12:10","title":"Rekord: soha ilyen drágán nem adtak még el ékszert magyar árverésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Bár a piacon elterjedt nézet szerint túl optimista a konvergenciapályájuk, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója úgy gondolja, nincs szükség az adósságfékszabályok szigorítására, és sokkal több új lakásra lenne szükség. Idén 10-12 százalékos árnövekedéssel számolnak.","shortLead":"Bár a piacon elterjedt nézet szerint túl optimista a konvergenciapályájuk, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója...","id":"20180515_Banai_a_csokrol_Kerdes_mennyi_maradt_meg_belole_a_celcsoportnal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"436fda9c-8368-4420-8a2d-d37bc34059fa","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180515_Banai_a_csokrol_Kerdes_mennyi_maradt_meg_belole_a_celcsoportnal","timestamp":"2018. május. 15. 12:55","title":"Banai a csokról: „Kérdés, mennyi maradt meg belőle a célcsoportnál”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b120ea2-70bc-41ea-9944-2e5164f82887","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Sztárparádé lesz Steven Soderbergh Panama-iratokról szóló új filmjében – osztotta meg értesülését a The Hollywood Reporter.","shortLead":"Sztárparádé lesz Steven Soderbergh Panama-iratokról szóló új filmjében – osztotta meg értesülését a The Hollywood...","id":"20180515_Meryl_Streep_es_Gary_Oldman_is_szerepel_Soderbergh_uj_filmjeben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b120ea2-70bc-41ea-9944-2e5164f82887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f839efdb-0e07-49bc-8a08-c3f746201c09","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Meryl_Streep_es_Gary_Oldman_is_szerepel_Soderbergh_uj_filmjeben","timestamp":"2018. május. 15. 11:45","title":"Meryl Streep és Gary Oldman is szerepel Soderbergh új filmjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d77af97-7102-4983-8d73-903ade39a0c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelentőségteljes megjelenésű jármű bevezetése elkezdődött, itt az első olyan filmes ajánló, amely a típus karakterét hivatott felépíteni.","shortLead":"A jelentőségteljes megjelenésű jármű bevezetése elkezdődött, itt az első olyan filmes ajánló, amely a típus karakterét...","id":"20180516_audi_Q8","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d77af97-7102-4983-8d73-903ade39a0c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3c1e4a-d31e-4fd8-9728-d9b9931d5c33","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_audi_Q8","timestamp":"2018. május. 16. 12:27","title":"Hamarosan itt a hatalmas Audi Q8-as – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]